Mi lehetett az? – színváltós medúza UFO-t kaptak lencsevégre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 18:30
Egy furcsa, medúzára emlékeztető, színváltó objektumot vettek videóra Kolumbiában.

Egy autóból készült videófelvétel örökítette meg azt a rejtélyes objektumot – sokak szerint UFO-t – amely március 16-án jelent meg a kolumbiai Medellín felett. A felvételen egy fényesen izzó, színes alakzat látható, amely az égen haladva medúzára emlékeztető „csápokat” mozgat.

Színváltós UFO jelent meg az égen
Fotó: PeopleImages / Shutterstock 

A helyiek beszámolói szerint a jelenség nemcsak látványos, hanem kifejezetten nyugtalanító is volt. Egy szemtanú így fogalmazott:

Folyamatosan változtatta az alakját, és néha teljesen el is halványult. Nem volt egyértelmű formája, és semmilyen hangot nem adott ki.

Többen is rögzítették a különös objektumot, amely egyes felvételeken lassan sodródni látszik az égbolton, látszólag mindenféle hajtómű vagy meghajtás nélkül. Bár szakértők egyelőre nem szólaltak meg az ügyben, az interneten hamar megjelentek a magyarázatok. Több kommentelő szerint a jelenség nem más, mint egy LED-fényekkel felszerelt sárkány.

Egy hozzászóló ezt írta:

Valójában nem is mozog igazán. Amikor az emberek meglátják, futni kezdenek, és ettől tűnik úgy, mintha gyorsan haladna, pedig nem megy sehová.

Mások a városban használt reflektorokra gyanakodnak:

Medellínben voltam, és minden este láttam hasonló formákat a fényvetők miatt – szerintem most is erről van szó.

Persze nem mindenki volt ennyire racionális – vagy éppen ellenkezőleg, kritikus. Egy kommentelő ironikusan jegyezte meg:

Hiszek a kis zöld (vagy inkább szürke) emberkékben, de ez minden idők leggyengébb UFO-felvétele. Szórakoztatónak viszont szórakoztató.

A felvételek hitelessége és a jelenség valódi eredete egyelőre kérdéses marad, de az biztos, hogy a „medúza-UFO” rövid idő alatt világszerte mindenki figyelmét magára vonzotta – írja a What's The Jam.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
