Ezek a Budapest környéki legszebb falvak, ahová a tavaszi szünetben érdemes elltogatni.

Tökéletes hétvégi családi program – 5 mesés falu a főváros mellett, amit látnotok kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 08:45
A hétvége ideális alkalom arra, hogy a családdal közösen fedezzük fel a főváros közvetlen környezetét. Budapesttől karnyújtásnyira vár ránk Magyarország több, vitathatatlanul a legszebb falvak közé tartozó települése, amelyek történelmi emlékeket és természetközeli élményeket kínálnak.
A tavaszi napsütés beköszöntével érdemes a gyerekekkel is útra kelni, hogy felfedezzük a Budapest környéki legszebb falvak rejtett kincseit: a régió számos olyan községet rejt, ahol a középkori templomfalak, a nádfedeles parasztházak és a különleges természeti adottságok érintetlenül maradtak meg.

A Budapest környéki legszebb falvak egyike Nagybörzsön a Szent István-templommal.
A Budapest környéki legszebb falvak - mint például Nagybörzsöny - tárt karokkal várnak. 
Fotó: feelthedrone /   shutterstock
  • Történelmi időutazás: középkori templomok, várromok és hangulatos, nádfedeles házak várják a látogatókat a főváros közelében.
  • Természetközeli élmények: a Dunakanyar és a Börzsöny legszebb túraútvonalai, kisvasút és folyóparti panoráma kínál kikapcsolódást.
  • Családi program: tartalmas és könnyen elérhető úti célok, amelyek a tavaszi szünetben ideálisak gyerekekkel is.

Melyek a legszebb falvak a főváros közelében?

Ezek a kirándulások lehetőséget adnak a kiszakadásra a városi zajból, miközben a család minden tagja izgalmas képet kaphat a magyar vidék építészeti és történelmi múltjáról. Ezek a helyszínek élő történelemkönyvként várják az utazókat, ahol a túraösvények és a műemlékek közvetlen közelségben kínálnak tartalmas kikapcsolódást és közös felfedezni valót.

Nagybörzsöny: bányászvárosból lett ékszerdoboz

A Börzsöny nyugati peremén fekvő település igazi időutazás: legismertebb látnivalója a XIII. századi, román stílusú Szent István-templom, amelyet kőfal vesz körül. Nagybörzsöny története szorosan összefonódott az ezüst- és aranybányászattal, amire a gótikus bányásztemplom emlékeztet. A gyerekek számára külön élményt jelenthet a vízimalom megtekintése, valamint a települést átszelő kisvasút, amely az erdő mélyére kalauzolja a látogatókat.

Zebegény: a Dunakanyar festői kapuja

A település a Duna és a Börzsöny találkozásánál fekszik: különleges hangulatát a Kós Károly tervezte Havas Boldogasszony-templom és a Zebegény feletti Kálvária-domb határozza meg. A községben található a Szőnyi István Emlékmúzeum és a különleges Hajózástörténeti Gyűjtemény is. A Duna-parti sétány és a környező túraútvonalak révén a természetjárók és a vízi panoráma kedvelői egyaránt megtalálják a számításukat.

Dömös: fejedelmi központ a folyóparton

A Visegrádi-hegység lábánál elterülő falu fontos történelmi helyszín: itt állt egykor az Árpád-kori királyi kastély és a prépostság, amelynek altemploma ma is látogatható. A település a kiindulópontja a Dunakanyar legnépszerűbb túraútvonalainak, többek között a Rám-szakadéknak és a Prédikálószéknek. A falu széléről lenyűgöző kilátás nyílik a szemközti Szent Mihály-hegyre.

Kóspallag: nyugalom a hegyek ölelésében

A község viszonylag későn, a XVIII. században népesült be újra, főként szlovák és német telepesekkel: a központban álló barokk templom és a környező táj érintetlensége adja a hely vonzerejét. Kóspallag kiváló bázis a börzsönyi túrákhoz, hiszen innen érhető el a legegyszerűbben a Kisinóci turistaház. A település határában található Bibervár romjai a középkori várépítészet nyomait őrzik.

Tök: a Zsámbéki-medence rejtett kincse

Budapesttől nyugatra, a Budai-hegység szomszédságában fekszik ez a gazdag borászati hagyományokkal rendelkező falu, Tök: a látogatókat középkori templomrom és a hagyományos paraszti építészet emlékei várják. A község híres lovas életéről és vendégszerető pincéiről, ahol a családok megismerhetik a helyi gasztronómiát. A környező lankás táj ideális könnyed tavaszi sétákhoz a szabad levegőn.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
