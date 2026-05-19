Ez az 5 furcsa szokás kivételesen magas IQ-ra utal: te hányat gyakorolsz ezek közül?

Mindenkinek megvannak a maga furcsa szokásai, azonban néhány ezek közül szinte az összes intelligens emberre jellemző. Kíváncsi vagy, melyek ezek, és hogy mennyi igaz rád közülük? Akkor ez a személyiségteszt neked szól!

Fotó: Shutterstock

A nagyon mélyen gondolkodó emberek nem mindig a normalitáshoz kapcsolódnak, ugyanis furcsa szokásaikkal kitűnnek az átlagból. Kíváncsi vagy arra, hogy magas-e az IQ-d? Akkor derítsd ki ezzel a személyiségteszttel a tevékenységeid alapján, hogy mennyire vagy intelligens! Nem kell mást tenned, mint eldöntened, hogy mennyire jellemzőek rád az alábbi szokások. Minél több igaz, annál eszesebb vagy!

Ezek a furcsa szokások jellemzőek az intelligens emberekre

Éjszakai baglyok

Bár sokan nem is gondolnák, de még a lefekvési időpontunk is összefügghet azzal, hogy mennyire magas az intelligenciaszintünk. Ugyanis egy tanulmány megállapította, hogy az éjszakai baglyok, akik azért maradnak fent, hogy dolgozzanak, jobb kognitív teljesítménnyel büszkélkedhetnek, mint azok, akik korán álomra hajtják a fejüket.

Magukban beszélnek

Igen furcsa szokásnak tűnhet, ha valaki magában beszél, viszont egy 2017-es kutatás kimutatta, hogy az önmagunkkal való beszélgetés összességében jobb problémamegoldó képességgel, érveléssel, figyelemmel és motivációval jár együtt, amelyek jellemzőek a magas IQ-val rendelkező emberekre. Hiszen ahelyett, hogy elnyomnák magukban mély gondolataikat, hagyják őket felszínre törni, ami komplex ötletekhez vezethet.

Az intelligens emberekre az álmodozás is jellemző. Fotó: Shutterstock

Nagyon kíváncsiak arra is, amire mások kevésbé

Az okos embereket a kíváncsiságuk hajtja előre, ezért ők olyan dolgok iránt is érdeklődnek, amik az átlagembert hidegen hagyják. Sőt, míg az utóbbiak szeretnek úgy tenni, mintha mindent tudnának, az intelligensek nem félnek kérdezni. Kíváncsiságuk azonban ijesztőnek tűnhet mások számára, mégis ez egy olyan ritka tulajdonság, ami lehetővé teszi a környezetükkel való kapcsolódást.