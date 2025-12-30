Leesett a fotós álla: titokzatos UFO bukkant fel a felvételen

Újabb döbbenetes UFO-észlelésről érkezett beszámoló: ezúttal Argentínában bukkant fel az égbolton egy repülő csészealj, amelyet fotón is megörökítettek. Az évek, évtizedek során számtalan hasonló felvétel látott már napvilágot, amelyekkel kapcsolatban sokszor nem találtak racionális magyarázatot. Ennek ellenére azt sem sikerült eddig még mindent eldöntően bebizonyítani, hogy az idegenek jártak volna a bolygónkon, noha azt talán kevesen vonják kétségbe, hogy a Földön túl is léteznie kell életnek a végtelen univerzumban.

Rejtélyes UFO jelent meg a fotón / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A nő feje felett bukkant fel a rejtélyes UFO

A közelmúltban került elő egy különös felvétel, amelyet egy María Inés Navarrete nevű nő készített egy Vilu Mallín nevű közösségben. Navarrete, mialatt fotózott, észre sem vette, ahogy a feje felett felbukkan a repülő csészealj, csak akkor szúrta ki, amikor később visszanézte a felvételeket. Ezt követően tette közzé a képet a közösségi médiában, amely csakhamar számtalan ember figyelmét vonta magára, mialatt különböző elméletek is felmerültek az állítólagos UFO-val kapcsolatban. Sokan úgy vélekedtek, hogy Navarrete egy földönkívüli űrhajót kapott lencsevégre, miközben az keresztülhaladt az égbolton. A szkepikusok is megszólaltak, ők arra jutottak, van hétköznapi magyarázat is a jelenségre, például, egy röptében megörökített madár - írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?

Mindez azután történt, hogy egy tudós, Dr. David Kipping kifejtett egy elméletet, az Eschatian hipotézist, melynek lényege az, hogy az első földönkívüli civilizáció, amellyel találkozni fogunk, valószínűleg a saját civilizációjának utolsó pillanatait éli majd meg. A szakértő kifejtette, a haldokló csillagok a végük előtt világítanak a legfényesebben, ezért nagyobb az esélye annak, hogy a Földről észleljük őket. Az idegen civilizációk is hasonló szabályokat követhetnek.

Arra számíthatunk, hogy egy idegen civilizáció első észlelése szokatlanul hangos lesz. A viselkedésük valószínűleg szokatlan lesz, de hatalmas mennyiségük miatt ők a legvalószínűbb jelöltek a felfedezésre

- tette hozzá Dr. David Kipping.