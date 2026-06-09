Melyik boszorkány ereje lakozik benned? Tudd meg tesztünkből

A modern boszorkány már rég nem a mesék vasorrú bábája, aki az erdő mélyén, egy sötét kunyhóban kevergeti a békanyál-főzetet. Zsonglőrködnek a határidőkkel, megérzik, ha a barátnőjük bajban van, és ha kell, olyan elszántsággal védik szeretteiket, ami felér egy kozmikus varázslattal. Gondolkodtál mar rajta, hogy neked vajon honnan ered az erőd? A könyvekből, mint a maximalista zseniknek? A mindent elsöprő, szenvedélyes érzelmeidből? Vagy épp abból a lázadásból, ami nem tűri, hogy mások mondják meg, ki légy? Összegyűjtöttük a popkultúra és a modern mitológia 5 legmeghatározóbb, legikonikusabb boszorkányát. Töltsd ki az alábbi, 10 kérdéses személyiségtesztünket, hogy megtudd: a te személyiségedhez melyik mágikus karakter áll a legközelebb!
Írd fel magadnak a válaszaid betűjelét (A, B, C, D vagy E), majd görgess lejjebb a megoldáshoz!
A) Egy ritka könyv, egy lexikon vagy a tanulási eszközeim.
B) Egy elegáns, sötét köpeny vagy egy stílusos, tekintélyt parancsoló kiegészítő.
C) A telefonom, a naplóm és a családi fényképek.
D) Egy menő „seprű” (vagy motor), amellyel szabadon száguldhatok.
E) Egy apróság, amely egy számomra nagyon fontos személyre emlékeztet.
A) Logikus érvekkel és tényekkel vitatkozom, amíg be nem látja, hogy tévedett.
B) Hideg pillantást vetek rá, és kitervelem a tökéletes, elegáns bosszút.
C) Próbálom elviccelni, de ha betelik a pohár, visszavágok valami apró csínnyel.
D) Hangosan kiosztom az illetőt, és azonnal hátat fordítok neki.
E) Elveszítem a fejem, és a környezetemben lévő dolgok bánják.
A) Egy okos baglyot vagy egy macskát, amely csendben figyel.
B) Egy hűséges hollót, amely a kémem és a tanácsadóm is egyben.
C) Egy fekete macskát, amely imád szarkasztikusan beszélni és lusta.
D) Egy repülő majmot vagy valamilyen egészen egyedi, félreértett lényt.
E) Nem kell állat, inkább a szeretteim vegyenek körül.
A) Egy könyvtárban, múzeumban vagy egy izgalmas workshopon.
B) Egy elszigetelt, hatalmas, sötét kastélyban, ahol senki sem zavarhat.
C) Egy hangulatos kisvárosi kávézóban vagy egy házibulin a barátaimmal.
D) Egy fergeteges rockkoncerten vagy lázadó megmozduláson.
E) Otthon, egy saját magam által teremtett, tökéletes és biztonságos kis világban.
A) Az intelligenciám, a logikám és a felkészültségem.
B) A tekintélyem, a tartásom és a stratégiai érzékem.
C) A rugalmasságom, az empátiám és a jókedvem.
D) A függetlenségem, a bátorságom, és hogy nem érdekel mások véleménye.
E) A tiszta, nyers és megállíthatatlan belső erőm, amit a szeretet táplál.
A) Néha túlságosan tudálékos vagyok, és nehezen viselem, ha nincs igazam.
B) Túl büszke vagyok, és szinte sosem bocsátok meg annak, aki elárult.
C) Sokszor két szék között a padlóra esem, mert a normális és a különleges életemet is meg akarom tartani.
D) Lobbanékony vagyok, és hajlamos vagyok túl hamar bezárkózni a világ elől.
E) Ha elöntenek az érzelmek (fájdalom, düh), teljesen elveszítem az irányítást önmagam felett.
A) Iskolásan elegáns, praktikus, rendezett és tiszta ruhákat.
B) Drámai, gótikus, fekete estélyiket vagy extravagáns darabokat.
C) Divatos, laza, kényelmes hétköznapi szetteket.
D) Bőrdzsekit, bakancsot, merész és sötét, punkosabb darabokat.
E) Kényelmes, de drámai színű (például skarlátvörös) ruhákat.
A) Elolvasnám a hozzá tartozó szakirodalmat a biztonság kedvéért.
B) Elrejteném, és csak akkor használnám, ha valaki fenyegeti a birodalmam.
C) Kipróbálnám, hogy tudok-e vele takarítani vagy valami izgalmasat csinálni.
D) Azonnal valami nagy, látványos dolgot varázsolnék vele, hogy megmutassam az erőmet.
E) Megpróbálnám megváltoztatni vele a múltat, hogy visszahozzam a szép pillanatokat.
A) Fontosak, mert fenntartják a rendet – bár ha életmentésről van szó, megkerülhetők.
B) Én hozom a szabályokat, a többiek feladata pedig az, hogy kövessék azokat.
C) Megpróbálom betartani azokat, de valahogy mindig sikerül bajba keverednem.
D) Arra valók, hogy áthágjuk azokat, főleg ha igazságtalanok!
E) A szabályok egyáltalán nem számítanak, ha a szeretteim védelméről van szó.
A) Megváltoztatni a világot a tudás, a tanulás és az igazságosság révén.
B) Megvédeni a saját területemet, és elérni, hogy tiszteljenek az emberek.
C) Megtalálni a tökéletes egyensúlyt a karrier, a magánélet és a hobbijaim között.
D) Bebizonyítani, hogy a félreértett embereknek is van igaza, és teljesen szabadon élni.
E) Boldogan, békében élni egy zárt, biztonságos körben azokkal, akiket a legjobban szeretek.
Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó szöveget!
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