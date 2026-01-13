Óriási áttörés: a tudósok rájöttek, hogyan tudnánk kommunikálni a földönkívüliekkel

Egy ausztrál tudósokból álló csoport nemrég felfedezte, hogyan tudnánk kommunikációt lefolytatni a földönkívüliekkel, ennek a kulcsa pedig megtalálható itt, a bolygónkon. Amennyiben ugyanis az emberiség kapcsolatba akar lépni az idegen élettel, akkor ahhoz üzeneteket kell küldeniük a csillagközi téren keresztül. A távoli civilizációkat kutató csillagászok számára a kérdés így az, hogyan lehetséges ez a kommunikáció, amennyiben nincs egy közös nyelv, amelyen le lehetne azt folytatni. A tudósok viszont nemrég arra jutottak, a méhek ehhez tudnának ihletet nyújtani.

A tudósok most rájöttek: ez lehet az univerzális nyelv, amivel kommunikációba léphetünk a földönkívüliekkel / Fotó: UNSPLASH (Képünk illusztráció)

Ez lehet a kulcsa kommunikációnak a földönkívüliekkel

A szakértők szerint a méhek a hat lábukkal, az öt szemükkel és a gyökeresen eltérő társadalmi felépítésükkel az idegenekhez legközelebb álló földi élőlények közé tartoznak. Habár az emberek és a méhek agya igen eltérő, mindkét faj összetett kommunikációs és együttműködési módszereket fejlesztett ki. Ami pedig még ennél is fontosabb, az az, hogy egy új kutatás kimutatta, a méheknek van egy másik nagyon fontos közös vonásuk az emberekkel, ez pedig a matematikai képesség. E meglepő felfedezés alapján a tudósok úgy vélik, a matematika lehet egy univerzális nyelv alapja.

Mivel az idegenekkel való kommunikáció egyik alapvető, nagy problémája a hatalmas távolság – azaz: a Naphoz legközelebbi csillag 4,4 fényévnyire van, így legalább 10 évbe telne egy üzenet elküldése és a válasz megérkezése –, emiatt nem érdemes megpróbálni a semmiből megtanulni egy idegen faj nyelvét. Ehelyett a tudósok egy univerzális nyelvet szeretnének kifejleszteni, amelyet minden faj megért, függetlenül attól, egyébként miként kommunikálnak.

Mivel a méhek és az emberek evolúciós időben körülbelül 600 millió évnyi korkülönbséggel rendelkeznek, nagyon eltérő fiziológiát, agyméretet és kultúrát fejlesztettünk ki

- mondta el a Monash Egyetem munkatársa, Dr. Adrian Dyer, a tanulmány egyik társszerzője a Daily Mailnek.

Ezeknek a különbségeknek a dacára azonban úgy tűnik, mind az emberek, mind a méhek hasonló, alapvető matematikai ismeretekkel rendelkeznek. Korábbi tanulmányaikban Dr. Dyer és társszerzői megállapították, a méhek képesek matematikai fogalmakat megtanulni. A kutatók ekkor olyan kísérleteket hajtottak végre, amelyekben a méhek matematikai teszteken vettek részt: a kísérletek során a méhek bebizonyították, rendelkeznek az összeadás és a kivonás képességével, mialatt a mennyiségek páros és páratlan kategóriákba sorolását, sőt, még a nulla jelentését is megértették. Továbbá az is kiderült, képesek absztrakt szimbólumokat számokkal összekapcsolni, ami egy nagyon egyszerű változata annak, ahogyan az emberek megtanulják az arab számokat.