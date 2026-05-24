Melyik holdistennő lakozik benned? Ez a személyiségteszt felfedi, milyen erő vezérel

Vajon melyik holdistennő erejét birtoklod? Ezzel a különleges személyiségteszttel pillanatok alatt kiderítheted. Csupán néhány egyszerű kérdésre kell válaszolnod, és máris megtudod, melyik holdciklusban vagy a legerősebb!
A Hold egy rendkívül misztikus égitest, amelynek már évezredek óta számos kultúra tulajdonít különleges erőt. Sokan például az egyes holdfázisokban a gondoskodó anyát, a misztikus erőt vagy éppen a szenvedélyt vélték felfedezni. Ezért ezzel a nem mindennapi személyiségteszttel könnyedén a végére járhatsz, hogy melyik holdistennő ereje lakozik benned. Válaszolj őszintén az alábbi kérdésekre, és számold össze a betűjeleket!
A) Egyedül én irányítom az életemet
B) Gyakran hallgatok a belső megérzéseimre
C) A változás nem mindig rossz dolog
Többségében A válasz: Artemisz – Növekvő Hold
Függetlenségednek szinte semmi sem szabhat határt, miközben lángol benned a szenvedély. Erős jellemednek köszönhetően bátran nézel szembe a nehézségekkel, miközben követed a saját utadat. Nem hagyod, hogy mások befolyásoljanak; inspiráló energiáddal nagy hatással vagy másokra.
Az önbizalmad és a fejlődés utáni vágyad a növekvő Hold idején a legerősebb. Ilyenkor mindenképpen tegyél a céljaidért!
Többségében B válasz: Szeléné – Telihold
Rendkívül mély érzésű és intuitív jellem vagy, ezért sokszor hagyod, hogy az eszed helyett a szíved vezessen. Nagyon könnyedén kapcsolódsz másokhoz, miközben biztonságot és nyugalmat árasztasz magadból.
A megérzéseid a telihold idején a legerősebbek, ezért hallgass rájuk!
Többségében C válasz: Hekaté – Újhold
Nagyon titokzatosnak látnak mások, ez pedig mágneses vonzerővel ruház fel téged, aminek sokan képtelenek ellenállni. Bátran nézel szembe a legfájóbb érzelmekkel is, többségében az intuícióid vezérelnek.
Az energiáid az újhold idején tetőznek, ezért ebben az időszakban kell megoldást találnod a problémáidra, hogy biztosan sikerrel járj!
Az alábbi videóból jobban is megismerheted Szeléné istennőt:
