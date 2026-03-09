"Túl sokáig tartotta a babát" – zavarta haza a doki a kismamát, akit szepszis támadott meg

Szepszis miatt alakult ki nem kevesebb, mint hat vérrög egy kismama szervezetében. Noha az első pillanattól kezdve érezte, hogy baj van, a dokik megnyugtatták, hogy valószínűleg csak túl sokáig tartotta a karjában az újszülöttet. A nőt olyannyira sokkolta az eset, hogy kijelentette: soha többé nem szeretne teherbe esni, mert ezen a horroron nem képes még egyszer átesni.

Zoe McGroarty és kislánya, Daisy. A fiatal édesanya először a szepszisbe, majd pedig a mélyvénás trombózisba halt bele kis híján lánya születésekor Fotó: Northfoto

Szepszis okozott vérrögöt, a dokik mégis elzavarták

A brit Zoe McGroarty pár nappal azt követően kezdett szinte elviselhetetlen fájdalmat érezni a karjában, hogy hazaengedték a szülészetről 2023 áprilisában. Azonnal felhívta a háziorvosát, aki gyakorlatilag lerázta azzal, hogy túl sokat tartotta a karjában a babáját. Tette mindezt úgy, hogy Zoe szülése egy cseppet sem zajlott zökkenőmentesen: erős vérzés után szepszis alakult ki, ami akár az életébe is kerülhetett volna.

A Bath városában élő 32 éves nő úgy érezte, az orvosa meg sem akarja őt hallani annak ellenére, hogy alig tudta felemelni a karját, és olyan fájdalmat érzett, mint még soha. Amikor pár nappal később a tünetei még rosszabbra fordultak, kikövetelt magának egy személyes kivizsgálást. Ha nem teszi, ma talán már nem élne. Kiderült ugyanis, hogy a szepszis következtében hat vérrög alakult ki, mélyvénás trombózisa volt, egy leszakadó vérrög pedig bármikor tüdőembóliát okozhatott volna nála.

"Nem kaptam rendesen levegőt és nem tudtam járni, mert folyamatosan le kellett ülnöm. Szédültem, és kezdtem annyira zavart lenni, hogy már elvesztettem a valóságérzetem is" – magyarázta a kismama a The Sun oldalának, hozzátéve: a kialakult állapot miatt élete végéig vérhigítókat kell szednie. Mint mondja, a legfontosabb üzenet, amit szeretne átadni: mindig hallgassunk a megérzéseinkre, és ne hagyjuk, hogy lerázzanak minket, ha úgy érezzük, hogy baj van.

Zoe hálás azért, hogy életben maradt, ugyanakkor retteg, hogy bármikor kialakulhat egy újabb vérrög. Az átélt élmény pedig olyannyira megrázta, hogy bármennyire is szeretne, nem fog még egy gyermeket bevállalni.