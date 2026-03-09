Győri eltűnt villanyszerelők: ezért esett kétségbe az eddig reménykedő Mácsik család

Hónapok teltek el, de a győri eltűnt villanyszerelők hozzátartozóit még mindig nem értesítették hivatalosan arról, hogy É. Imre ítéletét hatályon kívül helyezték. Mácsik Zoltán családja elmondta, úgy érzik, hogy az újratárgyalással ismét traumatizálják az áldozatok családtagjaikat.

Egyelőre nem tájékoztatták a győri eltűnt villanyszerelők áldozatainak családját, a hatályon kívül helyezésről Fotó: Bors

Győri eltűnt villanyszerelők: megsemmisítették az ítéletet

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, január 28-án a Győri Ítélőtábla eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte a két ember megölésével vádolt vállalkozó elsőfokú ítéletét, mely szerint É. Imrét életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.

Akkor ezt közölte a Győri Ítélőtábla:



A Győri Ítélőtábla 2026. január 28-án megtartott tanácsülésen meghozott végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította a Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem volt törvényesen megalapítva vagy a tanács tagjai nem voltak mindvégig jelen a peren. Egyúttal az ítélőtábla rendelkezett arról is, hogy a vádlott letartóztatásban marad

– mondta el lapunknak dr. Korát Viktória, a Győri Ítélőtábla szóvivője.

É. Imrét első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, de az ítéletet megsemmisítették Fotó: Csapó Balázs

A meggyilkolt Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán családja minderről a döntésről a tévéből értesült, őket senki sem kereste meg. Lesújtotta őket a hír, ugyanis már évek óta tart a kálváriájuk. Az elsőfokú ítélet hozott számukra egy kis megnyugvást, de most ezt is elvették tőlük.

"Abban maradtunk az ügyvédekkel, hogy jelentkeznek, amint megkapják a hivatalos tájékoztatást, de eddig nem jelentkeztek, hogy kaptak volna bármit. Most már több, mint egy hónap eltelt azóta, de még mindig nincs semmi tudomásunk arról, hogy mi áll a döntés hátterében" - kezdte lapunknak Mácsik Zoltán lánya, Adrienn.



Nagyon nehéz azt feldolgozni, hogy 8 éve apukám áldozata lett egy feltételezett sorozatgyilkosnak, majd több, mint 4 éven keresztül azt az embert nézni, aki elvette az életét. Majd kiderül, hogy mindez a küzdelem az apám jogaiért, őérte, a semmivé vált. És nyilván nagyon szeretnénk tudni, hogy Orlik Vilmos családjának 11 évnyi, a mi családunknak 8 évnyi szenvedése, mire vonatkozóan lett megsemmisítve?

A családok végre szeretnék lezárni az ügyet, hogy megbirkózhassanak a fájdalmukkal.