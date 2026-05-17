Hawaii barátfóka pihen a strand homokján.

Hősként ünneplik a fókát megmentő helyi férfit, aki megverte a turistát – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 09:15
Szigorú fellépésre számíthatnak azok a turisták, akik nem tartják tiszteletben a Hawaii-szigetek élővilágának nyugalmát. Egy Maui partjainál történt incidens is bizonyítja, hogy a helyiek akár fizikai erővel is megvédik azt az értéket, amit egy-egy veszélyeztetett fóka képvisel.
Etédi Alexa
A hawaii közvéleményt és a helyi politikát is alaposan felkavarta az az eset, amely során egy seattle-i turista agresszíven lépett fel a part közelében pihenő tengeri emlőssel szemben. Lahaina népszerű sétánya, a Front Street mellett történt incidens során a 37 éves férfi egy méretes követ hajított az állat felé, majd kíváncsian várta, hogy eltalálja-e a célpontot. Az elkövető számára váratlan fordulatot hozott a pillanat: egy helyi lakos azonnal közbelépett, és több ütéssel torolta meg az értelmetlen kegyetlenséget. A támadás célpontja, a „Lani” néven ismert nőstény fóka, a helyiek körében évek óta jól ismert és megbecsült egyed.

Hawaii-on a fóka - a veszélyeztetett hawaii barátfóka - védett állat, a helyiek óvják is a populációt.
  • Egy Maui szigetén pihenő, védett tengeri emlőst egy turista kővel dobott meg, amiért egy közelben tartózkodó helyi férfi többször megütötte az elkövetőt. 
  • Brenton Awa szenátor a parlamentben is bemutatta az esetről készült videót, majd „elismerő levelet” adományozott a helyi férfinak az állat védelméért. 
  • Bár a hatóságok kihallgatták a követ hajító látogatót, vádemelés nélkül elengedték, ami tovább fokozta a feszültséget a helyiek és a turisták között.

A fóka nem várt védelmet kapott

Az eseményekről készült videofelvétel hamar eljutott a törvényhozók elé is. Brenton Awa szenátor egy hivatalos állami gyűlés keretében mutatta be a képsorokat, hangsúlyozva, hogy a szigetek lakói nem nézik tétlenül az ökoszisztéma rombolását. Bár a hivatalos jogi álláspont szerint az önbíráskodás nem elfogadható, a politikai kommunikáció ezúttal meglepően megengedőnek bizonyult. Awa szenátor „környezetvédelmi aktivistaként” hivatkozott az ismeretlen férfira, aki saját kezébe vette az ügyet, amikor látta, hogy valaki a fókát bántalmazza.

A politikus odáig ment, hogy elismerő levelet írt az általa „Aloha Nagykövetének” nevezett védelmezőnek. Ez a gesztus világos üzenet a külföldiek számára: Hawaii nem csupán egy díszlet a nyaraláshoz, hanem egy élő, érzékeny rendszer, ahol a szabályok megszegése azonnali következményekkel járhat.

Veszélyeztetett faj a turisták célkeresztjében

A hawaii barátfókák helyzete kritikus: a faj populációja az elmúlt hat évtizedben drasztikusan csökkent. Lani, a hét éve megfigyelt állat, különösen fontos a lakosok számára, hiszen minden egyes egyed túlélése meghatározó a faj fennmaradása szempontjából. A hatóságok szerint az ilyen jellegű zaklatások nem egyediek, de a mostani eset gyors válaszreakciója példaértékűvé vált.

A Természeti Erőforrások Minisztériuma megerősítette, hogy a kődobáló turistát ugyan bevitték kihallgatásra, ám vádemelés nélkül végül szabadon engedték (nem úgy, mint azt a macedón férfit, aki ellen szabálysértési eljárást indítottak Horvátországban, mert ököllel megütött egy mediterrán barátfókát). Ez a döntés tovább tüzelte a helyiek indulatait, akik szerint a jogi rendszer nem védi meg eléggé a természetet. Awa szenátor javaslata alapján a jövőben a légitársaságoknak a beutazó járatokon ehhez hasonló videókkal kellene felhívniuk a figyelmet a megfelelő viselkedésre

Nézd meg az esetről készült videófelvételt is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
