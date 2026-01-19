Rejtélyes földönkívüli leletre bukkantak a tudósok: a helyiek rettegtek a hátborzongató felfedezéstől

Amikor 22 évvel ezelőtt a La Noria elnevezésű szellemvárosban rábukkantak egy 15 centiméter hosszúságú, emberszerű, mumifikálódott maradványra, rengeteg teória kapott szárnyra azzal kapcsolatban, hogy honnan származhat a különös lény, amit rejtélyes földönkívüli leletnek gondoltak. A furcsa kinézetű csontvázat végül egy spanyol magángyűjtőnek adták el, mert annyira furcsa volt a kinézete, hogy még egy űrlényekkel foglalkozó dokumentumfilmben is szerepelt, amelyben az idegen élet lehetséges bizonyítékaként hivatkoztak rá.
Mint kiderült, az Ata névre keresztelt lény megtalálásakor egy lila szalaggal átkötött ruhát viselt. Emellett óriási rejtély övezte azt a tényt, hogy bár a múmia nagyon aprócska volt, a csontok arra utaltak, hogy a maradvány egy 6-8 éves gyermeké lehet. Továbbá a test csak 10 pár bordával rendelkezett 12 helyett, ami újabb kérdést vetett fel. Ráadásul a feje is hosszúkás, kúp alakú volt, ami a legismertebb UFO-ábrázolásokra hajaz.
Az aprócska múmia felkeltette többek között a kaliforniai Stanford Egyetem mikrobiológusa, Garry Nolan figyelmét is, aki vállalta, hogy végre pontot tesz az évtizedes talány végére. A professzornak és társainak 2013-ban sikerült megoldaniuk a rejtélyt, melynek során DNS-minta alapján fedték fel az Ata névre keresztelt múmia tragikus történetét.
Kiderült, hogy a maradványok nem egy más világból származó lényhez tartoznak, hanem egy kislányhoz, aki szokatlan deformációkkal, minden bizonnyal halva született vagy világra jötte után vesztette életét. Bár a kutatók a drámai deformitás pontos okaira nem találtak egyértelmű magyarázatot, szerintük a gyermek egy nagyon ritka betegségben szenvedett.
A DNS alapján ugyanis sikerült megállapítani, hogy a rejtélyes földönkívüli lelet, vagyis Ata legalább 7 génjében hordozott olyan mutációkat, amelyekről köztudott, hogy súlyos, csontokat érintő rendellenességeket idéznek elő, vagy felgyorsítják a csontok növekedését. A vizsgálatok így nyilvánvaló magyarázattal szolgáltak a múmia méretére, bordáinak számára, csontjainak előrehaladottságára, valamint furcsa koponyaformájára.
A kutatók azonban az említett rendellenességeken kívül további szörnyű felfedezést tettek, miszerint a gyermek veleszületett, úgynevezett rekeszsérv betegségben is szenvedett, további vizsgálatok pedig feltárták, hogy a maradvány DNS-e hasonlóságot mutatott a chilei emberekével.
Garry Nolan szerint a mutációk felismerése – amelyek hozzájárultak Ata csontjainak előrehaladott állapotához – nagy hatással lehet a jövő tudományára.
A folyamat megértése lehetővé teheti számunkra, hogy olyan terápiákat vagy gyógyszereket fejlesszünk ki, amelyek a csontfejlődést irányítják, mondjuk katasztrofális autóbalesetet szenvedő emberek számára
– nyilatkozta Garry Nolan a The Guardiannek.
Nézd meg közelről Atát, a földönkívülinek hitt múmiát az alábbi videóban:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.