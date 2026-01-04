SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nő kitárt karokkal egy ajtó előtt a szeméyliségtesztben.

Hátborzongatóan pontos személyiségteszt: most kiderül, hogyan ért véget az előző életed

reinkarnáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 19:00
lélekvándorlásszemélyiségtesztDeja Vu
A félelmeid, álmaid és az ösztöneid nem véletlenek. Mind korábbi tapasztalataidról és élményeidről árulkodnak. Legújabb személyiségtesztünkből minden kérdésedre választ kapsz! Felkészültél?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A személyiségteszt segítségével fény derülhet arra, hogyan ért véget előző életed és az milyen befolyással van jelenlegi létezésedre. Töltsd ki, hogy megérthesd jelenlegi életed minden apró részletét!

Reinkarnáció a tenger felett a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: válaszaid elárulják, hogyan ért véget korábbi életed.
Fotó: 123RF
  • Több jel is árulkodhat arról, hogy már nem az első alkalommal jársz a Földön.
  • A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid felfedik, hogyan ért véget korábbi életed.
  • Az értékelés segít, hogy megértsd a jelent.

Jelek, hogy már nem az első életedet éled

Te hiszel a reinkarnációban és abban, hogy nem egy életünk van? Ez a feltételezés már több ezer éve foglalkoztatja az embereket az indiai, görög és kelta hagyományokban. A reinkarnáció hívei szerint a testünk reakciói, és más érzelmi válaszok is hordozhatnak nyomokat előző életünkből.

Például a máig megmagyarázhatatlan deja vu élménye, sokak szerint egy emlékfoszlány része lehet, amit egy korábbi létezésünk során éltünk át. A szokatlan, át nem élt gyermekkori emlékek, a visszatérő álmok és érthetetlen félelmek, fóbiák is előző életek nyomai mentén alakulhatnak ki.

Tűpontos személyiségteszt az előző életedről

Ha kíváncsi vagy, hogyan ért véget korábbi életed, és mit hoztál magaddal, akkor tölts ki a személyiségtesztet!

  1. Melyik hely vonz téged a legjobban
    A) Egy csendes erdő
    B) Egy régi kisváros romjai
    C) A nyílt tenger
  2. Melyik a legrosszabb tulajdonságod?
    A) Makacsság
    B) Bizalmatlanság
    C) Vakmerőség
  3. Hogy jellemeznéd az álmaidat?
    A) Sokszor menekülök valami elől
    B) Előfordul, hogy ismerőseimmel, családommal kerülök bennük konfliktushelyzetbe
    C) Rendszeresen tapasztalok zuhanást vagy fulladást az éjszaka folyamán
  4. Melyik illatot kedveled a leginkább?
    A) Füstös, fás illatok
    B) Otthoni, konyhából áradó finom illatok
    C) Sós tengeri levegő
  5. Melyik időjárásban érzed a legkomfortosabban magad?
    A) Ködös, sötét 
    B) Viharos
    C) Meleg, fényes
  6. Mi kelt benned a legnagyobb félelmet?
    A) Az üldöztetést
    B) Az árulás
    C) A fulladás
  7. Melyik hang van rád a legnagyobb hatással?
    A) Léptek zaja, amikor egyedül vagyok
    B) Hangos veszekedés, vita
    C) Hullámok moraja, villámok

Értékelés:

Sötét folyosón sétáló férfi a személyiségtesztben.
Számold össze, melyik betűjelből szerezted a legtöbbet, hogy megtudd az igazat előző életedről!
Fotó: photomaster /  Shutterstock 

Többségében A válaszok:

Úgy tűnik korábban üldözöttként éltél. Örök menekülés, háború vagy hamis vádaskodás vetett véget életednek, ezért ma hihetetlen mértékű igazságérzettel harcolsz azért, ami és aki fontos számodra.

Többségében B válaszok:

Válaszaid intrikát, hatalmat és árulást sejtetnek. Egy olyan életben lehetett részed, ahol bizalmasaid fordultak ellened. Ez megpecsételte sorsodat, így a mai napig nehezen nyílsz meg és csak egy szűk körű társaság az, aki előtt láttatod igazi énedet.

Többségében C válaszok:

Előző életedben a víz központi szerepet játszott. Hajótörés, fulladás vagy valamilyen tengeri baleset vethetett véget életednek, ezért ma is erős érzelmeket vált ki belőled a mélység és/vagy a tenger. 

Ez a videó segíthet megérteni, hogyan működik a lélekvándorlás:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu