Le sem tudod venni róluk a szemed, fotókon a leggyönyörűbb magyar focistafeleségek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 19:00
Sallai RolandVarga BarnabásTóth BalázsTóth AlexMarco RossiSzoboszlai Dominik
A válogatott futballisták mögött erős nők állnak, akik a reflektorfénytől távol is fontos szerepet töltenek be a sikertörténetekben. Ebben a válogatásban olyan magyar focistafeleségeket mutatunk be, akik a legnehezebb helyzetekben is párjuk mellett állnak.

A magyar futballisták nemcsak a pályán érnek el sikereket, hanem a magánéletükben is. Nem véletlen, hogy párjaik sokak figyelmét felkeltik: stílusosak, vonzóak, és biztos hátteret nyújtanak a válogatott játékosoknak. Összeállításunkban gyönyörű focistafeleségeket és barátnőket mutatunk be, akik a háttérből támogatják a nemzeti csapat tagjait.

Buzsik Borka a legnépszerűbb magyar focistafeleségek közé tartozik
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka, aki a legnépszerűbb magyar focistafeleségek közé tartozik
1. Szoboszlai Dominik és Borka

A magyar válogatott csapatkapitánya és párja 2024 őszén jegyezték el egymást, majd tavaly márciusban összeházasodtak. Néhány hónappal később azt is bejelentették, hogy kislánnyal bővül a családjuk. Szoboszlai Dominik ritkán nyilatkozik a magánéletéről, nemrég azonban elmondta, hogy felesége és az apaság is jelentősen megváltoztatta.

2. Varga Barnabás és Laura

Az AEK Athén és a magyar válogatott gólvágója tavaly májusban kérte meg párja kezét, amit a közösségi médiában is megosztott. Varga Barnabás és Laura harmonikus kapcsolatban élnek Görögországban, A barna hajú szépség pedig rendszeresen a stadionban, címeres mezben szurkol vőlegényének.

3. Tóth Balázs és Laura

A Blackburn kapusa tavaly jelentette be, hogy hamarosan megnősül. Párjával már a közös jövőt tervezik, ami nem könnyű, hiszen mindketten sikeresek a saját hivatásukban. Laura orvosként dolgozik Magyarországon, amit a kapus elmondása szerint nem szívesen adna fel.

4. Tóth Alex és Mira 

A magyar válogatott fiatal középpályása idén januárban igazolt a Bournemouth-hoz, a hivatalos bejelentésnél barátnője, Mira is mellette volt. Tóth Alex és párja nem élnek együtt Angliában, de a lány amikor csak teheti, kiutazik hozzá, hogy együtt töltsenek időt, vagy a lelátóról szurkoljon neki.

5. Sallai Roland és Bettina

A Galatasaray játékosa és párja, Bettina hosszú évek óta alkotnak egy párt. Magánéletükről ritkán beszélnek, de az biztos, hogy Sallai szerelme mindenben támogatja őt. Korábban Németországban is együtt éltek, bár a magyar lány Budapesten tanult, így Freiburg és Magyarország között ingázott. Most már Törökországban élnek együtt, így amikor csak teheti, ő is ott van a mérkőzéseken, és a helyszínről szurkol párjának.

+1 Marco Rossi és Mariella

A válogatott szövetségi kapitánya immár 36 éve alkot egy párt feleségével. Az Instagramon megosztott bejegyzései alapján jól látszik, hogy a szerelem a mai napig tart, az olasz szakember pedig rendszeresen oszt meg közös fotókat kedvesével.

A magyar focistafeleségek a lelátóról szurkolnak 

A magyar válogatott szombaton (18:00, Tv: M4 Sport) Szlovénia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen, aztán jövő kedden Görögország érkezik a Puskás Arénába. A focistafeleségek pedig ezúttal is a lelátóról szurkolnak majd párjuknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu