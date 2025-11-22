A Teremtés Aranykapuja – újhold rituálé a szerencse bevonzásához

A hagyományok szerint azok a tervek és szándékok, amelyek újholdkor születnek, különösen erős támogatást kapnak az univerzumtól. Ilyenkor a legerősebb az újrakezdés energiája, ugyanis megszabadulhatunk a régi mintáktól és teret adhatunk mindannak, amit szeretnénk bevonzani az életünkbe. Az újhold rituálé éppen ezért az egyik legerősebb spirituális szertartás, hiszen a sötét égbolt idején minden elengedett energia helyére friss, tiszta teremtőerő érkezik. A Teremtés Aranykapuja elnevezésű szeánsz ezt a rendkívül erős energetikai időszakot használja ki, és segít beindítani a kívánt folyamatokat, legyen szó szerelemről, pénzügyekről, vagy váratlanul felbukkanó új lehetőségekről.

Az újhold rituálé az egyik legerősebb spirituális szertartás újrakezdéshez és a szerencse bevonzásához

Így végezzük el a Teremtés Aranykapuja nevű újhold rituálét

1. Energetikai tisztítás sóval

Dörzsöljünk össze egy kevés sót a tenyerünkben - lehetőleg tiszta Himalája sót - , majd szórjuk le a sót a kezünkről. Ez a lépés szimbolikusan a régi blokkok elengedését jelképezi, egyfajta energetikai megtisztulást hozva - a tenyér belseje az energiák felvételére szolgál.

2. Gyertya meggyújtása

Második lépésként gyújtsunk meg egy zöld vagy arany színű gyertyát, ami segít megnyitni a szerencse csatornáját, és megteremti a rituáléhoz szükséges tiszta teret.

3. A háromsoros „ sorsátíró” formula

Mielőtt kimondanánk az elérni kívánt szándékunkat, írjunk le egy papírra három sort, amelyek energetikailag kaput nyitnak a szerencse áramlásának:

„Kérem a hamarosan megnyíló szerencsevonal aktiválását.”

„Elfogadom, hogy minden a megfelelő időben és a számomra legmegfelelőbb módon érkezik el hozzám.”

„Engedem, hogy minden jó, amit az univerzum nekem szánt, megtaláljon engem.”

Ez a formula segít összehangolódni azokkal az univerzális csatornákkal, amelyeken a pozitív energiák természetes módon áramolnak.

4. A szándék kimondása

Mondjuk ki hangosan: „Újhold fénye, új kezdetek ereje, minden pozitív fordulat érkezzen hozzám könnyedén és időben - mostantól a szerencse mellém áll.” Ezután írjuk le a papírlapra, mely életterületen szeretnénk megtapasztalni a szerencse érkezését - pénzügyek, szerelem, munka, egészség vagy új lehetőségek kapcsán.