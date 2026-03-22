A világ legnagyobb vára elképesztő titkokat őriz, ráadásul közelebb van, mint gondolnád

Amikor a várak nagyságát próbáljuk meghatározni, többféle szempontot vehetünk alapul, például a falak hosszát vagy a tornyok magasságát. A bajországi Burghausen például 1051 méteres kiterjedésével a leghosszabb várfal címét birtokolja, ám ha a beépített alapterületet és az épületegyüttes teljes kiterjedését nézzük, Malbork, azaz a Marienburg verhetetlen: ez a világ legnagyobb vára. A 21 hektáros összterületével és a több mint 14 hektárnyi hasznos alapterületével ez az építmény messze felülmúlja a prágai vár méreteit is.

Gigantikus méretek: a világ legnagyobb középkori építménye.

Lovagi központ: a Német Lovagrend egykori székhelye a gótikus építészet csúcsteljesítménye, amely ma az UNESCO Világörökség része.

a Német Lovagrend egykori székhelye a gótikus építészet csúcsteljesítménye, amely ma az UNESCO Világörökség része. Kulturális kincstár: a falak között világhírű borostyángyűjtemény, lovagi fegyvertár és misztikus éjszakai túrák várják az utazókat.

A világ legnagyobb vára: méretek és építészeti rekordok

A Gdańsk közelében található komplexum építése a XIII. század második felében kezdődött, miután a Német Lovagrend – más néven a teuton lovagok – megkapta a területet a pogány poroszok elleni keresztes hadjáratok támogatására. Az építkezés léptéke jól mutatja a rend gazdasági erejét: becslések szerint több millió égetett téglát használtak fel a falakhoz, amelyek vastagsága helyenként a két métert is eléri. 1997-ben az UNESCO méltán emelte a Világörökség részévé, kiemelve, hogy ez a gótikus téglaépítészet legteljesebb és legkidolgozottabb példája a világon.

A Nagymester Palotája a malborki erődítmény Középső várában, amely gyönyörű gótikus díszítésével hívja fel magára a figyelmet.

A Német Lovagrend székhelye és a teokratikus állam

A pomerániai Malbork jelentősége 1309-ben nőtt meg látványosan, amikor a rend nagymestere, Siegfried von Feuchtwangen ide tette át székhelyét Velencéből. Ezzel a vár egy hatalmas, vallási alapokon nyugvó katonai állam, a lovagrendi Poroszország közigazgatási és diplomáciai központjává vált. A rend alapvető feladata a kereszténység terjesztése volt a balti térségben, ám az évszázadok során politikai és kereskedelmi hatalmuk is óriásivá duzzadt.