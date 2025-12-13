Szinte hihetetlen, de ez a személyiségteszt egyetlen mozdulatodból megfejti milyen ember vagy valójában

Kíváncsi vagy, hogy ez az egyetlen egyszerű mozdulat, amit nap mint nap tucatszor végzel, mit árul el rólad és a jellemedről? Töltsd ki a legújabb személyiségtesztünket, mert biztosan magadra ismersz a megoldások között!

Személyiségteszt: te hogyan tartod a telefonod? Ezt árulja el rólad

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Az egykezes, egy hüvelykujjas tartás laza felfogásról árulkodik.

A kétkezes, egy hüvelykujjasok következetes személyiségek.

A kétkezes, két hüvelykujjat használók igazi nyughatatlan energiabombák.

Az egy kezet és egy mutatóujjat alkalmazók kreatív lángelmék.

A legtöbb ember ösztönösen nyúl a mobiljához. Nem gondolkodik vagy agyal, és épp ezért olvasható ki ebből az egyszerű mozdulatból is számos jellemvonás. Ez a személyiségteszt sajátosságokra mutat rá: gondolkodásmódodról, hozzáállásodról vagy épp motivációidról árulkodhat. Mindehhez pedig egyetlen dolgot vesz górcső alá: azt, hogyan tartod a telefonodat.

Töltsd ki a tesztet, és derítsd ki, te mit közvetítesz ezzel az egyszerű hétköznapi szokással!

1. Egy kéz, egy hüvelykujj

Azok az emberek, akik egy kézben tartják mobiljukat, többnyire lazák és lendületesek. Jellemző rájuk az optimizmus és a vakmerőség, hiszen könnyedén veszik az életet. Szeretnek gyorsan haladni feladataikkal, még akkor is, ha akadály kerül útjukba. Sőt! Ilyenkor általában még nagyobb energiával haladnak a cél irányába. Ugyanakkor előfordul, hogy nem időznek eleget fontos dolgok átnézésével, átsiklanak jelentős részletek felett is. Ez azonban nem tartja vissza őket attól, hogy továbbra is derűsen kövessék álmaikat. Pozitív hozzáállásuk mindenen átsegíti őket.

2. Két kéz, egy hüvelykujj

Azok, akik két kézzel tartják a telefonjukat, de csak egy hüvelykujjal gépelnek, általában rendezett, megfontolt személyiségek. Jellemző rájuk, hogy mindig, mindent kellő alapossággal átgondolnak. Döntéseik előtt az összes lehetséges végkimenetelt végiggondolnak és mérlegelnek. Jó hallgatóságnak számítanak. Sokan keresik őket az olyan szituációkban, amikor ügyes problémamegoldó készségre van szükség. A megbízhatóság a védjegyük, de hajlamosak túlvállalni magukat és elveszni a káoszban.