Hihetetlen! Újra felbukkanhatott a Loch Ness-i szörny

Loch Ness-i szörny
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 20:30
észlelésLoch Ness
Szédültes sebességgel hasította át a tavat. A Loch Ness-i szörny újra megmutatkozott.

Újraéledt a Loch Ness-i szörny utáni hajsza 2026-ban, miután hihetetlen felvételek kerültek elő a „fenevadról”, amely lélegzetelállító sebességgel szelte át a vizet.

Loch Ness-i szörny
A Loch Ness-i szörny visszatért
Fotó: chrisdorney /  Shutterstock 

A Loch Ness-i szörny újra megmozgatta az embereket

A 31 éves Sasha Lake március elsején járt a Skót-felföldön, amikor egy sötét alakot vett észre a hullámok között és rögtön kíváncsivá tette.

Sasha este hat órakor járt a tó partján, amikor észrevette, hogy a tó vize természetellenes módon kavarog. Még a szakértők is a fejüket vakarják, hogy megfejtsék, mit látott a kiránduló pontosan. A férfi mindig készenlétben tartja a telefonját, hátha észlel bármi furcsát, így történt, hogy sikerült lefilmeznie a furcsa lényt eltűnése előtt.

Hihetetlenül felkeltette az érdeklődésemet, izgatott voltam a lehetőségtől, hogy amit filmeztem és láttam, az valami egészen új

- idézi szavait a Daily Star.

Hozzátette, hogy furcsának találta a látottakat. „ Sok minden kavargott a fejemben” - közölte.

A felvételeket átadták Alan McKennának, a Loch Ness Exploration kutatócsoport vezetőjének, aki megdöbbent. McKenna kizárta az olyan gyakori magyarázatokat, mint a fókák, az úszók vagy a szél hatása. Szerinte az első dolog, ami rögtön szembetűnik, az a sebesség. Tisztán látható a hullámverés, amit az objektum a sodorvonal elején kelt.

Egyszerűen nincs olyan állat Loch Nessben, amely képes lenne ilyen tempóra

- mondta.

 

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu