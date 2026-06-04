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Újabb pár a magyar sztárvilágban?: ByeAlex teljesen megőrül Nagy Bogiért?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ByeAlex
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 21:55
BenjaminaNagy Bogi
Repkednek a pletykák a hazai könnyűzene világában! ByeAlex igazi rajongóként bombázza Nagy Bogit. Vajon mi áll a háttérben?

Az egész országot meglepte, amikor a Fonogram-díjas, elképesztően tehetséges Nagy Bogi és a hazai könnyűzene extravagáns alakja, ByeAlex váratlanul kiadott egy közös dalt. A fülbemászó sláger mögött azonban a rajongók szerint sokkal több van, mint puszta szakmai együttműködés, ugyanis a zenész látványosan bomlik a fiatal lányért. Cikkünkben utánajártunk a hazai celebvilág legújabb, legforróbb pletykájának, amely teljesen felrobbantotta az internetet.

ByeAlex
Rákóczi Benjamina exe, ByeAlex Nagy Bogival adott ki egy közös dalt (Fotó: ByeAlex Instagram)

Teljesen megbabonázta Nagy Bogi ByeAlexet?

A rajongók azonnal kiszúrták, hogy valami nagyon különleges kapcsolat alakult ki a két sztár között, a szakmai és baráti viszony ugyanis pillanatok alatt gyanúsan mély rajongássá alakult át az internet népe szerint. A sasszemű követőknek azonnal feltűnt, hogy a botrányos énekes Bogi szinte minden egyes videója alatt az első helyen bukkan fel a kommentszekcióban, és üzenetekkel bombázza a gyönyörű tehetséget. Sokan úgy vélik, az énekes teljesen elveszítette a fejét, és a fiatal lány bájai abszolút térdre kényszerítették a korábban oly kemény szívű előadót. Vajon ez már több mint puszta barátság, vagy csupán egy zseniálisan felépített marketingfogásról van szó a közös sláger promóciója érdekében?

Nagy Bogi
Nagy Bogi igazi dívaként tündököl és ezt Alex is észrevette (Fotó: MW archív)

Mi következik ezután?

A hazai bulvárrajongók lélegzetvisszafojtva figyelik a fejleményeket, hiszen a szálak egyre jobban összegubancolódnak a népszerű hírességek körül. Vajon a fiatal énekesnő viszonozza a látványos és kitartó udvarlást, vagy megmaradnak a szigorúan vett szakmai és baráti kapcsolat talaján? Egy biztos: ez a rejtélyes és érzelmektől fűtött történet még nagyon sokáig lázban tartja majd a hazai rajongókat.

 

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