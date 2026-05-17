Kifogyhatatlan a királyi pénzcsap? – Vilmos hercegék havonta dobálják a milliókat

Újabb döbbenetes részletek derültek ki Vilmos herceg és Katalin hercegné fényűző életéről. A brit királyi család sztárpárja tavaly októberben költözött be új „örök otthonába”, a Windsor Great Park területén található Forest Lodge-ba, ám most nyilvánosságra került, mennyibe kerül valójában a mesés birtok fenntartása.

A dokumentumok szerint a walesi hercegi pár évente elképesztő, 307 500 fontot fizet a kastélyszerű ingatlan bérléséért, ami magyar pénzre átszámítva havi bontásban nagyjából 12-13 millió forintos kiadást jelent. Az összeg ráadásul több mint 100 ezer fonttal magasabb annál, mint amit az előző bérlők fizettek ugyanazért az ingatlanért.

A luxusrezidencia nem csupán egy egyszerű családi ház. A nyolcszobás, műemléki védelem alatt álló épülethez két külön személyzeti ház is tartozik, valamint hatalmas birtok veszi körül. A Forest Lodge a 18. században épült, jelenlegi értékét pedig már közel 16 millió fontra becsülik.

Honnan van ennyi pénze Vilmos hercegnek?

Vilmos herceg a borsos bérleti díjat a Cornwall hercegség bevételeiből fedezi. Ez az a hatalmas magánbirtok, amelyet még III. Eduárd király alapított 1337-ben azért, hogy biztosítsa a trónörökös anyagi hátterét. A birtok ma már több mint 128 ezer holdnyi földterületet foglal magába Anglia 19 megyéjében.

A költözés azonban nem csak az elképesztő költségek miatt váltott ki felháborodást. A helyiek ugyanis komoly korlátozásokkal szembesültek a királyi család beköltözése után. Több parkolót és kaput lezártak, a környéket pedig szigorú biztonsági zónává alakították.

A birtok körül közel egy mérföld hosszan új kerítést húztak fel, amely kívülről ugyan egyszerű vidéki fakerítésnek tűnik, valójában azonban komoly elektronikus megfigyelőrendszerrel szerelték fel. Egy bennfentes így nyilatkozott a kialakított védelmi rendszerről:

A Vilmosék nagy fala a legújabb biztonsági intézkedés, amely a hercegi pár magánéletét és biztonságát védi az új otthonuk körül.

A forrás szerint hiába tűnik ártatlannak a kerítés, aki megpróbálna bejutni, azt szinte azonnal észlelnék.