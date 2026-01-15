Szinte naponta látja a földönkívülieket – egy asztrofotós mesélte el, hogyan néznek ki

Egy nő állítása szerint a Covid-karantén idején történt az első alkalom, hogy földönkívülit látott, azóta pedig rendszeresen találkozik velük.

Így nézhetnek ki a földönkívüliek Fotó: lassedesignen / Shutterstock

Lily Nova elmondása szerint az unalom leküzdésére kezdett asztrofotózással foglalkozni, és első sikeres észlelése 2021 novemberében volt. Ezt követően egyre gyakoribbá váltak a megfigyelések, ma már lebegő gömböket és fémes űrhajókat is lát az égen.

Így néznek ki a földönkívüliek

A missouri nő már részletesen is le tudja írni, hogyan néznek ki az ufók. Elmondása szerint az egyik lény egy világoskék bőrű, hajtalan, lányra emlékeztető idegen volt, akit nagyon szépnek jellemzett. A lény testhez simuló, szürke öltönyt viselt.

Első találkozásukat így mesélte el:

Egyik este kimentem egy kis friss levegőre, és azonnal megcsapta a szemem egy erős fény, amely a környék felett lebegett. Vizsgálódni kezdtem, és rájöttem, hogy egy UFO az. Másodpercekkel később rövid időre elfordítottam a tekintetem, majd amikor visszanéztem, egy második járművet láttam, ami sokkal közelebb volt.

Ezután egy háromszög alakú hajó furcsa manőverekkel bizonyította, hogy nem hagyományos repülőgépről van szó. Lily az első észlelés után megdöbbent, ám azóta a találkozások rutinszerűvé váltak számára.

A találkozásaim során azt is láttam, hogyan néznek ki a lények. Az egyik első lény, akit láttam, egy világoskék bőrű lány volt

- mondta.

A lénynek nem volt haja, testhez simuló öltönyt viselt, és Lily szerint telepátia útján küldenek képeket magukról.

Azt hiszem, csak megkönnyítik a bemutatkozást, mivel nagyon sokkoló élmény lenne bármely ember számára, ha egy idegen egyszerűen odalépne hozzá

- fogalmazott.

Ezért beszélgetnek vele az UFO-k

Lily szerint a földönkívüliek szándékosan mutatták meg magukat neki, felmérték a reakcióját, majd egy időre eltűntek, hogy legyen ideje feldolgozni az élményeket - írja a Mirror.

Ezt követően kezdett komolyabban érdeklődni az asztrofotózás iránt, és végül feladta táplálkozási szakértői munkáját is. Bár az első találkozás után mélyen megrázta az élmény, ma már nem fél a földönkívüliektől.