Örömhírt osztott meg edzője Jackl Vivienről, újra minden a régi?

A többi válogatott úszóhoz hasonlóan Jackl Vivien is egészségesen tért haza Maszkatból, az edzőtáborból. A fiatal sportolónő másokkal egyetemben három hétig edzőtáborozott a Közel-Keleten, ahol Ománt szerencsére nem érte rakéta- és dróntámadás. A csapat pénteken ért haza Magyarországra.

Jackl Vivien újra élvezi az úszást Fotó: Török Attila

Jack Vivien úszó két éve, nagyon fiatalon robbant be a felnőtt úszó világába, 15 évesen Hosszú Katinkát is legyőzte. Tavaly a Honvédban egy ideig Katinka egykori trénerével, Shane Tusuppal készült, de mivel szakmai kapcsolatuk nem gyümölcsözött, a lány időeredményei látványosan romlottak, a pályafutása megrekedt. Ezért a tehetség visszatért korábbi mesteréhez. Edzője, Kocsis Márta kiemelte, tanítványával ismét egymásra találtak.

Azon a szakmai úton haladunk tovább, ami korábbi sikereinkhez vezetett. Látom Vivin, hogy újra kezdi érezni az úszás örömét.

Erre bizonyíték, hogy jószerével csak kipakolni volt idejük Tatabányán, ahol az edzőnő rákérdezett tanítványánál: lenne-e kedve indulni a hosszútávú medencés utánpótlás-bajnokságon Veszprémben? Az igenlő válasz után utaztak a bakonyi fővárosba, és ott 17 éves felnőtt Eb-győztesünk megnyerte az U 18-19 évesek 1500-as gyorsúszó viadalát.

Ami persze még nem azt jelenti, hogy tökéletes az erőnléte. Hosszú még az út, de célba vettük az augusztusi, párizsi kontinensbajnokságot. Ami a fő: a korábbi harmónia jellemzi kettőnk tevékenységét. A következő hetek során egri versenyt iktattunk be, lesz edzőtábor Tenerifén és Zalaegerszegen, fontos mérföldkő az áprilisi, soproni felnőtt bajnokság.

Jackl Vivien készül az Európa-bajnokságra

Márta asszony elárulta, Vivien a tervek szerint a francia fővárosban 400 vegyesen, 800 és 1500 gyorson csobban vízbe, addig persze teljesítenie kell a nevezési szintet.

Párizsban a számait kétszer-kétszer kell leúsznia, ami azért nem kis feladat, de mindketten optimisták vagyunk

– húzta alá mester, majd hozzátette, a mellúszáson kell javítani ahhoz, hogy a vegyes is sikeres legyen.