Vérfarkas, vámpír, boszorkány vagy démon vagy? Derítsd ki tesztünkből

Hétről hétre nyomonkövetted a Winchester-testvérek küzdelmeit? Nővére akartál lenni a Halliwelleknek? Esetleg a tinédzser vérfarkasok vagy a szívdöglesztő vámpírok vonzottak? Ha valaha is gondolkodtál rajta, vajon hozzád mely természetfeletti lények állnak a legközelebb, jó hírünk van: nem kell tovább lamentálnod rajta, az alábbi személyiségtesztünk segítségével ugyanis könnyedén kiderítheted, hogy milyen természetfeletti lény lakozik benned. Meglehet, pont azok közé tartoznál, akik közé a leginkább szeretnél, de az is könnyen előfordulhat, hogy a válaszaid alapján olyan teremtmény lelkét birtoklod, amilyen egyáltalán nem számítanál. Válaszolj őszintén a kérdésekre és tudd meg, hogy vámpír, vérfarkas, boszorkány vagy démon lennél-e!

Személyiségtesztünkből kiderítheted, démon, boszorkány, vámpír vagy vérfarkas lakozik-e benned. Illusztráció: Nomad_Soul / Shutterstock

Varázslatos személyiségteszt – vámpír, vérfarkas, boszorkány vagy démon lennél?

1. Mit választanál az alábbi menüről?

A) Rövidital alapú koktélt (spirit-based cocktail)

B) Csirkecombot, csontosat

C) Egy pohár vörösbort

D) Egy véres steak-et

2. Mikor vagy elemedben?

A) Szinte mindig, főleg ha kárörvendhetek

B) Éjfélkor

C) Napnyugta után

D) Teliholdkor

3. Mitől viszolyogsz?

A) A szent tárgyaktól

B) A tűztől

C) A fokhagymától

D) Az éles tárgyaktól

4. Mi az erősséged?

A) A manipuláció

B) A szavak

C) A csáberő

D) A nyers erő

5. Milyen környezetben érzed magad a legjobban és a legerősebben?

A) Egyszemélyes túlélő vagyok, egyedül török előre

B) Barátokkal, testvérekkel

C) Egyedül, de szükség esetén családi körben

D) Szorosan együttműködő csapatban

Ha a legtöbb válaszod „C” volt, a lelked egy vámpíré. Fotó: 123RF

Eredmények

Ha a legtöbb válaszod „A” – Démon

Ha többségében „A” választ adtál, a lelked mélyén egy sötét árny rejtőzik. Egy démon erejével bírsz, könnyen eléred a célod, ehhez sokszor a manipulációt hívod segítségül. Jól tudsz játszani az emberekkel, ám ha valaki átlát rajtad, azt nehezen viseled. Ezt az erőt jó célokra is képes vagy fordítani, a kérdés, hogy miképp döntesz.

Ha a legtöbb válaszod „B” – Boszorkány

Az erődet a spiritualitásból meríted, a barátaid, „nővéreid” körében pedig még hatalmasabb vagy. Átérzed mások örömét és fájdalmát, és pusztán a személyiségeddel tökéletesen képes vagy befolyásolni azt, hogyan érzik magukat mások a közeledben. Az energiáidat szinte kivetíted a környezetre, ám ha nem vigyázol, ez végzetes is lehet.