Személyiségteszt: milyen a karmád, mit hoztál előző életedből? Most kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 17:45
Vajon szerencse kíséri minden lépésedet, vagy újra és újra ugyanazokba a helyzetekbe sodor az élet? A karmád többet elárul rólad, mint gondolnád! Töltsd ki a személyiségtesztünket, és megtudod a választ!
Mindannyian éreztük már úgy, hogy bizonyos dolgok újra és újra megtörténnek velünk. Hasonló kapcsolatok, ugyanazok a konfliktusok, ismerős kudarcok. A keleti tanok szerint ez nem véletlen: a karma dolgozik. Vajon te milyen karmát hoztál magaddal előző életedből? Személyiségtesztünkből most kiderül!  

Egy embrió lebeg, töltsd ki a személyiségtesztünket!
Személyiségteszt: milyen a karmád? Most kiderül!
Fotó: Lidiia /  Shutterstock 
  • Meglepően pontos személyiségteszt, amiből megtudhatod, milyen a karmád.
  • 5 kérdés, hogy kiderüljön a válasz.
  • A karmád lehet dolgozó, feldolgozatlan, kiegyensúlyozott vagy kereső.

Személyiségteszt: most kiderül, milyen karmát hozol magaddal az előző életedből

Töltsd ki ezt a gyors személyiségtesztet, és minden kérdésedre fény derül! Válaszolj a kérdésekre és számold össze, melyik választ adtad a legtöbbször, majd olvasd le az eredményeket. Induljon a teszt!

1. Ha akadályba ütközöl, te…

A) Azonnal megoldást keresel

B) Másokat hibáztatsz

C) Kivársz, hátha megoldódik

D) Új irányba indulsz

2. Egy barát megbánt. Mit teszel?

A) Megbeszéled vele

B) Megbocsátasz, de a tüske megmarad

C) Úgy teszel, mintha semmi sem történt volna

D) Megszakítod a kapcsolatot

3. Számodra a siker…

A) Kemény munka eredménye

B) Szerencse kérdése

C) Mások elismerése

D) Belső elégedettség

4. Ha választanod kellene:

A) Biztonság

B) Szenvedély

C) Szabadság

D) Harmónia

5. Gyakran érzed úgy, hogy…

A) Túl sok a felelősség

B) Nem értékelnek eléggé

C) Nem találsz kapaszkodót

D) Minden okkal történik

Lássuk az eredményeket:

Többségben A válaszok – Dolgozó karma

Előző életedben hozott döntéseid miatt, ebben az életben a karmád a tanulásra és felelősségvállalásra tanít. Az életed célja a kitartás.  

Többségben B válaszok – Feldolgozatlan karma

A személyiségtesztre adott válaszaid alapján régi sérelmeket cipelsz. Amíg nem engeded el őket, az élet újra és újra olyan helyzetet teremt, ahol ezt megtanulhatod. A karma addig dolgozik, amíg ezt meg nem tanulod.  

Többségben C válaszok – Kereső karma

Még formálódik az utad. Sok kérdésed van, de minden tapasztalat közelebb visz önmagadhoz. A karmád támogat, használd ki a lehetőségeket.

Többségben D válaszok – Kiegyensúlyozott karma

Jó úton jársz, amin már előző életedben elindultál. Tudatos döntéseiddel pozitív energiákat teremtesz magad körül. Csak így tovább!

Ha szeretnél többet megtudni a karmáról, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

