Földönkívüli leszállópályák vagy mérnöki pontosságú alkotások? A titokzatos Nazca-vonalak nyomában

A több száz méter hosszú, szabályos formák a levegőből kirajzolódva mutatják meg igazi arcukat, és éppen ez az, ami miatt annyi kérdés merül fel velük kapcsolatban. Cikkünkben ezért körbejártuk a Nazca-vonalakat, amelyeket rengeteg rejtély övez.
A világ legnagyobb grafikai alkotásai, a Nazca-vonalak megközelítőleg 2000 évesek, és Dél-Amerika egyik legismertebb és legkülönösebb kulturális örökségét képezik. Az első említések a 20. század elején jelentek meg róluk, de a világhírnevet akkor szerezték meg, amikor a repülés elterjedésével madártávlatból is megfigyelhetővé váltak. A sivatagi vörös kőzetbe száznál több alakzatot véstek be, köztük közismert állatok és növények kontúrjait, geometriai mintákat és egyenes vonalak sorozatát. A minták között találunk állatokat – mint a kolibri, a majom vagy a pók –, geometriai formákat és egyenes vonalakat is, amelyek akár 10 kilométer hosszúak is lehetnek. A Nazca-vonalak eredete a mai napig nem tisztázott.
A legtöbb tudós úgy véli, hogy a Nazca-kultúra hozta létre ezeket az ábrákat i. e. 500 és i. sz. 500 között. Ám a kutatók számára a mai napig rejtély, hogy hogyan tudtak megalkotni ilyen tökéletesen kivitelezett rajzolatokat egy olyan korszakban, amikor még nem volt repüléshez alkalmas eszköz.
Különlegességük, hogy nem kőből vagy fából készültek, hanem egyszerűen eltávolították a sivatag vörösesbarna felső rétegét, és a világosabb kavicsréteg rajzolta ki a formákat. Minden egyes kép, ábra egyetlen megszakíthatatlan vonalból áll. Mivel a Nazca-vidéken kevés eső esik, a rajzok többsége ugyanolyan jó állapotban van, mint amikor készült.
A vonalak célját tekintve több elmélet is létezik. A német csillagász és régész, Maria Reiche úgy vélte, hogy a Nazca-vonalak csillagászati naptárként funkcionáltak, és egyes ábrák a napfordulók vagy más égi események helyzetét jelezték. Ami a készítésük módját illeti, szerinte: „A tervezők csakis a magasból tudták megállapítani művük tökéletességét, előre kellett tervezniük és rajzolniuk kisebb méretben.” Mások vallási vagy rituális célokra gyanakodnak – talán isteneknek szánt felajánlások lehettek, amiket csak az égiek láthattak. Nem zárható ki az sem, hogy vízforrásokhoz vezettek, ami a sivatagi környezetben érthető lenne.
A Nazca-vonalak rejtélye természetesen nem kerülhette el az alternatív elméletek híveit sem. Sokan úgy vélik, ezek a geoglifák földönkívüli civilizációk számára készültek, és afféle „leszállópályák” voltak. Bár erre nincs konkrét bizonyíték, az elképzelés tovább növeli a Nazca-vonalak körüli misztikumot.
A legújabb technológiák – például műholdas térképezés és drónfelvételek – segítségével napjainkban is újabb és újabb vonalakat fedeznek fel. A 21. században több mint 140 új geoglifát sikerült azonosítani, köztük olyanokat is, amelyeket korábban teljesen elrejtett a sivatagi talaj. Ez is azt mutatja, hogy a Nazca-vonalak valószínűleg jóval több titkot rejtenek, mint amennyit jelenleg ismerünk.
Akár vallási szimbólumok, akár csillagászati eszközök vagy ősi üzenetek a túlvilágnak – a Nazca-vonalak még hosszú ideig velünk maradnak, mint az emberi kultúra egyik legkülönlegesebb és legmegmagyarázhatatlanabb lenyomata.
Ebből a videóból még többet megtudhatsz a rejtélyes Nazca-vonalakról:
