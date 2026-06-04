Te jó ég! Fogadjunk, hogy nem ismersz rá Salma Hayekre ezen a 40 éves videón!

Ki ne ismerné Salma Hayek nevét? A mexikói-amerikai színésznő és filmproducer nevét 1988-ban az Un Nuevo Amanecer, majd a Teresa telenovelláknak köszönhetően ismerte meg hazája, ugyanakkor a nemzetközi sikert kétségtelenül a Desperado című film hozta el, ahol Antonio Banderas oldalán mutathatta meg, mit is tud, később azonban olyan mozikkal betonozta be hírnevét, mint az Alkonyattól pirkadatig, a Frida vagy épp a Wild Wild West.

Salma Hayek mára az egyik legismertebb mexikói-amerikai színésznő a világon

Fotó: AFP

Salma Hayek első színészi próbálkozása

Annak ellenére, hogy Hayek első komoly szerepe máris ismertséget hozott számára (csak a két fent említett telenovella 200 epizódot jelent együtt), természetesen nem akkor próbálkozott első alkalommal. A világhálóra felkerült a közelmúltban egy nem mindennapi, 1986-os, azaz pontosan négy évtizedes felvétel, amin az akkor még mindössze 20 éves Salma látható, tipikus nyolcvanas éveket idéző hajjal és ruhában. És bizony ezt is tudni kell: ekkor még semmilyen filmes tapasztalata nem volt, így kétségtelenül különleges dokumentum a most előkerült castingvideó: