Tökéletes hétvégi családi program – 5 mesés falu a főváros mellett, amit látnotok kell

A tavaszi napsütés beköszöntével érdemes a gyerekekkel is útra kelni, hogy felfedezzük a Budapest környéki legszebb falvak rejtett kincseit: a régió számos olyan községet rejt, ahol a középkori templomfalak, a nádfedeles parasztházak és a különleges természeti adottságok érintetlenül maradtak meg.

A Budapest környéki legszebb falvak - mint például Nagybörzsöny - tárt karokkal várnak.

Történelmi időutazás: középkori templomok, várromok és hangulatos, nádfedeles házak várják a látogatókat a főváros közelében.

Természetközeli élmények: a Dunakanyar és a Börzsöny legszebb túraútvonalai, kisvasút és folyóparti panoráma kínál kikapcsolódást.

Családi program: tartalmas és könnyen elérhető úti célok, amelyek a tavaszi szünetben ideálisak gyerekekkel is.

Melyek a legszebb falvak a főváros közelében?

Ezek a kirándulások lehetőséget adnak a kiszakadásra a városi zajból, miközben a család minden tagja izgalmas képet kaphat a magyar vidék építészeti és történelmi múltjáról. Ezek a helyszínek élő történelemkönyvként várják az utazókat, ahol a túraösvények és a műemlékek közvetlen közelségben kínálnak tartalmas kikapcsolódást és közös felfedezni valót.

Nagybörzsöny: bányászvárosból lett ékszerdoboz

A Börzsöny nyugati peremén fekvő település igazi időutazás: legismertebb látnivalója a XIII. századi, román stílusú Szent István-templom, amelyet kőfal vesz körül. Nagybörzsöny története szorosan összefonódott az ezüst- és aranybányászattal, amire a gótikus bányásztemplom emlékeztet. A gyerekek számára külön élményt jelenthet a vízimalom megtekintése, valamint a települést átszelő kisvasút, amely az erdő mélyére kalauzolja a látogatókat.

Zebegény: a Dunakanyar festői kapuja

A település a Duna és a Börzsöny találkozásánál fekszik: különleges hangulatát a Kós Károly tervezte Havas Boldogasszony-templom és a Zebegény feletti Kálvária-domb határozza meg. A községben található a Szőnyi István Emlékmúzeum és a különleges Hajózástörténeti Gyűjtemény is. A Duna-parti sétány és a környező túraútvonalak révén a természetjárók és a vízi panoráma kedvelői egyaránt megtalálják a számításukat.

Dömös: fejedelmi központ a folyóparton

A Visegrádi-hegység lábánál elterülő falu fontos történelmi helyszín: itt állt egykor az Árpád-kori királyi kastély és a prépostság, amelynek altemploma ma is látogatható. A település a kiindulópontja a Dunakanyar legnépszerűbb túraútvonalainak, többek között a Rám-szakadéknak és a Prédikálószéknek. A falu széléről lenyűgöző kilátás nyílik a szemközti Szent Mihály-hegyre.