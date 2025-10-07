Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Nazca-vonalak és a Stonehenge: rejtélyes leletek, amelyek eredetét ma sem értjük

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 19:45
Ha bárki abban a tévképzetben szenved, hogy teljesen értjük a bolygónk eredetét és a különböző ősi kultúrákat, akkor vessen egy pillantást az alábbi listára! Vajon kik felelősek az ősi Nazca-vonalakért? Milyen célt szolgált Stonehenge? Miért építették a Húsvét-sziget jellegzetes szobrait? Ezekre a kérdésekre még a tudomány sem tudja a választ.
Simon Benedek
Az emberiség múltja tele van megfejthetetlen rejtélyekkel és olyan titokzatos leletekkel, amelyek előtt ma is értetlenül állnak a tudósok és a laikusok egyaránt. A Nazca-vonalak, Stonehenge kőoszlopai vagy a Húsvét-szigetek óriási moai szobrai nem csupán lenyűgöző építészeti teljesítmények, hanem olyan kérdéseket is felvetnek, amelyekre a modern tudomány sem tud egyértelmű magyarázatot adni. 

A Nazca-vonalak mellett egy másik rejtélyes lelet, a Stonehenge
A Stonehenge pontos eredetét nem ismerjük, akárcsak a Nazca-vonalakét. 
Fotó: robertharding via AFP / AFP

Nazca-vonalak, Stonehenge és a Húsvét-szigeteki moaik

Kik és milyen céllal hozták létre ezeket? Vajon spirituális szertartások, hatalmi jelképek vagy földönkívüli kapcsolatok bizonyítékai? Egy biztos: ezek az ősi titkok emlékeztetnek bennünket arra, hogy sokkal kevesebbet tudunk a Föld történelméről, mint azt gondoljuk. 

Nazca-vonalak

A földről nézve mindössze vonalak egymás hegyén-hátán, azonban ha távolodva, madártávlatból szemléled ezeket az ősi rajzokat, akkor geoglifák tárulnak a szemed elé. A Nazca-vonalak hatalmas, majdnem 50 km hosszú képekké állnak össze: az egyszerűbb formáktól, mint a háromszög vagy a spirál, egészen a bonyolultabb rajzokig, mint a madarak, majmok vagy különböző virágok, számos alakzat fellelhető a Peruban található Pampas de Jumana nevű fennsíkon felfedezett vonalak között. 

A rajzokban közös, hogy egyetlen, önmagát sehol sem metsző vonalból állnak. A Nazca-vonalak olyannyira grandiózusak, hogy még a Nemzetközi Űrállomásról is megfigyelhetők. Hogy ki és miért alkotta ezeket a vonalakat, az máig rejtély. A legnagyobb talány, hogy hogyan rajzolták meg a képeket tökéletesre úgy, hogy az elkészültük becsült korában még nem voltak repüléshez alkalmas eszközök, így az összképet sosem láthatták. A vonalak készítési technikáján túl az alkotók kilétét is homály fedi . 

Stonehenge

A Stonehenge egy ősi, megalitikus építmény, amely Anglia Wiltshire megyéjében, a Salisbury-síkságon található. Az építményt egy 4 méter és 2,1 méter széles, kőoszlopokból készült kőgyűrű alkotja, amelynek tetején vízszintes kövek helyezkednek el. A tudósok és a spiritualitással foglalkozók évtizedek óta próbálják megfejteni az építmény rejtélyeit. Az ősi kőemlékek lenyűgözik a látogatókat, a laikusokat és a szakértőket egyaránt. Az építményt 4500 éve emelték, ám céljukat máig nem sikerült megfejteni. Egyes kutatók szerint csillagászati megfigyelésekre szolgált, mások vallási szertartások színhelyének tartják, míg akadnak, akik gyógyító erőt tulajdonítanak a helynek. Egy dolgot azonban sikerült már kideríteni: a kolosszális kövek West Woods-ból származnak, míg a kisebb „kékkövek” a walesi Preseli Hillsből. Az viszont újabb kérdéseket vet fel, hogyan jutottak el mai helyükre ezek az óriási építőelemek.

Húsvét-szigeteki moaik

1722-ben, húsvét vasárnap lelt rá egy holland tengerész, Jakob Roggeveen a Húsvét-szigetekre. A hajósok elé elképesztő látvány tárult, amikor partot értek: hatalmas, kőtömbből kifaragott emberi alakokat ábrázoló szobrok sorakoztak a part mentén. Ezeket a rejtélyes képződményeket moainak nevezték az őslakosok. Készítésüket, szállításukat, valamint eredeti rendeltetésüket ma sem ismerjük. Néhány kutató szerint spirituális védelmező szerepet töltöttek be, mások úgy vélik, hogy a törzsek közötti hatalmi jelképek voltak, egyesek szerint pedig síremlékként szolgáltak. Körülbelül 1000 évvel ezelőtt készülhettek és több mint 800 darab található a szigeteken belőlük. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
