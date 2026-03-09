Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Mit szól ehhez Dylan Sprouse? A Vámpírnaplók sztárja kiszemelte magának Palvin Barbit!

2026. március 09.
A híres modell most nem férje mellett tűnt fel egy divatbemutatón. Palvin Barbinak újabb külföldi színész csapja a szelet, akinek párja nem örült a jelenetnek.
Bors
Bors

Hollywood egyik legkedveltebb sztárpárja lett az évek alatt Palvin Barbara és Dylan Sprouse. 2018 óta alkotnak egy párt és az évek alatt belopták magukat a rajongók szívébe vicces megnyilvánulásaikkal és cuki pillanataikkal. Palvin Barbi azonban most nem megszokott társa mellett tűnt fel egy francia divatbemutatón, hanem a Vámpírnaplók sztárja, Paul Wesley mellett. A rajongók pedig egyből nekiestek a híres színésznek.

Palvin Barbi sokakat elvarázsol a szépségével
Palvin Barbi férje nélkül érkezett a francia eseményre (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hova tűnt Palvin Barbi férje?

A divatbemutató videóján egyértelműen látszódik, hogy a magyar modell egyedül érkezett a műsorra. Sok rajongóban jogosan merülhet fel a kérdés, hogy Dylan Sprouse vajon miért nem kísérte el a vörös szőnyeges eseményre Barbit. Választ erre nem kaptak, de a rajongókat nem a modell viselkedése, hanem sokkal inkább Paul Wesley közeledése akasztotta ki.

A Vámpírnaplók szereplője láthatóan furcsa jeleket adott, míg felesége a másik oldalán ült. A közeledés eléggé félreérthető volt a rajongók számára, mivel szinte tapintható volt a kémia kettőjük között. Wesley mondatai hallatán Barbi egyből elpirult és a rajongók nem hagyták szó nélkül a történéseket.

Celebrity Sightings In New York City - October 14, 2025
Palvin Barbi és Dylan Sprouse lett Hollywood egyik legkedveltebb sztárpárja (Fotó: TheStewartofNY)

Betámadták az emberek Paul Wesley-t

Az elsőre ártalmatlannak tűnő videó sok embernél kiverte a biztosítékot.

Újabb válás következik

– írta a videó alá az egyik kommentelő.

Nem ez volt az egyetlen hozzászólás, amit a Vámpírnaplók színésze kapott, mivel szemmel láthatóan eléggé félvállról vette a bemutató alatt saját feleségét. „Oké, de miért hajol ilyen közel hozzá és ignorálja a feleségét?” – tette fel a kérdést egy másik rajongó, aki szintén nem értette Wesley közeledését Barbi irányába.

A rosszindulatú kommentek mellett olyan is volt, aki irigykedett Palvin Barbira, amiért látszólag rengetegen érdeklődnek iránta. A modell azonban továbbra is boldog házasságban él férjével, ám Paul Wesley kapcsolata ezek után könnyen meglehet, hogy a végéhez közeledik.

@gala.fr #paulwessley #barbarapalvin #nataliekuckenburg #eliesaab #tiktokfashion ♬ House Tour - Sabrina Carpenter

 

