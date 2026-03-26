Egy autóból készült videófelvétel örökítette meg azt a rejtélyes objektumot – sokak szerint UFO-t – amely március 16-án jelent meg a kolumbiai Medellín felett. A felvételen egy fényesen izzó, színes alakzat látható, amely az égen haladva medúzára emlékeztető „csápokat” mozgat.

Színváltós UFO jelent meg az égen

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A helyiek beszámolói szerint a jelenség nemcsak látványos, hanem kifejezetten nyugtalanító is volt. Egy szemtanú így fogalmazott:

Folyamatosan változtatta az alakját, és néha teljesen el is halványult. Nem volt egyértelmű formája, és semmilyen hangot nem adott ki.

Többen is rögzítették a különös objektumot, amely egyes felvételeken lassan sodródni látszik az égbolton, látszólag mindenféle hajtómű vagy meghajtás nélkül. Bár szakértők egyelőre nem szólaltak meg az ügyben, az interneten hamar megjelentek a magyarázatok. Több kommentelő szerint a jelenség nem más, mint egy LED-fényekkel felszerelt sárkány.

Egy hozzászóló ezt írta:

Valójában nem is mozog igazán. Amikor az emberek meglátják, futni kezdenek, és ettől tűnik úgy, mintha gyorsan haladna, pedig nem megy sehová.

Mások a városban használt reflektorokra gyanakodnak:

Medellínben voltam, és minden este láttam hasonló formákat a fényvetők miatt – szerintem most is erről van szó.

Persze nem mindenki volt ennyire racionális – vagy éppen ellenkezőleg, kritikus. Egy kommentelő ironikusan jegyezte meg:

Hiszek a kis zöld (vagy inkább szürke) emberkékben, de ez minden idők leggyengébb UFO-felvétele. Szórakoztatónak viszont szórakoztató.

A felvételek hitelessége és a jelenség valódi eredete egyelőre kérdéses marad, de az biztos, hogy a „medúza-UFO” rövid idő alatt világszerte mindenki figyelmét magára vonzotta – írja a What's The Jam.