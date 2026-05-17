5 csillagjegy párkapcsolati élete új erőre kap - te is köztük vagy?

Különösen erős energiákat hoz a május 18–24. közötti időszak a szerelemben. A bolygómozgások miatt öt csillagjegy élete teljesen új irányt vehet, akár egyetlen pillanat alatt.

Csillagjegyek úton a szerelem paradicsomába

Május 18-án a Mars a Bikába lép, miközben a Vénusz a Rák jegyébe érkezik. Az asztrológusok szerint ez a kombináció egyszerre hozhat szenvedélyt és stabilitást a kapcsolatokba. Május 20-án indul az Ikrek hava, amely játékosságot, flörtöt és erősebb érzelmi kommunikációt hozhat. A legnagyobb fordulatot azonban a május 22-i Uránusz együttállás hozhatja, amely váratlan eseményeket és sokkoló érzelmi helyzeteket idézhet elő.

Skorpió

A Skorpiók számára komoly mélyülést hozhat a kapcsolatukban a Mars Bikába lépése. A hosszú távú kapcsolatokban most lehetőség nyílik rendezni a korábbi problémákat és stabilabb alapokra helyezni a jövőt. Az egyedülálló Skorpiók számára új szerelem bukkanhat fel. Az asztrológusok szerint most bátrabban nyithatnak az új emberek felé, de fontos, hogy ne siessenek el semmit.

Bak

A Vénusz Rákba lépése különösen romantikus időszakot indíthat el a Bakok életében. A párkapcsolatban élők számára most könnyebbé válhat az érzelmi kapcsolódás és a közös tervek megvalósítása. Az egyedülállók számára új ismeretségek jöhetnek, méghozzá teljesen váratlan helyzetekben.

Nyilas

Az Ikrek hava felpezsdítheti a Nyilasok szerelmi életét. A kapcsolatban élők számára most különösen fontos lehet az újdonság és a közös élmények keresése. Az egyedülálló Nyilasok inkább könnyed, laza kapcsolatokra vágyhatnak ebben az időszakban, és most nem feltétlenül a komoly elköteleződés lesz a fő cél.

Vízöntő

A Vízöntők számára a május 22-i Uránusz együttállás hozhat sorsfordító pillanatokat. Az asztrológusok szerint váratlan ajánlat, hirtelen érkező szerelem vagy akár egy komoly kapcsolat következő szintje is megjelenhet. Az egyedülálló Vízöntőknek különösen figyelniük kell az új lehetőségekre. Ami most történik, teljesen váratlan lehet, ezért az első reakció akár az elutasítás is lehet. Pedig most érdemes inkább nyitottnak maradni.