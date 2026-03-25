Hihetetlen: Új bolygót találhattak, tele földönkívüliekkel?

földönkívüli
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 06:00
UFOFöldbolygó
Több ilyen földönkívüliekkel teli bolygó létezhet.

Közel két tucat olyan „Földszerű” bolygót azonosíthattak a tudósok, amelyeken földönkívüli élet lehet. Az exobolygók, azok, amiket a tudósok olyan világokként azonosítanak, amelyek más csillagok körül keringenek. Hozzáteszik, hogy néhány „kóbor bolygó” nem kering semmi körül.

Több tucat földönkívüli bolygó keringhet az univerzumban / Illusztráció: Freepik.com

Földönkívüli bolygók keringenek szerte a világban

Több, mint három évtizeddel az első 1992-es exobolygó felfedezés után, ma már ezeknek listája jóval meghaladja a hatezret. Vannak olyanok, amelyek bűzlenek, ahol üveg esik, vagy olyan sötétek, hogy alig látszanak. Mások forróbbak, mint a Nap felszíne, és sűrűbbek, mint az arany.

Eddig azonban egyik ilyen bolyón sem fedeztek fel életet. Egy új tanulmányban a tudósok összeállítottak egy listát a földönkívüli életformáknak életet adható bolygókról.

A konzervatív becslések szerint ők csak az ismert világok 0,4 százalékát teszik ki, körülbelül 24 bolygóval. A múlt héten a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban megjelent tanulmány  felsorolja azokat a bolygókat, amelyek csillagjaik lakható zónájában vannak. Egy olyan űrsávban helyezkednek el, ahol nincsen sem túl hideg, sem túl meleg, így előfordulhat, hogy folyékony víz van a felszínén.

Ezek közé tartozik az a négy Föld-méretű bolygó is, amelyek a tőlünk körülbelül 40 fényévnyire található, halvány vörös törpe, a TRAPPIST-1 körül keringenek.

A kutatók megállapították, hogy a Proxima Centauri b, a tőlünk mindössze négy fényévre lévő legközelebbi ismert exobolygó is egy ígéretes kőzetbolygó.

A tanulmány szerzői szerint ez a lista a legmegfelelőbb, hogy egy olyan bolygót kerítsenek, mint a Ryan Gosling főszereplésével készült 2026-os A Haily Mary-küldetés című filmben. A film Andy Weir sci-fi regénye nyomán készült.

A szakértők az egyes bolygók lakhatósági esélyeit a koruk, a pályájuk, a sugárzásnak való kitettségük és a Földről való megfigyelésük könnyűsége alapján értékelték. Az is számít, hogy a lakható zóna közepén vagy a szélén helyezkednek-e el, mint például a Vénusz és a Mars a mi csillagrendszerünkben.

Ahogy egyre több exobolygót fedeztünk fel, úgy marad a kérdés, hogy létezik-e élet a Földön kívül

- idézi a metro.co.uk Jess Lee, a londoni Royal Observatory Greenwich csillagászának szavait.

Szerinte egyre közelebb kerülhetünk, hogy felfedezzünk más életformákat is vagy, hogy választ találjunk a kérdésre, miszerint létezik-e más élet a Földön kívül.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
