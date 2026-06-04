Zsimond Angi felvállalta új kapcsolatát? Ez a videó mindent egyértelművé tett

Zsigmond Angi és Mészáros Bende kapcsolatáért egyenesen odáig voltak a követőik, így sokukat derült égből villámcsapásként érte, amikor a tökéletesnek hitt pár bejelentette: külön utakon folytatják. Persze a rajongók azóta is reménykednek a békülésben, de úgy látszik, erre egyre kevesebb esély van, ugyanis az zeneiparral is kacérkodó tartalomgyártó a jelek szerint már tovább is lépett. A kommentelők eddig csak pletykáltak Zsigmond Angi új párjáról, de a pasi legújabb videója szinte minden kétséget kizárt.

Zsigmond Angi Bende mellett még az utolsó hetekben is boldognak tűnt, így mindenkit meglepett a szakítás híre (Fotó: hot! magazin)

Mészáros Bende és Zsigmond Angi szakítása után mindössze néhány héttel került ki egy fotó, ahol csinos influencert egy tetovált karú pasi öleli. Az önjelölt internetes nyomozók pedig néhány órán belül ki is derítették, hogy nem másról, mint a Reucuh néven tevékenykedő tiktokkerről van szó. Ezek után ez bizonyosságot is nyert, hiszen két hete egy a Budapest Parkban készült videójában látható, hogy épp Angival várakoznak egy koncertre, bár romantikus érintéseket és pillantásokat nem tudtunk elcsípni. Egészen mostanáig…

Zsigmond Angi Mészáros Bende után egy másik influencer karjaiban kötött ki (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi párja mindent tisztázott

A tartalomgyártó tegnap este posztol egy új videót, amiben már közösen, egymást ölelve szerepelnek Angival, és igencsak túlfűtött pillantásokat váltanak, miközben egy dalra tátognak. Így persze Reucuh TikTok-oldalán azonnal özönleni kezdtek a kommentek.

Tudtam, úgy tudtam, hogy az elejétől fogva együtt vannak

– írta egy követője.

„Úristen! Olyan szépek vagytok együtt” – ujjongott a pár egy másik rajongója.

„Nagyon jók vagytok együtt! Szerintem jobban illik hozzá, mint Bende” – fűzte hozzá még valaki.

Sokan most is a békülésben reménykednek

Persze, ahogy általában Zsigmond Angi esetében, most sem csak pozitív hozzászólások érkeztek. Akadnak többen is, akik szerint Bende sokkal jobb társ volt számára. Ez persze senki sem tudhatja, hiszen a kapcsolatukból épp csak annyit láthattak, amit a közösségi médián vagy éppen az Ázsia Expressz alatt látni engedtek. De tény, hogy sokak szemében igazi álompár voltak, annyira, hogy van, aki ma is, a Facebookon egy Zsigmond Angi rajongói oldalon tesz közzé kettejükről közös fotókat, olyan szövegekkel, mint „egymásba szeretni újra és újra”. Ráadásul ennek sokan be is dőltek és azt hitték valóban Angi osztotta meg a képet, de igazából szó sincs békülésről.