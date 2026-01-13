Óriási áttörés: a tudósok rájöttek, hogyan tudnánk kommunikálni a földönkívüliekkel

Egy ausztrál tudósokból álló csoport nemrég felfedezte, hogyan tudnánk kommunikációt lefolytatni a földönkívüliekkel, ennek a kulcsa pedig megtalálható itt, a bolygónkon. Amennyiben ugyanis az emberiség kapcsolatba akar lépni az idegen élettel, akkor ahhoz üzeneteket kell küldeniük a csillagközi téren keresztül. A távoli civilizációkat kutató csillagászok számára a kérdés így az, hogyan lehetséges ez a kommunikáció, amennyiben nincs egy közös nyelv, amelyen le lehetne azt folytatni. A tudósok viszont nemrég arra jutottak, a méhek ehhez tudnának ihletet nyújtani.
A szakértők szerint a méhek a hat lábukkal, az öt szemükkel és a gyökeresen eltérő társadalmi felépítésükkel az idegenekhez legközelebb álló földi élőlények közé tartoznak. Habár az emberek és a méhek agya igen eltérő, mindkét faj összetett kommunikációs és együttműködési módszereket fejlesztett ki. Ami pedig még ennél is fontosabb, az az, hogy egy új kutatás kimutatta, a méheknek van egy másik nagyon fontos közös vonásuk az emberekkel, ez pedig a matematikai képesség. E meglepő felfedezés alapján a tudósok úgy vélik, a matematika lehet egy univerzális nyelv alapja.
Mivel az idegenekkel való kommunikáció egyik alapvető, nagy problémája a hatalmas távolság – azaz: a Naphoz legközelebbi csillag 4,4 fényévnyire van, így legalább 10 évbe telne egy üzenet elküldése és a válasz megérkezése –, emiatt nem érdemes megpróbálni a semmiből megtanulni egy idegen faj nyelvét. Ehelyett a tudósok egy univerzális nyelvet szeretnének kifejleszteni, amelyet minden faj megért, függetlenül attól, egyébként miként kommunikálnak.
Mivel a méhek és az emberek evolúciós időben körülbelül 600 millió évnyi korkülönbséggel rendelkeznek, nagyon eltérő fiziológiát, agyméretet és kultúrát fejlesztettünk ki
- mondta el a Monash Egyetem munkatársa, Dr. Adrian Dyer, a tanulmány egyik társszerzője a Daily Mailnek.
Ezeknek a különbségeknek a dacára azonban úgy tűnik, mind az emberek, mind a méhek hasonló, alapvető matematikai ismeretekkel rendelkeznek. Korábbi tanulmányaikban Dr. Dyer és társszerzői megállapították, a méhek képesek matematikai fogalmakat megtanulni. A kutatók ekkor olyan kísérleteket hajtottak végre, amelyekben a méhek matematikai teszteken vettek részt: a kísérletek során a méhek bebizonyították, rendelkeznek az összeadás és a kivonás képességével, mialatt a mennyiségek páros és páratlan kategóriákba sorolását, sőt, még a nulla jelentését is megértették. Továbbá az is kiderült, képesek absztrakt szimbólumokat számokkal összekapcsolni, ami egy nagyon egyszerű változata annak, ahogyan az emberek megtanulják az arab számokat.
Az az elképzelés, hogy a matematika lehet az idegenekkel való kommunikáció alapja, egyébként nem új keletű elmélet. Már az 1977-ben a mélyűrbe indított Voyager-1 és Voyager-2 űrszondákat kísérő aranylemezek borítóira is matematikai és fizikai mennyiségeket véstek. Hasonlóképpen, amikor a kutatók 1974-ben az Arecibo rádióüzenetet sugározták az űrbe, az 1679 nullát és egyest tartalmazott, amelyek feladata az 1-től tízig terjedő számok, valamint a DNS-t alkotó elemek rendszámának közlése volt. A tudósok azonban akkoriban még nem voltak biztosak abban, az idegenek rendelkeznek-e elég, a miénkhez hasonló matematikai fogalommal ahhoz, hogy megértsék ezeket az üzeneteket. Az új tanulmányukban ellenben a kutatók most azt állítják, a méhektől származó bizonyítékok arra utalnak, a matematika valóban univerzális.
Amikor matematikai típusfeladatokon teszteltük a méheket, és képesek voltak megadni az általunk feltett kérdések megoldását, az nagyon érdekes volt, és meggyőzött minket arról, egy idegen faj is hasonló képességekkel rendelkezhet. Most, hogy tudjuk, a méhek képesek megoldani a matematikai feladatokat, szilárd alapunk van ahhoz, hogy immár azon gondolkodjunk, hogyan próbáljunk meg kommunikálni az idegen intelligenciával
- tette hozzá Dr. Dyer.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.