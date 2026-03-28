"Földönkívüli" vizet találtak egy növényben – senki sem tudja, mit keres itt

A tudósok egészen meghökkentő felfedezést tettek: egy több mint 400 millió éves növény belsejében olyan vizet találtak, amelynek kémiai összetétele szinte „földönkívülinek” tűnik.

A földön is létezik földönkívüli víz

Földönkívüli vizet találtak

A jelenség első hallásra sci-fibe illőnek hangzik, mégis nagyon is valós. A kutatók egy ősi növényben, a zsurlóban találták meg ezt a különleges vizet. A zsurlót gyakran „élő fosszíliának” nevezik, mivel több százmillió év alatt alig változott. Ez önmagában is lenyűgöző, ám ami a szárában történik, még ennél is különösebb. Ahogy a víz végighalad a növény üreges, csőszerű szerkezetén, extrém párolgási és szűrési folyamatokon megy keresztül. Ennek hatására az oxigénizotópok aránya jelentősen megváltozik.

Az eredmény egy olyan kémiai „ujjlenyomat”, amely ritkán fordul elő a természetben – és meglepő módon hasonlít a meteoritokban vagy a világűrben található vízhez.

„Lehetséges, hogy ilyen víz a Földön keletkezik?”

A kutatókat különösen az lepte meg, hogy ez a növény képes egyfajta „földönkívüli kémiát” létrehozni anélkül, hogy elhagyná a bolygót. Fontos azonban: ez nem azt jelenti, hogy a víz az űrből származik.

Sokkal inkább azt bizonyítja, hogy bizonyos körülmények között a természet képes egészen szokatlan, extrém kémiai folyamatokat létrehozni itt, a Földön is. Ez a felfedezés megkérdőjelezi a víz viselkedéséről alkotott korábbi elképzelések egy részét.

Miért jelent ez áttörést?

A kutatás komoly hatással lehet arra, ahogyan a tudósok a múltbeli klímát vizsgálják. A növényekben található apró szilíciumstruktúrák, az úgynevezett fitolitok eddig fontos szerepet játszottak a Föld ősi klímájának rekonstruálásában. Ezek elemzése során a kutatók a víz kémiai jeleit is figyelembe vették.

Csakhogy, ha a növényeken belüli víz ilyen mértékben képes „torzítani” ezt a kémiai képet, akkor a korábbi klímamodellek egy része pontatlan lehet. Egyszerűbben fogalmazva: lehet, hogy újra kell gondolni, hogyan olvassuk ki a múlt üzeneteit a természetből.

Ez a felfedezés egy olyan növényhez köthető, amely túlélte a tömeges kihalásokat, a drasztikus klímaváltozásokat. És miközben mindezt „csendben” végigélte, megőrzött egy eddig alig ismert természetes folyamatot – írja a moneycontrol.