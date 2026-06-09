Melyik boszorkány ereje lakozik benned? Tudd meg tesztünkből

A modern boszorkány már rég nem a mesék vasorrú bábája, aki az erdő mélyén, egy sötét kunyhóban kevergeti a békanyál-főzetet. Zsonglőrködnek a határidőkkel, megérzik, ha a barátnőjük bajban van, és ha kell, olyan elszántsággal védik szeretteiket, ami felér egy kozmikus varázslattal. Gondolkodtál mar rajta, hogy neked vajon honnan ered az erőd? A könyvekből, mint a maximalista zseniknek? A mindent elsöprő, szenvedélyes érzelmeidből? Vagy épp abból a lázadásból, ami nem tűri, hogy mások mondják meg, ki légy? Összegyűjtöttük a popkultúra és a modern mitológia 5 legmeghatározóbb, legikonikusabb boszorkányát. Töltsd ki az alábbi, 10 kérdéses személyiségtesztünket, hogy megtudd: a te személyiségedhez melyik mágikus karakter áll a legközelebb!

Személyiségtesztünkből megtudhatod, hozzád melyik mágikus karakter ereje áll a legközelebb.

Fotó: Shutterstock Gen AI / Shutterstock

Boszorkányos személyiségtesztünkből kiderül, melyik mágikus karakter vagy

Írd fel magadnak a válaszaid betűjelét (A, B, C, D vagy E), majd görgess lejjebb a megoldáshoz!

1. Mi a legértékesebb tárgy számodra?

A) Egy ritka könyv, egy lexikon vagy a tanulási eszközeim.

B) Egy elegáns, sötét köpeny vagy egy stílusos, tekintélyt parancsoló kiegészítő.

C) A telefonom, a naplóm és a családi fényképek.

D) Egy menő „seprű” (vagy motor), amellyel szabadon száguldhatok.

E) Egy apróság, amely egy számomra nagyon fontos személyre emlékeztet.

2. Hogyan reagálsz, ha valaki feldühít?

A) Logikus érvekkel és tényekkel vitatkozom, amíg be nem látja, hogy tévedett.

B) Hideg pillantást vetek rá, és kitervelem a tökéletes, elegáns bosszút.

C) Próbálom elviccelni, de ha betelik a pohár, visszavágok valami apró csínnyel.

D) Hangosan kiosztom az illetőt, és azonnal hátat fordítok neki.

E) Elveszítem a fejem, és a környezetemben lévő dolgok bánják.

3. Milyen állatot választanál társnak?

A) Egy okos baglyot vagy egy macskát, amely csendben figyel.

B) Egy hűséges hollót, amely a kémem és a tanácsadóm is egyben.

C) Egy fekete macskát, amely imád szarkasztikusan beszélni és lusta.

D) Egy repülő majmot vagy valamilyen egészen egyedi, félreértett lényt.

E) Nem kell állat, inkább a szeretteim vegyenek körül.