Megszólalt a kínai Nostradamus az UFO-aktákról: nem az idegenek jelentik a legfőbb veszélyt

Jiang Xueqin kínai-kanadai oktató és politikai kommentátor, akit egyesek a kínai Nostradamusnak neveznek korábbi, igen pontos geopolitikai előrejelzései miatt, újabb figyelmeztetést fogalmazott meg. A szakértő azután szólalt meg, hogy a Trump-kormányzat több, korábban titkosított UFO- és UAP-dokumentumot hozott nyilvánosságra.

Kína Nostradamusa most az idegenekről mondta el félelmetes előrejelzéseit

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A kínai Nostradamus és az UFO-akták

Jiang az elmúlt években több olyan jóslatot tett, amik hívei szerint később valóra váltak. Ezek között szerepelt Donald Trump visszatérése a Fehér Házba, valamint az a feltételezés is, hogy az Egyesült Államok és Izrael konfliktusba keveredhet Iránnal Trump elnöksége alatt. A tudós egy YouTube-podcast vendégeként arról beszélt, hogy szerinte a most nyilvánosságra került UFO-akták nem földönkívüli technológiák bizonyítékai. Úgy véli, az emberek figyelmét más problémákról terelik el az ilyen történetek. Jiang szerint a társadalom egyre inkább megosztottá válik, miközben különböző félelmek és hiedelmek mentén elkülönülő csoportok alakulnak ki.

A szakértő azt állítja, hogy egyesek az UFO-jelenségektől tartanak, mások a mesterséges intelligenciától, kormányzati összeesküvésektől vagy természetfeletti erőktől félnek. Szerinte ez a folyamat egyre mélyebb társadalmi törésvonalakat hozhat létre. Figyelmeztetésében úgy fogalmazott: a jövőben olyan események következhetnek, amik „elárasztják” az embereket.

A Trump-adminisztráció májusban kezdte meg a korábban titkosított UAP-akták közzétételét. Az első két dokumentumcsomag videókat, fényképeket és hírszerzési anyagokat tartalmazott. A legutóbbi nyilvánosságra hozatal során 46 videó is napvilágot látott, amiket kongresszusi képviselők régóta követeltek a Pentagontól.

A felvételeken több esetben különös, fémszerű gömbök vagy nagy sebességgel mozgó objektumok láthatók hegyvidékek, óceánok és katonai létesítmények közelében. Az akták katonák, pilóták és hírszerzési tisztek beszámolóit is tartalmazzák olyan jelenségekről, amiket nem tudtak egyértelműen megmagyarázni.

Jiang szerint azonban a legnagyobb veszélyt nem a feltételezett földönkívüli élet, hanem az egyre növekvő bizonytalanság, bizalmatlanság és félelem hordozza. Úgy véli, az emberek gyakran kényelmes magyarázatokba menekülnek ahelyett, hogy a valós problémákkal néznének szembe, ami hosszabb távon akár társadalmak és államok gyengüléséhez is hozzájárulhat, derül ki a Daily Mail cikkéből.