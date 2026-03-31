„Komoly vizsgálatot igényel” – Hátborzongató UFO tűzgömb szelte át az égboltot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 20:30
Több felvétel is készült a jelenségről. Riasztó UFO-t láttak az égen.

Rejtélyes jelenségre figyeltek fel a kutatók: 2026 első hónapjaiban szokatlanul sok, hatalmas tűzgömb jelent meg az égbolton, ami találgatásokat indított el egy esetleges aszteroida-becsapódás vagy akár UFO-eredet kapcsán.

Több országban is UFO-t véltek látni /Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

UFO tűzgömböket láttak?

Az Amerikai Meteor Társaság (AMS) - egy nonprofit szervezet, amely több mint egy évszázada követi nyomon a meteorészleléseket -, adatai szerint 2026 első három hónapjában több tűzgömböt jelentettek, mint bármely év hasonló időszakában 2011 óta. A szervezet közlése szerint ez a növekedés „komoly vizsgálatot igényel”. 

Az év eleje óta már 2046 ilyen jelenséget rögzítettek, köztük 38 nagyobb eseményt, amelyeket világszerte több mint 50 ember észlelt – ez több, mint az előző két év azonos időszakában összesen. A szakértők szerint azonban a jelenség mögött nem földönkívüli eredet áll: az AMS hangsúlyozta, hogy ezek természetes meteoritok, amelyek a Föld légkörébe lépve felizzanak.

Ezek a belső Naprendszerből származó kőzetek. Nincs bizonyíték irányított mozgásra vagy mesterséges eredetre

 – közölték. 

A jelenségek egyébként több országban is megfigyelhetők voltak: az Egyesült Államokban, például Pennsylvaniában, Ohióban, Texasban és Kaliforniában, valamint Ausztráliában és Törökországban is.

2026 márciusa különösen aktív időszak volt: nem egy olyan eset is történt, amikor a tűzgömböt több százan vagy akár ezren látták, és egyes meteorok hangrobbanást is okoztak, amikor több mint 40 ezer km/órás sebességgel haladtak át a légkörön. Egy március 8-i németországi eseményt például több mint 3200 ember jelentett. 

Egyes esetek azonban találgatásokhoz vezettek. Texasban március 17-én egy narancssárga fénygömböt láttak, amely a beszámolók szerint szokatlan módon irányt változtatott, ami miatt többen UFO-ra gyanakodtak. A kutatók ezt cáfolták, és közölték, hogy minden eddig begyűjtött meteoritdarab természetes eredetű, úgynevezett achondrit HED típusú kőzet volt, amely több milliárd évvel ezelőtt keletkezett differenciálódott aszteroidákon, például a Vesta aszteroidán. Azt is kijelentették, nem áll fenn annak a veszélye, hogy egy hatalmas űrkő ütközhet a bolygónkhoz - derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
