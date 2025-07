Így hat a Hold a szervezetre – Érdemes igazodnunk a különböző fázisokhoz

A telihold hatása a nőknél puffadást idézhet elő.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

3. Műtét holdnaptár szerint

A régi népi gyógyászat régóta figyelembe veszi a holdállást műtétek és kezelések időzítésénél, ugyanis a telihold hatása műtétnél is megfigyelhető. A tapasztalatok szerint telihold idején a vérzés intenzívebb lehet, és a sebgyógyulás lassabb, emiatt sok természetgyógyász és holisztikus szemléletű orvos az újhold vagy fogyóhold idejét javasolja ilyen beavatkozásokra. A regenerációs képesség, a szövetek összehúzódási hajlama ilyenkor aktívabb. Ugyan a hivatalos orvoslás ezt még nem tekinti irányelvnek, akár a saját magunkon is megtapasztalhatjuk a különbséget. A bőrműtéteket, foghúzásokat, komolyabb sebészeti beavatkozásokat ezért érdemes fogyóholdra időzíteni, míg a regeneráló kezelések, mint a bőrfiatalítás, méregtelenítés, immunerősítés újholdtól teliholdig tartó időszakban lehetnek hatékonyabbak. A Hold hatással lehet a nyirokkeringésre is, ami a gyógyulás egyik kulcsa. Ha sebészeti beavatkozás előtt állunk, érdemes legalább megfigyelni, hogyan reagál testünk különböző holdfázisok idején.

Figyeljük a holnaptárt műtétek időzítésekor!

Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

4. Emésztés, anyagcsere és fogyás a holdfázisok szerint

A holdciklusok az anyagcserére is hatással vannak: a test másként dolgozza fel a tápanyagokat a különböző fázisokban. Újholdkor a szervezet „takarító” üzemmódban van – ilyenkor a természetes böjt vagy léböjt kúrák hatékonyabban működnek. A telihold inkább felépítő állapot, amikor a szervezet hajlamosabb a raktározásra, ezért célszerű kerülni a nehéz, zsíros ételeket. Fogyóhold idején fokozódhat a méregtelenítő aktivitás: a máj, a nyirokrendszer és a belek is hatékonyabban működhetnek. Érdemes a böjtöt vagy diétás időszakot újhold napjára időzíteni, majd azt követően, fogyóhold alatt fenntartani az anyagcsere-támogatást. Teliholdkor jelentkezhet fokozott étvágy, de a mértékletesség sokat segíthet a hosszú távú egészségmegőrzésben. A bélmozgások és a felszívódás ritmusa is változhat – ezért figyeljük a test reakcióit étkezés után a holdfázisok függvényében.