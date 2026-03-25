Le sem tudod venni róluk a szemed, fotókon a leggyönyörűbb magyar focistafeleségek

A magyar futballisták nemcsak a pályán érnek el sikereket, hanem a magánéletükben is. Nem véletlen, hogy párjaik sokak figyelmét felkeltik: stílusosak, vonzóak, és biztos hátteret nyújtanak a válogatott játékosoknak. Összeállításunkban gyönyörű focistafeleségeket és barátnőket mutatunk be, akik a háttérből támogatják a nemzeti csapat tagjait.
A magyar válogatott csapatkapitánya és párja 2024 őszén jegyezték el egymást, majd tavaly márciusban összeházasodtak. Néhány hónappal később azt is bejelentették, hogy kislánnyal bővül a családjuk. Szoboszlai Dominik ritkán nyilatkozik a magánéletéről, nemrég azonban elmondta, hogy felesége és az apaság is jelentősen megváltoztatta.
Az AEK Athén és a magyar válogatott gólvágója tavaly májusban kérte meg párja kezét, amit a közösségi médiában is megosztott. Varga Barnabás és Laura harmonikus kapcsolatban élnek Görögországban, A barna hajú szépség pedig rendszeresen a stadionban, címeres mezben szurkol vőlegényének.
A Blackburn kapusa tavaly jelentette be, hogy hamarosan megnősül. Párjával már a közös jövőt tervezik, ami nem könnyű, hiszen mindketten sikeresek a saját hivatásukban. Laura orvosként dolgozik Magyarországon, amit a kapus elmondása szerint nem szívesen adna fel.
A magyar válogatott fiatal középpályása idén januárban igazolt a Bournemouth-hoz, a hivatalos bejelentésnél barátnője, Mira is mellette volt. Tóth Alex és párja nem élnek együtt Angliában, de a lány amikor csak teheti, kiutazik hozzá, hogy együtt töltsenek időt, vagy a lelátóról szurkoljon neki.
A Galatasaray játékosa és párja, Bettina hosszú évek óta alkotnak egy párt. Magánéletükről ritkán beszélnek, de az biztos, hogy Sallai szerelme mindenben támogatja őt. Korábban Németországban is együtt éltek, bár a magyar lány Budapesten tanult, így Freiburg és Magyarország között ingázott. Most már Törökországban élnek együtt, így amikor csak teheti, ő is ott van a mérkőzéseken, és a helyszínről szurkol párjának.
A válogatott szövetségi kapitánya immár 36 éve alkot egy párt feleségével. Az Instagramon megosztott bejegyzései alapján jól látszik, hogy a szerelem a mai napig tart, az olasz szakember pedig rendszeresen oszt meg közös fotókat kedvesével.
A magyar válogatott szombaton (18:00, Tv: M4 Sport) Szlovénia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen, aztán jövő kedden Görögország érkezik a Puskás Arénába. A focistafeleségek pedig ezúttal is a lelátóról szurkolnak majd párjuknak.
