Vérfarkas, vámpír, boszorkány vagy démon vagy? Derítsd ki tesztünkből

Hétről hétre nyomonkövetted a Winchester-testvérek küzdelmeit? Nővére akartál lenni a Halliwelleknek? Esetleg a tinédzser vérfarkasok vagy a szívdöglesztő vámpírok vonzottak? Ha valaha is gondolkodtál rajta, vajon hozzád mely természetfeletti lények állnak a legközelebb, jó hírünk van: nem kell tovább lamentálnod rajta, az alábbi személyiségtesztünk segítségével ugyanis könnyedén kiderítheted, hogy milyen természetfeletti lény lakozik benned. Meglehet, pont azok közé tartoznál, akik közé a leginkább szeretnél, de az is könnyen előfordulhat, hogy a válaszaid alapján olyan teremtmény lelkét birtoklod, amilyen egyáltalán nem számítanál. Válaszolj őszintén a kérdésekre és tudd meg, hogy vámpír, vérfarkas, boszorkány vagy démon lennél-e!
A) Rövidital alapú koktélt (spirit-based cocktail)
B) Csirkecombot, csontosat
C) Egy pohár vörösbort
D) Egy véres steak-et
A) Szinte mindig, főleg ha kárörvendhetek
B) Éjfélkor
C) Napnyugta után
D) Teliholdkor
A) A szent tárgyaktól
B) A tűztől
C) A fokhagymától
D) Az éles tárgyaktól
A) A manipuláció
B) A szavak
C) A csáberő
D) A nyers erő
A) Egyszemélyes túlélő vagyok, egyedül török előre
B) Barátokkal, testvérekkel
C) Egyedül, de szükség esetén családi körben
D) Szorosan együttműködő csapatban
Ha a legtöbb válaszod „A” – Démon
Ha többségében „A” választ adtál, a lelked mélyén egy sötét árny rejtőzik. Egy démon erejével bírsz, könnyen eléred a célod, ehhez sokszor a manipulációt hívod segítségül. Jól tudsz játszani az emberekkel, ám ha valaki átlát rajtad, azt nehezen viseled. Ezt az erőt jó célokra is képes vagy fordítani, a kérdés, hogy miképp döntesz.
Ha a legtöbb válaszod „B” – Boszorkány
Az erődet a spiritualitásból meríted, a barátaid, „nővéreid” körében pedig még hatalmasabb vagy. Átérzed mások örömét és fájdalmát, és pusztán a személyiségeddel tökéletesen képes vagy befolyásolni azt, hogyan érzik magukat mások a közeledben. Az energiáidat szinte kivetíted a környezetre, ám ha nem vigyázol, ez végzetes is lehet.
Ha a legtöbb válaszod „C” – Vámpír
Introvertált típus vagy, leginkább egyedül érzed magad elemedben és csak a hozzád legközelebb állókban bízol. Szeretsz rejtőzni, nem szívesen mész ki a „napfényre”, inkább a sötétben húzod meg magad. A környezeted rejtélyesnek hisz, ami különösen vonzóvá tesz téged mások szemében. Hajlamos vagy a haragtartásra, mert nehezen mutatod ki az érzéseid, ennek azonban te ihatod meg a levét, ha nem vigyázol.
Ha a legtöbb válaszod „C” – Vérfarkas
Akkor érzed igazán jól magad, ha a legközelebbi barátaiddal lehetsz. Jól tudod, csapatban az erő, így szinte elszakíthatatlan vagy tőlük. Számodra a hűség a legfontosabb, a szeretteidért bármit megtennél, ám ha valaki magára haragít, jaj neki. Jó tanács: a nyers erő helyett néha gondolkodj is egy kicsit.
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