Személyiségteszt – mennyire vagy telefonfüggő valójában?

Hányszor nyúltál ma a telefonodhoz anélkül, hogy valóban szükséged lett volna rá? Az okostelefonok ma már mindenki kezében ott lapulnak, és sokan kényszeresen perceként a képernyőre tekintenek, mert attól félnek, lemaradnak valamiről. Egyre kevesebben vannak azok, akik képesek tudatosan együtt élni a technológiával, nem engedve, hogy az eszközök vegyék át az irányítást az életük felett. Legújabb személyiségtesztünk segít felismerni, hogy a te esetedben mennyire vált kényszeressé, netán valódi függőséggé a telefonhasználat.
Előfordult már, hogy csak egy üzenetre akartál válaszolni, és végül percekig – vagy akár órákig – a képernyő előtt ragadtál? Netán pont ellenkezőleg; tudatosan félreteszed a telefonod, ha fontosabb dologra szeretnél koncentrálni? Sokan észre sem veszik, mennyire beépül a telefonhasználat a mindennapjaikba, az alábbi rövid személyiségteszt azonban segít felismerni, hogy a mobilozás a te esetedben egy teljesen tudatos döntés, vagy már csak időrabló megszokás. Ha felkészültél, válaszolj őszintén a kérdésekre, jegyezd fel a válaszaid betűjelét, majd a kiértékelésnél összeszámolva azokat tudd meg, milyen minták irányítják a telefonhasználatod!
1. Mi az első dolgod ébredés után?
A) Kikapcsolom az ébresztőt, és leteszem a telefont.
B) Gyorsan átfutom az értesítéseket.
C) Azonnal elkezdek görgetni, és észre sem veszem, mennyi idő telik el.
2. Milyen gyakran ellenőrzöd a telefonod napközben?
A) Csak ha tényleg szükséges.
B) Időnként, megszokásból.
C) Szinte folyamatosan, automatikusan.
3. Mit csinálsz, ha várakoznod kell (pl. sorban állás)?
A) Nézelődöm vagy gondolkodom.
B) Előveszem a telefonom, ha unatkozom.
C) Reflexből már a kezemben is van a készülékem.
4. Hogyan érzed magad, ha nincs nálad a telefonod?
A) Nyugodt vagyok, nem zavar különösebben.
B) Kicsit hiányzik, de megvagyok.
C) Feszült leszek, mintha lemaradnék valamiről.
5. Mennyire zavar, ha nem érkeznek értesítések?
A) Egyáltalán nem foglalkozom vele.
B) Néha ránézek, hátha történt valami.
C) Frusztrál, ha „csend van”.
6. Hogyan használod a telefonod lefekvés előtt?
A) Leteszem és pihenek.
B) Még átpörgetek pár dolgot.
C) Sokszor jóval tovább fennmaradok miatta.
7. Előfordul, hogy „csak egy percre” nyúlsz a telefonhoz, de aztán több idő telik el?
A) Ritkán
B) Előfordul
C) Szinte mindig
8. Mennyire tudsz jelen lenni személyes beszélgetésekben?
A) Teljes figyelemmel ott vagyok.
B) Néha rápillantok a telefonomra.
C) Gyakran megszakítom a beszélgetést a telefonom miatt.
9. Használod a telefonod stresszkezelésre?
A) Nem igazán.
B) Néha igen.
C) Igen, ez az első „menekülési út”.
10. Mit gondolsz a saját telefonhasználatodról?
A) Tudatos és kontrollált.
B) Néha túlzásba viszem.
C) Úgy érzem, nehéz lenne csökkenteni a telefonozással töltött időt.
Ha a legtöbb válaszod „A” – A tudatos használó
A telefon számodra elsősorban egy eszköz. Nem tölt be központi szerepet az életedben, képes vagy határokat tartani. Tudod, mikor érdemes használni, és mikor nem, ami hosszú távon segít megőrizni a fókuszod, valamint az egyensúlyt a digitális és való életed között.
Ha a legtöbb válaszod „B” – Az egyensúlyozó
Időnként, szinte észrevétlenül, több időt szánsz a telefonodra, mint eredetileg tervezted, de egy kis odafigyeléssel könnyen visszanyerheted a teljes kontrollt.
Ha a legtöbb válaszod „C” – A digitálisan túlterhelt
A telefonhasználatod erősen automatizált, sokszor szinte reflexszerű. Nehéz elszakadnod a készüléktől, az üres pillanataidat szinte mindig a különböző applikációk hírfolyamainak pörgetése tölti ki. Érdemes lenne tudatosan csökkentened a képernyőidőd, különben hosszú távon negatív hatással lehet a koncentrációs képességeidre és az általános közérzetedre.
Nézd meg az alábbi videót és tudd meg, hogyan alakul ki a telefonfüggőség:
