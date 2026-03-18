Újabb bizonyíték az idegen bázisra? Különös formájú UFO-t láttak a kráterek felett

Két vulkán közt látták röpködni azt a henger alakú, feltételezett UFO-t Mexikóban, amelyet videón is sikerült megörökíteni. A helyi média beszámolója szerint egy Paco Borja nevű szemtanú még múlt vasárnap, Huejotzingo városában örökítette meg ezt a nem mindennapi jelenetet, majd a felvételt később a közösségi médiában is megosztotta: ekkor elárulta, hogy épp hazafelé tartott, amikor megpillantotta az objektumot, amint Iztaccihuatl és Popocatépetl között repked, amely kettő az ország három legnagyobb vulkánja közül.

Különös formájú UFO-t láttak a kráterek felett / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

UFO bukkant fel a vulkánok felett - a titkos idegen bázishoz lehet köze?

Bojrát különösen megdöbbentette az, ahogy a szivar formájú tárgy hirtelent megállt, visszaszállt az Iztaccihuatlra, majd nagyjából 20 percig lebegett az égen, mielőtt végleg eltűnt a vulkán mögött. Az UFO-tól való távolsága alapján a szemtanú a tárgyat nagyjából 70-90 méter hosszúra becsülte. Bojra azt is megjegyezte, hogy mialatt távcsővel szemügyre vette, az objektum teljesen sötétnek tűnt, fekete, vagy szürke színűnek, és semmilyen fényt nem látott áradni belőle.

Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit sikerült megörökíteni, egyesek a Popocatépetl körüli rejtélyes UFO-tevékenységek hosszú sorára mutattak rá, melynek során különféle formájú és méretű ismeretlen objektumokat láttak repkedni a vulkán felett, körülötte, sőt, akár kiszállni vagy távozni is a helyszínről, ami olyan elméleteket indított el, miszerint a helyszín egy titkos idegen bázis lehet. Ezután felvetették, hogy a szivar alakú anomália földönkívüli eredetű lehetett. A szkeptikusabb szemlélődők ellenben úgy vélték, létezik prózaibb magyarázat is az objektumra: szerintük csak egy hétköznapi drón volt, amely a két vulkán aktivitását figyelte meg – írja a Coast to Coast AM.

