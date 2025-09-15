Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Ebből a személyiségtesztből kiderül, mire vágyik a szíved és a lelked

Személyiségteszt: az általad választott ősi szimbólum felfedi, milyen vágy ég benned

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 11:45
Téged is érdekel, hogy mi rejtőzik a lelked mélyén? Ha igen, akkor fedezd fel jobban önmagad vizuális személyiségtesztünk segítségével és deríts fényt arra, mire vágysz igazán!
Személyiségteszt azoknak, akik fejest ugranának az önismeret tengerébe egy vizuális teszt segítségével, amiben csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod azt a szimbólumot, ami a legjobban vonzza a tekinteted.

Ebből a személyiségtesztből kiderül, milyen a belső világod és, mire vágyik a lelked
Ki ne hagyd ezt a vizuális személyiségtesztet!
Fotó: Sergey Nivens /  Shutterstock 

Személyiségteszt – vajon mit rejt az általad választott alkímiai szimbólum?

Az alkímiai szimbólumokat a titokzatos tudománnyal és filozófiával foglalkozó bölcsek alkalmazták. Ezek a vizuális jelek különböző folyamatokat írtak le a szavak helyett, így fedték el a tökéletesség receptjét. Ezért nem meglepő, hogy az említett szimbólumokat sokan a madarak nyelvével azonosították. Mivel a jelek különleges üzenettel bírnak, segítenek megfejteni azt is, mi a lelked leghőbb vágya, csupán az intuícióidra kell hagyatkoznod. Tekints az alábbi képre és ismerd meg jobban önmagad!

Melyik alkímiai szimbólumot választottad? Eláruljuk, mire vágyik a lelked

  • Oroszlán: ledobnád a válladról a terhet

Az oroszlán jelképezi a benned rejlő erőt és potenciált, azonban, amit nagy nehezen felépített, most úgy érzed, megfojt. Folyamatosan azon dolgoztál, hogy megteremtsd magadnak azt az életet, amire vágysz, most mégis a kiutat keresed a felelősségek alól. Ha úgy érzed, hogy túl nagy nyomás nehezedik rád, először próbálj megbékélni korábbi döntéseiddel, majd keress új utakat.

  • Homokóra: elengednéd végre a múltat

Feltehetően úgy érzed, hogy a múlt örök fogságában ragadtál egy tragikus élmény miatt, ami nem hagyja, hogy a jövődre koncentrálj. A múlton való rágódás emellett felemészti az energiádat is, amit inkább céljaid elérésére kellene fordítanod. Ha úgy érzed, lassan belefulladsz az önsajnálatba, itt az ideje, hogy végre megbékélj a történtekkel és teljes életet élj.

  • Hold: a szíved béke után sóvárog

Szívedben folyamatosan tombolnak az érzelmek, – lehet szenvedély vagy harag – ami még éjszaka is ébren tart és nem hagy nyugodni. Szeretnél végre békére lelni, aminek a legjobb módja, ha szembenézel az érzelmeiddel és beismered magadnak a létezésüket. Amint eljutsz erre a szintre, nyugalom fog a hatalmába keríteni.

Nyisd meg lelked kapuját ezzel a személyiségteszttel
Vizuális személyiségtesztünkből kiderül, mire vágysz most a legjobban.
Fotó: Yana Iskayeva /  GettyImages
  • Kulcs: válaszokat akarsz

Nemrég egy olyan útra léptél, melynek következtében még azt is megkérdőjelezed, amit eddig biztosnak véltél. Emiatt folyamatos bizonytalanságban szenvedsz, ami lelki egyensúlyodat is felborította. Erre a legjobb gyógyír az, ha új élményeket keresel, miközben rá fogsz találni a keresett válaszokra.

  • Hamsa kéz: minden vágyad a szabadság

Folyamatosan egy nyomasztó érzés lesz úrrá rajtad, ami nem hagyja nyugodni a lelked. Minden vágyad az, hogy végre szabadon fellélegezhess és magad mögött hagyd végre ezt a nyugtalanító lelkiállapotot. Azonban sose feledd, hogy a sorsod csakis a te kezedben van és rajtad múlik, hogy talpra tudsz-e állni.

Az alábbi zene nyugtatóan hat az elmédre és segít kapcsolódni belső énedhez.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

