Rejtélyes földönkívüli leletre bukkantak a tudósok: a helyiek rettegtek a hátborzongató felfedezéstől

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 19:15
Megfejtették a chilei szellemvárosban talált, földönkívülinek vélt múmia titkát. A rejtélyes földönkívüli lelet még 2003-ban hozta lázba a nyilvánosságot, miután az Atacama-sivatagban rábukkantak az aprócska testre. A furcsa maradványok eredete sok-sok éven át foglalkoztatta a szakértőket, míg a vizsgálatok fel nem tárták a tragikus valóságot.
Kelle Fanni
Amikor 22 évvel ezelőtt a La Noria elnevezésű szellemvárosban rábukkantak egy 15 centiméter hosszúságú, emberszerű, mumifikálódott maradványra, rengeteg teória kapott szárnyra azzal kapcsolatban, hogy honnan származhat a különös lény, amit rejtélyes földönkívüli leletnek gondoltak. A furcsa kinézetű csontvázat végül egy spanyol magángyűjtőnek adták el, mert annyira furcsa volt a kinézete, hogy még egy űrlényekkel foglalkozó dokumentumfilmben is szerepelt, amelyben az idegen élet lehetséges bizonyítékaként hivatkoztak rá.

Az atacamai sivatag múmiáját egy rejtélyes földönkívüli leletnek hitték.
Egy sivatagban bukkantak bizarr földönkívüli leletre a tudósok.
Fotó: AFP / AFP
  • Ata névre keresztelték a chilei sivatagban talált apró lényt.
  • A tudósok DNS-vizsgálatokat végeztek rajta.
  • A kutatók szerint Ata nagy hatással lehet a jövő tudományára.

Rejtélyes földönkívüli lelet tartja lázban a világot

Mint kiderült, az Ata névre keresztelt lény megtalálásakor egy lila szalaggal átkötött ruhát viselt. Emellett óriási rejtély övezte azt a tényt, hogy bár a múmia nagyon aprócska volt, a csontok arra utaltak, hogy a maradvány egy 6-8 éves gyermeké lehet. Továbbá a test csak 10 pár bordával rendelkezett 12 helyett, ami újabb kérdést vetett fel. Ráadásul a feje is hosszúkás, kúp alakú volt, ami a legismertebb UFO-ábrázolásokra hajaz.

A rejtélyes lelet vizsgálata

Az aprócska múmia felkeltette többek között a kaliforniai Stanford Egyetem mikrobiológusa, Garry Nolan figyelmét is, aki vállalta, hogy végre pontot tesz az évtizedes talány végére. A professzornak és társainak 2013-ban sikerült megoldaniuk a rejtélyt, melynek során DNS-minta alapján fedték fel az Ata névre keresztelt múmia tragikus történetét.

Fény derült a rejtélyes lelet titkára

Kiderült, hogy a maradványok nem egy más világból származó lényhez tartoznak, hanem egy kislányhoz, aki szokatlan deformációkkal, minden bizonnyal halva született vagy világra jötte után vesztette életét. Bár a kutatók a drámai deformitás pontos okaira nem találtak egyértelmű magyarázatot, szerintük a gyermek egy nagyon ritka betegségben szenvedett.

A DNS alapján ugyanis sikerült megállapítani, hogy a rejtélyes földönkívüli lelet, vagyis Ata legalább 7 génjében hordozott olyan mutációkat, amelyekről köztudott, hogy súlyos, csontokat érintő rendellenességeket idéznek elő, vagy felgyorsítják a csontok növekedését. A vizsgálatok így nyilvánvaló magyarázattal szolgáltak a múmia méretére, bordáinak számára, csontjainak előrehaladottságára, valamint furcsa koponyaformájára.
A kutatók azonban az említett rendellenességeken kívül további szörnyű felfedezést tettek, miszerint a gyermek veleszületett, úgynevezett rekeszsérv betegségben is szenvedett, további vizsgálatok pedig feltárták, hogy a maradvány DNS-e hasonlóságot mutatott a chilei emberekével.

A rejtélyes földönkívüli lelet vizsgálatának hatása a tudományra

Garry Nolan szerint a mutációk felismerése – amelyek hozzájárultak Ata csontjainak előrehaladott állapotához – nagy hatással lehet a jövő tudományára.

A folyamat megértése lehetővé teheti számunkra, hogy olyan terápiákat vagy gyógyszereket fejlesszünk ki, amelyek a csontfejlődést irányítják, mondjuk katasztrofális autóbalesetet szenvedő emberek számára

– nyilatkozta Garry Nolan a The Guardiannek.

Nézd meg közelről Atát, a földönkívülinek hitt múmiát az alábbi videóban:

