Hátborzongatóan pontos személyiségteszt: most kiderül, hogyan ért véget az előző életed

A személyiségteszt segítségével fény derülhet arra, hogyan ért véget előző életed és az milyen befolyással van jelenlegi létezésedre. Töltsd ki, hogy megérthesd jelenlegi életed minden apró részletét!

Személyiségteszt: válaszaid elárulják, hogyan ért véget korábbi életed.

Fotó: 123RF

Több jel is árulkodhat arról, hogy már nem az első alkalommal jársz a Földön.

A személyiségteszt kérdéseire adott válaszaid felfedik, hogyan ért véget korábbi életed.

Az értékelés segít, hogy megértsd a jelent.

Jelek, hogy már nem az első életedet éled

Te hiszel a reinkarnációban és abban, hogy nem egy életünk van? Ez a feltételezés már több ezer éve foglalkoztatja az embereket az indiai, görög és kelta hagyományokban. A reinkarnáció hívei szerint a testünk reakciói, és más érzelmi válaszok is hordozhatnak nyomokat előző életünkből.

Például a máig megmagyarázhatatlan deja vu élménye, sokak szerint egy emlékfoszlány része lehet, amit egy korábbi létezésünk során éltünk át. A szokatlan, át nem élt gyermekkori emlékek, a visszatérő álmok és érthetetlen félelmek, fóbiák is előző életek nyomai mentén alakulhatnak ki.

Tűpontos személyiségteszt az előző életedről

Ha kíváncsi vagy, hogyan ért véget korábbi életed, és mit hoztál magaddal, akkor tölts ki a személyiségtesztet!

Melyik hely vonz téged a legjobban

A) Egy csendes erdő

B) Egy régi kisváros romjai

C) A nyílt tenger Melyik a legrosszabb tulajdonságod?

A) Makacsság

B) Bizalmatlanság

C) Vakmerőség Hogy jellemeznéd az álmaidat?

A) Sokszor menekülök valami elől

B) Előfordul, hogy ismerőseimmel, családommal kerülök bennük konfliktushelyzetbe

C) Rendszeresen tapasztalok zuhanást vagy fulladást az éjszaka folyamán Melyik illatot kedveled a leginkább?

A) Füstös, fás illatok

B) Otthoni, konyhából áradó finom illatok

C) Sós tengeri levegő Melyik időjárásban érzed a legkomfortosabban magad?

A) Ködös, sötét

B) Viharos

C) Meleg, fényes Mi kelt benned a legnagyobb félelmet?

A) Az üldöztetést

B) Az árulás

C) A fulladás Melyik hang van rád a legnagyobb hatással?

A) Léptek zaja, amikor egyedül vagyok

B) Hangos veszekedés, vita

C) Hullámok moraja, villámok

Értékelés:

Számold össze, melyik betűjelből szerezted a legtöbbet, hogy megtudd az igazat előző életedről!

Fotó: photomaster / Shutterstock

Többségében A válaszok:

Úgy tűnik korábban üldözöttként éltél. Örök menekülés, háború vagy hamis vádaskodás vetett véget életednek, ezért ma hihetetlen mértékű igazságérzettel harcolsz azért, ami és aki fontos számodra.