Le sem tudod venni róluk a szemed, fotókon a leggyönyörűbb magyar focistafeleségek

A magyar futballisták nemcsak a pályán érnek el sikereket, hanem a magánéletükben is. Nem véletlen, hogy párjaik sokak figyelmét felkeltik: stílusosak, vonzóak, és biztos hátteret nyújtanak a válogatott játékosoknak. Összeállításunkban gyönyörű focistafeleségeket és barátnőket mutatunk be, akik a háttérből támogatják a nemzeti csapat tagjait.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka, aki a legnépszerűbb magyar focistafeleségek közé tartozik

1. Szoboszlai Dominik és Borka

A magyar válogatott csapatkapitánya és párja 2024 őszén jegyezték el egymást, majd tavaly márciusban összeházasodtak. Néhány hónappal később azt is bejelentették, hogy kislánnyal bővül a családjuk. Szoboszlai Dominik ritkán nyilatkozik a magánéletéről, nemrég azonban elmondta, hogy felesége és az apaság is jelentősen megváltoztatta.

2. Varga Barnabás és Laura

Az AEK Athén és a magyar válogatott gólvágója tavaly májusban kérte meg párja kezét, amit a közösségi médiában is megosztott. Varga Barnabás és Laura harmonikus kapcsolatban élnek Görögországban, A barna hajú szépség pedig rendszeresen a stadionban, címeres mezben szurkol vőlegényének.

3. Tóth Balázs és Laura

A Blackburn kapusa tavaly jelentette be, hogy hamarosan megnősül. Párjával már a közös jövőt tervezik, ami nem könnyű, hiszen mindketten sikeresek a saját hivatásukban. Laura orvosként dolgozik Magyarországon, amit a kapus elmondása szerint nem szívesen adna fel.

4. Tóth Alex és Mira

A magyar válogatott fiatal középpályása idén januárban igazolt a Bournemouth-hoz, a hivatalos bejelentésnél barátnője, Mira is mellette volt. Tóth Alex és párja nem élnek együtt Angliában, de a lány amikor csak teheti, kiutazik hozzá, hogy együtt töltsenek időt, vagy a lelátóról szurkoljon neki.

5. Sallai Roland és Bettina

A Galatasaray játékosa és párja, Bettina hosszú évek óta alkotnak egy párt. Magánéletükről ritkán beszélnek, de az biztos, hogy Sallai szerelme mindenben támogatja őt. Korábban Németországban is együtt éltek, bár a magyar lány Budapesten tanult, így Freiburg és Magyarország között ingázott. Most már Törökországban élnek együtt, így amikor csak teheti, ő is ott van a mérkőzéseken, és a helyszínről szurkol párjának.