Megdöbbentő: a telefonod többet árul el rólad, mint gondolnád

Manapság az okostelefonok annyira összenőttek az emberekkel, hogy lassan már olyan, mintha a saját testrészük lenne. Egyeseknek a kezükhöz nőtt oda: egész egyszerűen képtelenek elrakni a mobiljukat. Másoknak annyira az identitásuk része, hogy amikor elmennek egy kávézóba vagy egy tárgyalásra, az első dolguk az, hogy kicsapják a legújabb méregdrága modellt az asztalra. A legújabb kutatás rávilágít, hogy miért is csináljuk ezt és mit árul el rólunk a telefonunk. Tudj meg többet magadról az alábbi személyiségteszttel!
Manapság a legtöbb ember számára az okostelefonja már rég nem egy egyszerű elektronikai eszköz, hanem az énjük kiterjesztése. Ez manapság már odáig ment, hogy a gyerekek között is egyre több a telefonfüggő. A kutatók szerint az, hogy miként használjuk a telefonunkat, elmondja, hogy milyen értékek fontosak számunkra. Te vajon melyik csoportba tartozol?
Ismerős a szituáció, amikor valaki úgy ül le egy asztalhoz, hogy az első dolga funkció nélkül, látványosan maga elé helyezni a telefont? A tudomány szerint azok az emberek, akik kényszeresen mutogatják a készüléküket a nyilvánosság előtt – még akkor is, ha épp a kutyát sem érdekel –, valójában a külvilággal akarnak kommunikálni. Ezzel a mozdulattal próbálják megvédeni vagy felépíteni a saját magukról alkotott ideális képet.
Nézzétek, sikeres és trendi vagyok, megengedhetem magamnak!”
– ordítja a telefon az asztalról, miközben a tulajdonosa mélyen belül talán épp elismerésre és megerősítésre vágyik.
Aki képes napokig rágódni akár egy apró karcon, ami megjelent a kijelzőn, vagy kényszeresen törölgeti a telefont, az valójában a személyisége sérülésének veszi a kütyü sérülését. Mivel tudat alatt számukra a mobiltelefon az énjük meghosszabbításává vált, a telefon sérülésekor valójában a saját sebezhetetlenségükben való hitük sérül.
A pszichológiai tanulmányok arra is rámutattak, hogy létezik egy komoly felerősítő tényező: ez pedig az fizikai tárgyakhoz ragaszkodás. Azok az emberek, akik a tárgyak birtoklásától és a státuszszimbólumoktól várják a boldogságot, sokkal jobban kötődnek a telefonjaikhoz és a kütyü szimbolikus használata szinte már kényszeressé válik.
