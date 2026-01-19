Rejtélyes földönkívüli leletre bukkantak a tudósok: a helyiek rettegtek a hátborzongató felfedezéstől

Amikor 22 évvel ezelőtt a La Noria elnevezésű szellemvárosban rábukkantak egy 15 centiméter hosszúságú, emberszerű, mumifikálódott maradványra, rengeteg teória kapott szárnyra azzal kapcsolatban, hogy honnan származhat a különös lény, amit rejtélyes földönkívüli leletnek gondoltak. A furcsa kinézetű csontvázat végül egy spanyol magángyűjtőnek adták el, mert annyira furcsa volt a kinézete, hogy még egy űrlényekkel foglalkozó dokumentumfilmben is szerepelt, amelyben az idegen élet lehetséges bizonyítékaként hivatkoztak rá.

Fotó: AFP / AFP

Mint kiderült, az Ata névre keresztelt lény megtalálásakor egy lila szalaggal átkötött ruhát viselt. Emellett óriási rejtély övezte azt a tényt, hogy bár a múmia nagyon aprócska volt, a csontok arra utaltak, hogy a maradvány egy 6-8 éves gyermeké lehet. Továbbá a test csak 10 pár bordával rendelkezett 12 helyett, ami újabb kérdést vetett fel. Ráadásul a feje is hosszúkás, kúp alakú volt, ami a legismertebb UFO-ábrázolásokra hajaz.

Az aprócska múmia felkeltette többek között a kaliforniai Stanford Egyetem mikrobiológusa, Garry Nolan figyelmét is, aki vállalta, hogy végre pontot tesz az évtizedes talány végére. A professzornak és társainak 2013-ban sikerült megoldaniuk a rejtélyt, melynek során DNS-minta alapján fedték fel az Ata névre keresztelt múmia tragikus történetét.

Kiderült, hogy a maradványok nem egy más világból származó lényhez tartoznak, hanem egy kislányhoz, aki szokatlan deformációkkal, minden bizonnyal halva született vagy világra jötte után vesztette életét. Bár a kutatók a drámai deformitás pontos okaira nem találtak egyértelmű magyarázatot, szerintük a gyermek egy nagyon ritka betegségben szenvedett.

A DNS alapján ugyanis sikerült megállapítani, hogy a rejtélyes földönkívüli lelet, vagyis Ata legalább 7 génjében hordozott olyan mutációkat, amelyekről köztudott, hogy súlyos, csontokat érintő rendellenességeket idéznek elő, vagy felgyorsítják a csontok növekedését. A vizsgálatok így nyilvánvaló magyarázattal szolgáltak a múmia méretére, bordáinak számára, csontjainak előrehaladottságára, valamint furcsa koponyaformájára.

A kutatók azonban az említett rendellenességeken kívül további szörnyű felfedezést tettek, miszerint a gyermek veleszületett, úgynevezett rekeszsérv betegségben is szenvedett, további vizsgálatok pedig feltárták, hogy a maradvány DNS-e hasonlóságot mutatott a chilei emberekével.