Eltűnt Emberek Világnapja: 4 rejtélyes eltűnés, amire a mai napig nem derült fény

Augusztus 30. a Nemzetközi Eltűnt Emberek Világnapja, mely kiváló alkalom arra, hogy emlékezzünk rá: számos ember máig nem került elő, akiket családjuk a mai napig haza vár. Magyarországon is több olyan tragikus eset van, ahol a rejtélyes eltűnés évekkel később is megválaszolatlan maradt.

Az egyik legnépszerűbb rejtélyes eltűnés, Ackermann Dávid esete. Fotó: olvasói

Ackermann Dávid rejtélyes eltűnése – lassan 16 éve nincs hír róla

2009. szeptember 11-én, az akkor 18 éves Ackermann Dávid a Margitszigeten tűnt el, miután barátaival időzött egy mólónál. Ahogy a társaság levált tőle, nyomtalanul eltűnt: telefonja ki volt kapcsolva, pénztárcáját a következő nap rendőrség meg találta egy padon. A család azóta sem adta fel, és 3 millió forint jutalmat ajánlottak fel nyomravezetői információért cserébe. Azóta a család sok telefonhívást kap, hogy látták az időközben férfivá cseperedő Dávidot itt vagy ott. Azonban ezek az információk nem vezettek előre, és holléte mai napig rejtély.

Az eltűnt Máriát azóta is keresi a rendőrség Fotó: Police.hu

Horváth Mária – 4 éve, hogy nyoma veszett

2021 óta keresik Horváth Máriát, akit agyvérzésből adódó részleges bénulása miatt édesanyja gondozta. Beszédében korlátozott de mindig megértette magát másokkal. Mentálisan ép, de súlyos depresszió jellemezte miután saját gyermekei elhanyagolták. Eltűnése napján összeveszett édesanyjával és elindult gyalog Makó felé a szemtanúk alapján. Azóta sincs róla hír.

Bozsik Mária és kisebbik lánya, Petra Fotó: olvasói

Bozsik Mária – az eltűnt anyukát 3 éve nélkülözik gyermekei

2022 augusztusában Inárcson tűnt el Bozsik Mária, kétgyermekes édesanya. Nem szállt fel a buszra, amire munkába indult volna, így nyomtalanul eltűnt. A család médiumok segítségét is kérte, valamint az ország legismertebb kutató-mentő szolgálatát is bevonták a keresésbe de máig nem találták meg az inárcsi édesanyát.

Azóta is haza várja felesége és 3 gyermeke Krisztiánt Fotó: Bors olvasó

Goman Krisztián – 1 éve tűnt el a 3 gyermekes édesapa

2024 szeptemberében tűnt el Goman Krisztián. A férfi reggel kirakta a lányokat az iskolánál, majd mindörökre nyoma veszett. Felesége, Réka szerint Krisztián sosem ment el úgy otthonról, hogy ne szólt volna arról neki. Krisztián szüleit is váratlanul érintette fiúk eltűnése ugyan is aznap még beszéltek is vele, nem sokkal eltűnése előtt. A szülők azonban azt gyanítják, hogy fiúk eltűnéséhez feleségének Rékának is lehet köze. Szülei, felesége és három gyermeke azóta is haza várja az alig egy éve eltűnt férfit.