Melyik holdistennő lakozik benned? Ez a személyiségteszt felfedi, milyen erő vezérel

Vajon melyik holdistennő erejét birtoklod? Ezzel a különleges személyiségteszttel pillanatok alatt kiderítheted. Csupán néhány egyszerű kérdésre kell válaszolnod, és máris megtudod, melyik holdciklusban vagy a legerősebb!

A személyiségteszt segítségével felkészülhetsz a következő holdfázisra!

A Hold különleges ereje az emberekre is hatást gyakorol.

Az egyes holdistennők más-más erőt nyernek a holdciklusokból.

A rövid személyiségtesztből pillanatok alatt megtudhatod, melyik holdistennő ereje rejlik benned.

Különleges személyiségteszt: melyik holdistennő lakozik benned?

A Hold egy rendkívül misztikus égitest, amelynek már évezredek óta számos kultúra tulajdonít különleges erőt. Sokan például az egyes holdfázisokban a gondoskodó anyát, a misztikus erőt vagy éppen a szenvedélyt vélték felfedezni. Ezért ezzel a nem mindennapi személyiségteszttel könnyedén a végére járhatsz, hogy melyik holdistennő ereje lakozik benned. Válaszolj őszintén az alábbi kérdésekre, és számold össze a betűjeleket!

Mi kapcsol ki leginkább?

A) Egy spontán utazás

B) Egy nyugodt, otthon töltött este

C) A természetben való egyedüllét

Milyennek látnak leginkább a szeretteid?

A) Határozottnak

B) Együttérzőnek

C) Titokzatosnak

Mi a legfontosabb számodra egy párkapcsolatban?

A) Őszinteség és hűség

B) Mély érzelmi kötődés

C) Szellemi kapcsolódás

Hogyan viselkedsz konfliktushelyzetben?

A) Kompromisszumot keresek

B) Hevesen reagálok

C) Kivonom magam a helyzetből

Melyik úti cél áll hozzád a legközelebb?

A) Erdős, hegyekkel körülölelt táj

B) Homokos tengerpart

C) Régi, történelmi város

Milyen hatással vagy másokra?

A) Inspirálóan hatok másokra

B) Nyugtatóan hatok másokra

C) Mágneses vonzerőmmel mindenkit magamhoz vonzok

Melyik állítással tudsz a legjobban azonosulni?

A) Egyedül én irányítom az életemet

B) Gyakran hallgatok a belső megérzéseimre

C) A változás nem mindig rossz dolog

Eredmények:

Többségében A válasz: Artemisz – Növekvő Hold

Függetlenségednek szinte semmi sem szabhat határt, miközben lángol benned a szenvedély. Erős jellemednek köszönhetően bátran nézel szembe a nehézségekkel, miközben követed a saját utadat. Nem hagyod, hogy mások befolyásoljanak; inspiráló energiáddal nagy hatással vagy másokra.