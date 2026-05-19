A személyiségteszt alapján intelligens nő.

Ez az 5 furcsa szokás kivételesen magas IQ-ra utal: te hányat gyakorolsz ezek közül?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 09:45
Az intelligenciát a legtöbben pozitív tulajdonságként értékelik, azonban van egy-két rendkívül furcsa szokás, ami a magas IQ-jú emberekre jellemző. Érdekel, hogy vajon ez alapján intelligensnek számítasz-e? Akkor görgess lejjebb a személyiségtesztért!
Lévaffy Luna
Mindenkinek megvannak a maga furcsa szokásai, azonban néhány ezek közül szinte az összes intelligens emberre jellemző. Kíváncsi vagy, melyek ezek, és hogy mennyi igaz rád közülük? Akkor ez a személyiségteszt neked szól!

A személyiségteszt alapján éjjeli bagoly nő, aki intelligens.
A személyiségtesztből azonnal kiderül, milyen magas az intelligenciaszinted.
  • Pillanatokon belül kiderül, milyen magas az intelligenciaszinted.
  • Ezzel a teszttel jobban megismerheted önmagad.
  • Minél több igaz rád az alábbi szokások közül, annál magasabb az IQ-d.

Nem mindennapi személyiségteszt: mennyire vagy intelligens?

A nagyon mélyen gondolkodó emberek nem mindig a normalitáshoz kapcsolódnak, ugyanis furcsa szokásaikkal kitűnnek az átlagból. Kíváncsi vagy arra, hogy magas-e az IQ-d? Akkor derítsd ki ezzel a személyiségteszttel a tevékenységeid alapján, hogy mennyire vagy intelligens! Nem kell mást tenned, mint eldöntened, hogy mennyire jellemzőek rád az alábbi szokások. Minél több igaz, annál eszesebb vagy!

Ezek a furcsa szokások jellemzőek az intelligens emberekre

Éjszakai baglyok

Bár sokan nem is gondolnák, de még a lefekvési időpontunk is összefügghet azzal, hogy mennyire magas az intelligenciaszintünk. Ugyanis egy tanulmány megállapította, hogy az éjszakai baglyok, akik azért maradnak fent, hogy dolgozzanak, jobb kognitív teljesítménnyel büszkélkedhetnek, mint azok, akik korán álomra hajtják a fejüket.

Magukban beszélnek

Igen furcsa szokásnak tűnhet, ha valaki magában beszél, viszont egy 2017-es kutatás kimutatta, hogy az önmagunkkal való beszélgetés összességében jobb problémamegoldó képességgel, érveléssel, figyelemmel és motivációval jár együtt, amelyek jellemzőek a magas IQ-val rendelkező emberekre. Hiszen ahelyett, hogy elnyomnák magukban mély gondolataikat, hagyják őket felszínre törni, ami komplex ötletekhez vezethet.

A személyiségteszt alapján intelligens nő álmodozik.
Az intelligens emberekre az álmodozás is jellemző.

Nagyon kíváncsiak arra is, amire mások kevésbé

Az okos embereket a kíváncsiságuk hajtja előre, ezért ők olyan dolgok iránt is érdeklődnek, amik az átlagembert hidegen hagyják. Sőt, míg az utóbbiak szeretnek úgy tenni, mintha mindent tudnának, az intelligensek nem félnek kérdezni. Kíváncsiságuk azonban ijesztőnek tűnhet mások számára, mégis ez egy olyan ritka tulajdonság, ami lehetővé teszi a környezetükkel való kapcsolódást.

Nem szeretik azokat a tevékenységeket, amelyek kikapcsolják az agyukat

A többség keresi azokat a hobbikat, amik kicsit kikapcsolják az agyukat, legyen szó baráti iszogatásról vagy más jellegű tevékenységről, azonban az intelligens emberek ilyenkor inkább elmerülnek az élet értelmében. Szeretik a szellemi kihívásokat, amelyektől értékesebbnek érzik magukat. Legyen szó akár olvasásról vagy sakkozásról, ők többek között ezekben lelnek örömet.

Szívesen állnak bele a vitákba és a kemény beszélgetésekbe

Az eszes emberek egyáltalán nem félnek a vitáktól, mivel kitűnően tudnak érvelni az álláspontjuk mellett. És mivel egyáltalán nem érdeklik őket a felszínes csevegések, sokkal szívesebben mennek bele egy mély beszélgetésbe, amiből ők is és a másik fél is tanulhat és fejlődhet, még akkor is, ha nem egyezik a véleményük.

Ismered az intelligencia kilenc fajtáját? Ha nem, akkor nézd meg a következő videót:

