Nem mindennapi látványban volt része a sofőrnek: ismert UFO-észlelési helyen tűnt fel a különös jelenség

Hátborzongató jelenséget pillantott meg egy autós az éjszakai égbolton, mialatt épp hazafelé tartott Cornwallban. Matt Kiplingnek videón is sikerült megörökítenie a fényes, világító spirál, mialatt lehúzódott az A30-as autópályán Wadebridge közelében. Mindez ráadásul attól a helytől nem messze történt, ahol 2024-ben már felfigyeltek egy lehetséges UFO-ra.
Ez egy olyan rejtély, amelyhez hasonlóval még sohasem találkoztam. Nem vagyok UFO-hívő, de ez teljességgel szokatlan volt
- mondta el a férfi, aki a videót az édesanyjának is elküldte az észlelt jelenségről, és amire a nő sem tudott magyarázatot találni.
Nem volt utcai világítás, koromsötét volt, és a közelben nem állt egyetlen ház sem. Vissza kellett szállnom a furgonba és el kellett hajtanom, mert egy korlátozott idejű pihenőhelyen parkoltam le. Később elküldtem a videót a páromnak és néhány barátomnak is, és mindannyian ledöbbentek
- tette hozzá Matt.
Ez az incidens még karácsonykor történt, ehhez hasonló észlelésre viszont volt már példa 2024-ben is. Ekkor egy helyi lakos, Charlotte Helyer figyelt fel egy feltételezett UFO-ra Cornwallban, amit videón is megörökített. Az objektum állítólag képes volt változtatni a formáját, egy ponton pedig öt különálló részre vált szét, mialatt az égbolton lebegett.
Egy igazán különös fénysorozatot pillantottunk meg, amely a távolban lévő dombok felett lebegett. Este 11 óra körül járt az idő. Jobbra-balra repkedett, mielőtt két fehér fénygömbbé zsugorodott volna össze, amelyek kilométerekre tőlünk lebegtek a távolban
- mondta el a nő, akinek fogalma sem volt, mik lehetettek az észlelt objektumok: elmondása szerint túl fényesen világítottak ahhoz, hogy drónok legyenek.
Mindennek a tetejébe nem tértek vissza és végig teljesen hangtalanok maradtak. Elképzelésem sincs, mik lehettek
- tette hozzá Charlotte, a Daily Star beszámolója szerint.
