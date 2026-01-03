Nem mindennapi látványban volt része a sofőrnek: ismert UFO-észlelési helyen tűnt fel a különös jelenség

Hátborzongató jelenséget pillantott meg egy autós az éjszakai égbolton, mialatt épp hazafelé tartott Cornwallban. Matt Kiplingnek videón is sikerült megörökítenie a fényes, világító spirál, mialatt lehúzódott az A30-as autópályán Wadebridge közelében. Mindez ráadásul attól a helytől nem messze történt, ahol 2024-ben már felfigyeltek egy lehetséges UFO-ra.

Ijedt sofőr figyelt fel az égen cikázó UFO-ra / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Egy évvel az előző észlelés után bukkant fel egy UFO

Ez egy olyan rejtély, amelyhez hasonlóval még sohasem találkoztam. Nem vagyok UFO-hívő, de ez teljességgel szokatlan volt

- mondta el a férfi, aki a videót az édesanyjának is elküldte az észlelt jelenségről, és amire a nő sem tudott magyarázatot találni.

Nem volt utcai világítás, koromsötét volt, és a közelben nem állt egyetlen ház sem. Vissza kellett szállnom a furgonba és el kellett hajtanom, mert egy korlátozott idejű pihenőhelyen parkoltam le. Később elküldtem a videót a páromnak és néhány barátomnak is, és mindannyian ledöbbentek

- tette hozzá Matt.

Ez az incidens még karácsonykor történt, ehhez hasonló észlelésre viszont volt már példa 2024-ben is. Ekkor egy helyi lakos, Charlotte Helyer figyelt fel egy feltételezett UFO-ra Cornwallban, amit videón is megörökített. Az objektum állítólag képes volt változtatni a formáját, egy ponton pedig öt különálló részre vált szét, mialatt az égbolton lebegett.

Egy igazán különös fénysorozatot pillantottunk meg, amely a távolban lévő dombok felett lebegett. Este 11 óra körül járt az idő. Jobbra-balra repkedett, mielőtt két fehér fénygömbbé zsugorodott volna össze, amelyek kilométerekre tőlünk lebegtek a távolban

- mondta el a nő, akinek fogalma sem volt, mik lehetettek az észlelt objektumok: elmondása szerint túl fényesen világítottak ahhoz, hogy drónok legyenek.

Mindennek a tetejébe nem tértek vissza és végig teljesen hangtalanok maradtak. Elképzelésem sincs, mik lehettek

- tette hozzá Charlotte, a Daily Star beszámolója szerint.