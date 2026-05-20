Megdöbbentő: a telefonod többet árul el rólad, mint gondolnád

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 10:45
Ha látni akarod valakinek az igazi arcát, ne a csillagjegyét kérdezd, hanem nézd meg a kezében lévő mobilt. A pszichológiai kutatások szerint a telefonunk már rég nem egy használati tárgy, hanem a személyiségünk egy darabja, ami folyamatosan jelentést jelent rólunk. Ezért hoztunk egy izgalmas személyiségtesztet, ami rólad is lerántja a leplet!
Manapság az okostelefonok annyira összenőttek az emberekkel, hogy lassan már olyan, mintha a saját testrészük lenne. Egyeseknek a kezükhöz nőtt oda: egész egyszerűen képtelenek elrakni a mobiljukat. Másoknak annyira az identitásuk része, hogy amikor elmennek egy kávézóba vagy egy tárgyalásra, az első dolguk az, hogy kicsapják a legújabb méregdrága modellt az asztalra. A legújabb kutatás rávilágít, hogy miért is csináljuk ezt és mit árul el rólunk a telefonunk. Tudj meg többet magadról az alábbi személyiségteszttel!

Telematricázott telefon ananássz és fagyi mintűjú matricákka és bizsukkal. legcsicsásabb személyiségteszt valaha.
A telefon telematricázása felér egy személyiségteszttel.
  • A mobil a testünk és az elménk virtuális kiterjesztése.
  • Az okostelefon használata, mint az identitásunk része.
  • A függőség szintjei.

Manapság a legtöbb ember számára az okostelefonja már rég nem egy egyszerű elektronikai eszköz, hanem az énjük kiterjesztése. Ez manapság már odáig ment, hogy a gyerekek között is egyre több a telefonfüggő. A kutatók szerint az, hogy miként használjuk a telefonunkat, elmondja, hogy milyen értékek fontosak számunkra. Te vajon melyik csoportba tartozol?

Személyiségteszt: mit árul el rólunk az okostelefon?

1. A nyilvános villantás mint segélykiáltás

Ismerős a szituáció, amikor valaki úgy ül le egy asztalhoz, hogy az első dolga funkció nélkül, látványosan maga elé helyezni a telefont? A tudomány szerint azok az emberek, akik kényszeresen mutogatják a készüléküket a nyilvánosság előtt – még akkor is, ha épp a kutyát sem érdekel –, valójában a külvilággal akarnak kommunikálni. Ezzel a mozdulattal próbálják megvédeni vagy felépíteni a saját magukról alkotott ideális képet. 

Nézzétek, sikeres és trendi vagyok, megengedhetem magamnak!” 

– ordítja a telefon az asztalról, miközben a tulajdonosa mélyen belül talán épp elismerésre és megerősítésre vágyik.

2. A dizájnmánia és a matricák titkos üzenete

  • A golyóálló, katonai tok: aki olyan monstrumban tartja a telefonját, ami túlélné a harmadik világháborút is, valószínűleg az élete más területein is görcsösen próbál mindent kontrollálni. Fél a veszteségtől és a váratlan helyzetektől, ezért túlbiztosít mindent.
  • A matricákkal teleaggatott hátlap: a telefonját üzenőfalkánt használja az egyedisége kommunikálásra. Ha tele van ragasztgatva fesztiválos, kutyás vagy vicces matricákkal, a tulajdonosa hajlamos letolni mások torkán a saját ízlését.
  • A besárgult, koszos átlátszó tok: A klasszikus „jó lesz az úgyis” életérzés. Ha lusta lecserélni a megfáradt szilikont, az élete más területein is hajlamos lehet a megalkuvásra és a halogatásra.

Ha a telefon megsérül, akkor nem csak a kütyüt sajnáljuk

Aki képes napokig rágódni akár egy apró karcon, ami megjelent a kijelzőn, vagy kényszeresen törölgeti a telefont, az valójában a személyisége sérülésének veszi a kütyü sérülését. Mivel tudat alatt számukra a mobiltelefon az énjük meghosszabbításává vált, a telefon sérülésekor valójában a saját sebezhetetlenségükben való hitük sérül. 

A telefontól függ a boldogságunk

A pszichológiai tanulmányok arra is rámutattak, hogy létezik egy komoly felerősítő tényező: ez pedig az fizikai tárgyakhoz ragaszkodás. Azok az emberek, akik a tárgyak birtoklásától és a státuszszimbólumoktól várják a boldogságot, sokkal jobban kötődnek a telefonjaikhoz és a kütyü szimbolikus használata szinte már kényszeressé válik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
