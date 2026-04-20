Személyiségteszt: válassz egy holdfázist, és eláruljuk, milyen lelki energiák irányítják az életedet

Egy különleges személyiségtesztet hoztunk, amelynek segítségével mélyebben a lelkedbe tekinthetsz. Megértheted, milyen belső erők hatnak most rád, és mire lenne igazán szükséged a megnyugváshoz. Ha készen állsz, ideje meghoznod a döntést, és megismerned az igazságot!

Személyiségteszt: válassz egy holdfázist, kiderül, milyen energiák irányítanak most téged! Fotó: Triff / Shutterstock

Válassz érzésre, ösztönösen.

A teszt az aktuális lelki állapotodra ad visszajelzést.

A Hold ciklusai a saját ritmusodra mutatnak rá.

Holdciklus személyiségteszt: válassz és derítsd ki, milyen belső energiák irányítanak!

Újhold

Ha az újholdat választottad, valami új körvonalazódik benned. Elindult egy folyamat, amely azt jelzi, nyitott vagy a változásra, sőt, te magad keresel új kezdetet és friss szemléletmódot. Szeretnél tervezni, új irányokban és ötletekben kipróbálni magad, mert most nagy az önmagadba vetett hited. A csend, amely most betölti elmédet, az az erő, amelyből merítened kell. Ennek segítségével születhetnek meg azok a gondolatok, amelyekből nemsokára nagy terveket valósíthatsz meg.

Növőhold

Ha a növekvő holdat választottad, most biztosan mozgásban vagy. Valószínűleg rengeteg kihívás vesz körül, amelyek során folyamatosan helyt kell állnod és döntéseket hoznod, de olyan belső motivációt élsz meg, hogy eszed ágában sincs ezeket megkerülnöd. Inkább elébe mész a próbatételeknek, mert akkor érzed csak igazán, hogy élsz, ha fejlődsz és megoldod a saját életed feladatait. A nehézségek most nem tartanak vissza. Úgy hatnak rád, mint egy startpisztoly; megállíthatatlanná válsz tőlük. A te életedben most nincs helye a halogatásnak, de ezzel te is pontosan tisztában vagy.

Telihold/Holdtölte

Ha a teliholdra esett a választásod, a teszt szerint most minden intenzíven hat rád. Érzékenyen reagálsz a külvilágra, és tele vagy érzelmekkel, gondolatokkal, amik különböző felismerésekhez vezetnek el téged. Képtelen vagy csak félgőzzel működni a mindennapokban, de talán nem is kell. Erős intuícióidat ki kell használnod. Ez az időszak most az őszinteségről szól. Arra koncentrálsz, hogy kimondd, ami benned van, és elengedd, amit el kell engedned. Ettől fogsz megerősödni és teljessé válni.