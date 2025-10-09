Ez közel volt! A NASA is csak utólag vette észre, mi húzott el a bolygónk mellett

Egy óriási aszteroida mindössze 428 kilométerrel kerülte el a Földet, és a NASA tudósai is csak akkor vették észre, amikor már elszáguldott mellettünk.

Az aszteroida minden figyelmeztetés nélkül száguldott el bolygónk mellett. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Родион Журавлёв/Pixabay

Észrevétlenül suhant el az aszteroida, a NASA sem figyelt fel rá

A 3 méter átmérőjű űrszikla, amely a 2025 TF nevet kapta, még október 1-jén, hajnalban repült el Antarktisz felett. Mindössze 428 kilométeres magasságban haladt el, vagyis közelebb volt a Föld felszínéhez, mint a Nemzetközi Űrállomás pályája.

Mindezek ellenére az űrügynökségek csak azután értesültek róla, hogy az aszteroidát néhány órával később észlelte a Catalina Sky Survey, egy égboltfelmérési program. Bár ez elsőre ijesztőnek hangozhat, az Európai Űrügynökség (ESA) szerint nem jelentett valódi veszélyt a bolygónkra nézve. A becsült mérete alapján a 2025 TF valószínűleg elég hamar elégne vagy felrobbanna a légkörünkben, ahelyett, hogy a felszínbe csapódna.

Az ilyen méretű objektumok nem jelentenek jelentős veszélyt. Ha elérik a Föld légkörét, tűzgömböt hozhatnak létre, és apró meteoritokat találhatunk a földön utánuk

- írta közleményében az ESA.

Miután az aszteroida elhaladt, az ESA Planetary Defence Office (Bolygóvédelmi Hivatal) csillagászai Ausztráliában, a Las Cumbres Csillagvizsgálóban követték figyelemmel. Ez lehetővé tette, hogy pontosabban megbecsüljék az objektum méretét, valamint megállapították, hogy az aszteroida pontosan 01:47:26-kor érte el a Földhöz legközelebbi pontját.

Egy méteres nagyságrendű objektumot megtalálni az űr sötétségében, miközben a helyzete még bizonytalan, rendkívül figyelemreméltó teljesítmény. Ez a megfigyelés segített a csillagászoknak abban, hogy ilyen nagy pontossággal határozzák meg az elhaladás távolságát és időpontját

- tette hozzá az űrügynökség.

Bár a bolygónkra nem jelentett veszélyt, nagy károkat is okozhatott volna

Habár az aszteroida nem tett volna kárt a Földben, de egy űrhajót vagy műholdat súlyosan megrongálhatott volna, amennyiben eltalálja. Ez azért különösen aggasztó, mivel a 2025 TF a Nemzetközi Űrállomás pályáján belül haladt el. Szerencsére semmilyen űreszköz vagy műhold nem volt az útjában, mialatt elrepült.