Személyiségteszt – mennyire vagy telefonfüggő valójában?

Hányszor nyúltál ma a telefonodhoz anélkül, hogy valóban szükséged lett volna rá? Az okostelefonok ma már mindenki kezében ott lapulnak, és sokan kényszeresen perceként a képernyőre tekintenek, mert attól félnek, lemaradnak valamiről. Egyre kevesebben vannak azok, akik képesek tudatosan együtt élni a technológiával, nem engedve, hogy az eszközök vegyék át az irányítást az életük felett. Legújabb személyiségtesztünk segít felismerni, hogy a te esetedben mennyire vált kényszeressé, netán valódi függőséggé a telefonhasználat.

Telefonfüggőségi személyiségteszt: mennyire uralja a mobilod az életed?

Előfordult már, hogy csak egy üzenetre akartál válaszolni, és végül percekig – vagy akár órákig – a képernyő előtt ragadtál? Netán pont ellenkezőleg; tudatosan félreteszed a telefonod, ha fontosabb dologra szeretnél koncentrálni? Sokan észre sem veszik, mennyire beépül a telefonhasználat a mindennapjaikba, az alábbi rövid személyiségteszt azonban segít felismerni, hogy a mobilozás a te esetedben egy teljesen tudatos döntés, vagy már csak időrabló megszokás. Ha felkészültél, válaszolj őszintén a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjelét, majd a kiértékelésnél összeszámolva azokat tudd meg, milyen minták irányítják a telefonhasználatod!

1. Mi az első dolgod ébredés után?

A) Kikapcsolom az ébresztőt, és leteszem a telefont.

B) Gyorsan átfutom az értesítéseket.

C) Azonnal elkezdek görgetni, és észre sem veszem, mennyi idő telik el.

2. Milyen gyakran ellenőrzöd a telefonod napközben?

A) Csak ha tényleg szükséges.

B) Időnként, megszokásból.

C) Szinte folyamatosan, automatikusan.

3. Mit csinálsz, ha várakoznod kell (pl. sorban állás)?

A) Nézelődöm vagy gondolkodom.

B) Előveszem a telefonom, ha unatkozom.

C) Reflexből már a kezemben is van a készülékem.