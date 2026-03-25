Hihetetlen! Újra felbukkanhatott a Loch Ness-i szörny

Újraéledt a Loch Ness-i szörny utáni hajsza 2026-ban, miután hihetetlen felvételek kerültek elő a „fenevadról”, amely lélegzetelállító sebességgel szelte át a vizet.
A 31 éves Sasha Lake március elsején járt a Skót-felföldön, amikor egy sötét alakot vett észre a hullámok között és rögtön kíváncsivá tette.
Sasha este hat órakor járt a tó partján, amikor észrevette, hogy a tó vize természetellenes módon kavarog. Még a szakértők is a fejüket vakarják, hogy megfejtsék, mit látott a kiránduló pontosan. A férfi mindig készenlétben tartja a telefonját, hátha észlel bármi furcsát, így történt, hogy sikerült lefilmeznie a furcsa lényt eltűnése előtt.
Hihetetlenül felkeltette az érdeklődésemet, izgatott voltam a lehetőségtől, hogy amit filmeztem és láttam, az valami egészen új
- idézi szavait a Daily Star.
Hozzátette, hogy furcsának találta a látottakat. „ Sok minden kavargott a fejemben” - közölte.
A felvételeket átadták Alan McKennának, a Loch Ness Exploration kutatócsoport vezetőjének, aki megdöbbent. McKenna kizárta az olyan gyakori magyarázatokat, mint a fókák, az úszók vagy a szél hatása. Szerinte az első dolog, ami rögtön szembetűnik, az a sebesség. Tisztán látható a hullámverés, amit az objektum a sodorvonal elején kelt.
Egyszerűen nincs olyan állat Loch Nessben, amely képes lenne ilyen tempóra
- mondta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.