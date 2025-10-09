Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ez közel volt! A NASA is csak utólag vette észre, mi húzott el a bolygónk mellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 06:30
NASAveszélyFöld
Egy 3 méteres űrszikla minden előjel nélkül száguldott el a Föld mellett, közelebb, mint a Nemzetközi Űrállomás. A tudósok csak órákkal később vették észre az aszteroidát.

Egy óriási aszteroida mindössze 428 kilométerrel kerülte el a Földet, és a NASA tudósai is csak akkor vették észre, amikor már elszáguldott mellettünk.

Az aszteroida minden figyelmeztetés nélkül száguldott el bolygónk mellett.
Az aszteroida minden figyelmeztetés nélkül száguldott el bolygónk mellett. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Родион Журавлёв/Pixabay

Észrevétlenül suhant el az aszteroida, a NASA sem figyelt fel rá

A 3 méter átmérőjű űrszikla, amely a 2025 TF nevet kapta, még október 1-jén, hajnalban repült el Antarktisz felett. Mindössze 428 kilométeres magasságban haladt el, vagyis közelebb volt a Föld felszínéhez, mint a Nemzetközi Űrállomás pályája.

Mindezek ellenére az űrügynökségek csak azután értesültek róla, hogy az aszteroidát néhány órával később észlelte a Catalina Sky Survey, egy égboltfelmérési program. Bár ez elsőre ijesztőnek hangozhat, az Európai Űrügynökség (ESA) szerint nem jelentett valódi veszélyt a bolygónkra nézve. A becsült mérete alapján a 2025 TF valószínűleg elég hamar elégne vagy felrobbanna a légkörünkben, ahelyett, hogy a felszínbe csapódna.

Az ilyen méretű objektumok nem jelentenek jelentős veszélyt. Ha elérik a Föld légkörét, tűzgömböt hozhatnak létre, és apró meteoritokat találhatunk a földön utánuk

- írta közleményében az ESA.

Miután az aszteroida elhaladt, az ESA Planetary Defence Office (Bolygóvédelmi Hivatal) csillagászai Ausztráliában, a Las Cumbres Csillagvizsgálóban követték figyelemmel. Ez lehetővé tette, hogy pontosabban megbecsüljék az objektum méretét, valamint megállapították, hogy az aszteroida pontosan 01:47:26-kor érte el a Földhöz legközelebbi pontját.

Egy méteres nagyságrendű objektumot megtalálni az űr sötétségében, miközben a helyzete még bizonytalan, rendkívül figyelemreméltó teljesítmény. Ez a megfigyelés segített a csillagászoknak abban, hogy ilyen nagy pontossággal határozzák meg az elhaladás távolságát és időpontját

- tette hozzá az űrügynökség.

 

Bár a bolygónkra nem jelentett veszélyt, nagy károkat is okozhatott volna

Habár az aszteroida nem tett volna kárt a Földben, de egy űrhajót vagy műholdat súlyosan megrongálhatott volna, amennyiben eltalálja. Ez azért különösen aggasztó, mivel a 2025 TF a Nemzetközi Űrállomás pályáján belül haladt el. Szerencsére semmilyen űreszköz vagy műhold nem volt az útjában, mialatt elrepült.

Bár a NASA a kormányzati leállás miatt felfüggesztette a nyilvános kommunikációját, az ügynökség felvette a 2025 TF-et a Földközeli Objektumok Tanulmányozásának Központjának (CNEOS) adatbázisába. Az ottani bejegyzés szerint az aszteroida legközelebb 2087-ben tér vissza, és akkor 5 971 946 km-re fog elhaladni a Földtől.

Ahhoz azonban, hogy egy aszteroidát potenciálisan veszélyesnek minősítsenek, legalább 140 méter átmérőjűnek kell lennie, és olyan pályán kell mozognia, amely 7,48 millió kilométernél közelebb hozza a Földhöz.

A 2025 TF pályája ugyan ezen a távolságon belül halad, túl kicsi ahhoz, hogy veszélyesnek számítson. Kis mérete azonban azt is jelenti, hogy rendkívül nehéz észrevenni, ez valószínűleg megmagyarázza, miért csak akkor vették észre, amikor már elrepült mellettünk - írta a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
