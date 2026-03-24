A VII. kerületből a világhírig – Többször kijátszotta a halált Harry Houdini

Kevesen tudják, hogy a XX. század egyik legismertebb embere Harry Houdini Weisz Erik néven látta meg a napvilágot Budapesten, a VII. kerületi Csengery utcában. Bár ő maga később következetesen azt állította, hogy az amerikai Appletonban született, a valóság az, hogy négyéves korában vándorolt ki családjával az Egyesült Államokba.

Ki volt Harry Houdini, és miért lett világhírű?

Édesapja rabbi volt, de a család Amerikában szegénységben élt. A fiatal Erik cipőpucolóként és újságosfiúként vette ki a részét a család megélhetéséből, miközben már korán fellépett amatőr akrobataként. A művésznevéhez az inspirációt Jean-Eugène Robert-Houdin francia bűvész nevéből merítette, akit mesterének tekintett, és a világhírű nevet egy „i” betű hozzáadásával alkotta meg.

Houdini Bostonban, a Harvard-híd mellett, az egyik mutatványa előtt.

Bilincsek és a tejeskanna fogságában

Houdini nem egyszerű bűvész volt, hanem a fizikai határok feszegetője, egy szabadulóművész. Karrierje elején „Bilincskirályként” járta a világot, és azzal szerzett hírnevet, hogy a helyi rendőrségek legbiztonságosabbnak hitt celláiból is perceken belül kijutott. Mutatványai során gyakran használt kényszerzubbonyt, láncokat, és nem egyszer fejjel lefelé lógva, több emelet magasságban szabadult meg béklyóitól a tömeg szeme láttára.

Egyik legveszélyesebb száma a kínai víztartály volt, ahol megbilincselt lábakkal, fejjel lefelé engedték egy vízzel teli üvegkalitkába. Ebben a mutatványban a legkisebb hiba is fulladásos halált jelentett volna. Híres volt tejeskannás szabadulásáról is, melynek során egy vízzel színültig töltött, lelakatolt tartályból kellett kijutnia. Ezek az előadások nemcsak a technikai felkészültségen, hanem a hihetetlen tüdőkapacitáson és a pánik feletti teljes kontrollon alapultak.

Houdini egyik legveszélyesebb mutatványa, a kínai víztartályos szabadulás előtt.

Harc a sarlatánok ellen

Élete második felében Houdini szenvedélyesen küzdött a hamis spiritiszták és médiumok ellen. Édesanyja halála után ő is kereste a kapcsolatot a túlvilággal, de hamar rájött, hogy az akkoriban divatos szeánszok nagy része egyszerű bűvésztrükkökön alapuló csalás. Szakmai tudását felhasználva sorra leplezte le a hiszékeny embereket becsapó „látókat”. Olyan elkötelezett volt ebben, hogy álruhában járt a szeánszokra, és még a Kongresszus előtt is tanúskodott a csalók ellen.