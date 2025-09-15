Személyiségteszt: az általad választott ősi szimbólum felfedi, milyen vágy ég benned

Személyiségteszt azoknak, akik fejest ugranának az önismeret tengerébe egy vizuális teszt segítségével, amiben csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod azt a szimbólumot, ami a legjobban vonzza a tekinteted.

Ki ne hagyd ezt a vizuális személyiségtesztet!

Fotó: Sergey Nivens / Shutterstock

Személyiségteszt – vajon mit rejt az általad választott alkímiai szimbólum?

Az alkímiai szimbólumokat a titokzatos tudománnyal és filozófiával foglalkozó bölcsek alkalmazták. Ezek a vizuális jelek különböző folyamatokat írtak le a szavak helyett, így fedték el a tökéletesség receptjét. Ezért nem meglepő, hogy az említett szimbólumokat sokan a madarak nyelvével azonosították. Mivel a jelek különleges üzenettel bírnak, segítenek megfejteni azt is, mi a lelked leghőbb vágya, csupán az intuícióidra kell hagyatkoznod. Tekints az alábbi képre és ismerd meg jobban önmagad!

Melyik alkímiai szimbólumot választottad? Eláruljuk, mire vágyik a lelked

Oroszlán: ledobnád a válladról a terhet

Az oroszlán jelképezi a benned rejlő erőt és potenciált, azonban, amit nagy nehezen felépített, most úgy érzed, megfojt. Folyamatosan azon dolgoztál, hogy megteremtsd magadnak azt az életet, amire vágysz, most mégis a kiutat keresed a felelősségek alól. Ha úgy érzed, hogy túl nagy nyomás nehezedik rád, először próbálj megbékélni korábbi döntéseiddel, majd keress új utakat.

Homokóra: elengednéd végre a múltat

Feltehetően úgy érzed, hogy a múlt örök fogságában ragadtál egy tragikus élmény miatt, ami nem hagyja, hogy a jövődre koncentrálj. A múlton való rágódás emellett felemészti az energiádat is, amit inkább céljaid elérésére kellene fordítanod. Ha úgy érzed, lassan belefulladsz az önsajnálatba, itt az ideje, hogy végre megbékélj a történtekkel és teljes életet élj.

Hold: a szíved béke után sóvárog

Szívedben folyamatosan tombolnak az érzelmek, – lehet szenvedély vagy harag – ami még éjszaka is ébren tart és nem hagy nyugodni. Szeretnél végre békére lelni, aminek a legjobb módja, ha szembenézel az érzelmeiddel és beismered magadnak a létezésüket. Amint eljutsz erre a szintre, nyugalom fog a hatalmába keríteni.