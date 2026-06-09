Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Személyiségtesztben szereplő kép egy modern boszorkányról seprűvel

Melyik boszorkány ereje lakozik benned? Tudd meg tesztünkből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors boszorkány
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:15
személyiségteszterő
Milyen jó is lenne, ha egyetlen csettintéssel meg tudnánk oldani minden problémánkat. Vagy ha sárkánnyá változva perzselnénk fel magunk mögött a hidakat. Habár a való életben nem állnak rendelkezésünkre bájitalok és varázspálcák, a mindennapi küzdelmeink, a döntéseink és a stílusunk pontosan megmutatja, milyen rejtett erő lakozik bennünk. Tudd meg személyiségtesztünkből, hozzád melyik mágikus karakter ereje áll a legközelebb!
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A modern boszorkány már rég nem a mesék vasorrú bábája, aki az erdő mélyén, egy sötét kunyhóban kevergeti a békanyál-főzetet. Zsonglőrködnek a határidőkkel, megérzik, ha a barátnőjük bajban van, és ha kell, olyan elszántsággal védik szeretteiket, ami felér egy kozmikus varázslattal. Gondolkodtál mar rajta, hogy neked vajon honnan ered az erőd? A könyvekből, mint a maximalista zseniknek? A mindent elsöprő, szenvedélyes érzelmeidből? Vagy épp abból a lázadásból, ami nem tűri, hogy mások mondják meg, ki légy? Összegyűjtöttük a popkultúra és a modern mitológia 5 legmeghatározóbb, legikonikusabb boszorkányát. Töltsd ki az alábbi, 10 kérdéses személyiségtesztünket, hogy megtudd: a te személyiségedhez melyik mágikus karakter áll a legközelebb!

Személyiségtesztben szereplő kép egy varázskönyvből igéző boszorkányról
Személyiségtesztünkből megtudhatod, hozzád melyik mágikus karakter ereje áll a legközelebb.
Fotó: Shutterstock Gen AI /  Shutterstock 

Boszorkányos személyiségtesztünkből kiderül, melyik mágikus karakter vagy

Írd fel magadnak a válaszaid betűjelét (A, B, C, D vagy E), majd görgess lejjebb a megoldáshoz!

1. Mi a legértékesebb tárgy számodra?

A) Egy ritka könyv, egy lexikon vagy a tanulási eszközeim.

B) Egy elegáns, sötét köpeny vagy egy stílusos, tekintélyt parancsoló kiegészítő.

C) A telefonom, a naplóm és a családi fényképek.

D) Egy menő „seprű” (vagy motor), amellyel szabadon száguldhatok.

E) Egy apróság, amely egy számomra nagyon fontos személyre emlékeztet.

2. Hogyan reagálsz, ha valaki feldühít?

A) Logikus érvekkel és tényekkel vitatkozom, amíg be nem látja, hogy tévedett.

B) Hideg pillantást vetek rá, és kitervelem a tökéletes, elegáns bosszút.

C) Próbálom elviccelni, de ha betelik a pohár, visszavágok valami apró csínnyel.

D) Hangosan kiosztom az illetőt, és azonnal hátat fordítok neki.

E) Elveszítem a fejem, és a környezetemben lévő dolgok bánják.

3. Milyen állatot választanál társnak?

A) Egy okos baglyot vagy egy macskát, amely csendben figyel.

B) Egy hűséges hollót, amely a kémem és a tanácsadóm is egyben.

C) Egy fekete macskát, amely imád szarkasztikusan beszélni és lusta.

D) Egy repülő majmot vagy valamilyen egészen egyedi, félreértett lényt.

E) Nem kell állat, inkább a szeretteim vegyenek körül.

4. Hol töltenéd legszívesebben a hétvégét?

A) Egy könyvtárban, múzeumban vagy egy izgalmas workshopon.

B) Egy elszigetelt, hatalmas, sötét kastélyban, ahol senki sem zavarhat.

C) Egy hangulatos kisvárosi kávézóban vagy egy házibulin a barátaimmal.

D) Egy fergeteges rockkoncerten vagy lázadó megmozduláson.

E) Otthon, egy saját magam által teremtett, tökéletes és biztonságos kis világban.

5. Mi a legnagyobb erősséged?

A) Az intelligenciám, a logikám és a felkészültségem.

B) A tekintélyem, a tartásom és a stratégiai érzékem.

C) A rugalmasságom, az empátiám és a jókedvem.

D) A függetlenségem, a bátorságom, és hogy nem érdekel mások véleménye.

E) A tiszta, nyers és megállíthatatlan belső erőm, amit a szeretet táplál.

6. Mi a legnagyobb gyengeséged?

A) Néha túlságosan tudálékos vagyok, és nehezen viselem, ha nincs igazam.

B) Túl büszke vagyok, és szinte sosem bocsátok meg annak, aki elárult.

C) Sokszor két szék között a padlóra esem, mert a normális és a különleges életemet is meg akarom tartani.

D) Lobbanékony vagyok, és hajlamos vagyok túl hamar bezárkózni a világ elől.

E) Ha elöntenek az érzelmek (fájdalom, düh), teljesen elveszítem az irányítást önmagam felett.

7. Milyen ruhákat hordasz a legszívesebben?

A) Iskolásan elegáns, praktikus, rendezett és tiszta ruhákat.

B) Drámai, gótikus, fekete estélyiket vagy extravagáns darabokat.

C) Divatos, laza, kényelmes hétköznapi szetteket.

D) Bőrdzsekit, bakancsot, merész és sötét, punkosabb darabokat.

E) Kényelmes, de drámai színű (például skarlátvörös) ruhákat.

8. Mit tennél legelőször, ha találnál egy varázspálcát?

A) Elolvasnám a hozzá tartozó szakirodalmat a biztonság kedvéért.

B) Elrejteném, és csak akkor használnám, ha valaki fenyegeti a birodalmam.

C) Kipróbálnám, hogy tudok-e vele takarítani vagy valami izgalmasat csinálni.

D) Azonnal valami nagy, látványos dolgot varázsolnék vele, hogy megmutassam az erőmet.

E) Megpróbálnám megváltoztatni vele a múltat, hogy visszahozzam a szép pillanatokat.

9. Mi a véleményed a szabályokról?

A) Fontosak, mert fenntartják a rendet – bár ha életmentésről van szó, megkerülhetők.

B) Én hozom a szabályokat, a többiek feladata pedig az, hogy kövessék azokat.

C) Megpróbálom betartani azokat, de valahogy mindig sikerül bajba keverednem.

D) Arra valók, hogy áthágjuk azokat, főleg ha igazságtalanok!

E) A szabályok egyáltalán nem számítanak, ha a szeretteim védelméről van szó.

10. Mi a végső célod az életben?

A) Megváltoztatni a világot a tudás, a tanulás és az igazságosság révén.

B) Megvédeni a saját területemet, és elérni, hogy tiszteljenek az emberek.

C) Megtalálni a tökéletes egyensúlyt a karrier, a magánélet és a hobbijaim között.

D) Bebizonyítani, hogy a félreértett embereknek is van igaza, és teljesen szabadon élni.

E) Boldogan, békében élni egy zárt, biztonságos körben azokkal, akiket a legjobban szeretek.

Eredmény

Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó szöveget!

  • Legtöbb A: Hermione Granger – Okos és céltudatos vagy, esetedben a tudás valóban hatalom. Mindig van egy terved, és a barátaid bármikor számíthatnak a logikádra.
  • Legtöbb B: Demóna – Fenséges, büszke és elegáns személyiség vagy. Erős kisugárzásod van, óvod a saját határaidat, és jobb veled jóban lenni.
  • Legtöbb C: Sabrina Spellman – Imádnivaló, laza és modern vagy. Próbálsz zsonglőrködni a hétköznapi kötelezettségekkel, és még a legnagyobb káoszból is kihozod a legjobbat.
  • Legtöbb D: A Nyugati Boszorkány (Elphaba) – Igazi lázadó lélek vagy. Nem tűröd az igazságtalanságot, és akkor is kiállsz a véleményed mellett, ha az egész világ szembe megy veled.
  • Legtöbb E: Wanda Maximoff – Hihetetlenül szenvedélyes és érzelmes vagy. A szeretet a legnagyobb hajtóerőd, és képes lennél a világot is kifordítani magából azokért, akiket szeretsz.

Ezek a kvízek is tetszeni fognak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu