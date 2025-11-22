A Teremtés Aranykapuja – újhold rituálé a szerencse bevonzásához

A hagyományok szerint azok a tervek és szándékok, amelyek újholdkor születnek, különösen erős támogatást kapnak az univerzumtól. Ilyenkor a legerősebb az újrakezdés energiája, ugyanis megszabadulhatunk a régi mintáktól és teret adhatunk mindannak, amit szeretnénk bevonzani az életünkbe. Az újhold rituálé éppen ezért az egyik legerősebb spirituális szertartás, hiszen a sötét égbolt idején minden elengedett energia helyére friss, tiszta teremtőerő érkezik. A Teremtés Aranykapuja elnevezésű szeánsz ezt a rendkívül erős energetikai időszakot használja ki, és segít beindítani a kívánt folyamatokat, legyen szó szerelemről, pénzügyekről, vagy váratlanul felbukkanó új lehetőségekről.
Dörzsöljünk össze egy kevés sót a tenyerünkben - lehetőleg tiszta Himalája sót - , majd szórjuk le a sót a kezünkről. Ez a lépés szimbolikusan a régi blokkok elengedését jelképezi, egyfajta energetikai megtisztulást hozva - a tenyér belseje az energiák felvételére szolgál.
Második lépésként gyújtsunk meg egy zöld vagy arany színű gyertyát, ami segít megnyitni a szerencse csatornáját, és megteremti a rituáléhoz szükséges tiszta teret.
Mielőtt kimondanánk az elérni kívánt szándékunkat, írjunk le egy papírra három sort, amelyek energetikailag kaput nyitnak a szerencse áramlásának:
Ez a formula segít összehangolódni azokkal az univerzális csatornákkal, amelyeken a pozitív energiák természetes módon áramolnak.
Mondjuk ki hangosan: „Újhold fénye, új kezdetek ereje, minden pozitív fordulat érkezzen hozzám könnyedén és időben - mostantól a szerencse mellém áll.” Ezután írjuk le a papírlapra, mely életterületen szeretnénk megtapasztalni a szerencse érkezését - pénzügyek, szerelem, munka, egészség vagy új lehetőségek kapcsán.
Fogjunk a kezünkbe egy apró, hozzánk közelálló tárgyat - egyik kedvenc ékszerünket, kristályt, kavicsot vagy bármilyen kisebb személyes tárgyat , és tartsuk kis ideig a markunkban. Képzeljük el, hogy aranyszínű fény járja át, majd mondjuk ki hangosan: „Ezt a tárgyat most a szerencse energiája járja át.”
Ez lesz a saját, személyes szerencsehozó talizmánunk, amelyet magunknál kell tartanunk és hordanunk a következő teliholdig.
Hajtsuk össze a papírt, és tegyük az égő gyertya mellé, majd néhány percig a gyertyalángot nézve mondjuk ki: „A szerencse áramlása elindult felém. Köszönöm.”
Ez a lezáró manifesztáció elindítja a teremtési folyamatot.
Sokan már néhány napon belül kellemes változásokat tapasztalhatnak: pozitív híreket, könnyebbé váló élethelyzeteket, hirtelen megnyíló új lehetőségeket vagy harmonikusabb kapcsolódásokat. Az újhold energiái a következő teliholdig folyamatosan erősödnek, így a pozitív hatás végigkísérheti az egész ciklust.
