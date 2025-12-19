Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Agykarbantartó műveltségi kvíz: 8 kőkemény kérdés, amelyen nagyon ciki elbukni

tudás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 08:15
tudáspróbaműveltségi kvízekkvíz
Az ünnepekhez közeledve szeretnénk, ha megállnál egy pillanatra, és tartanál egy kis pihenőt velünk. Ennek apropóján pedig hoztunk egy agykarbantartó műveltségi kvízt, amiben igyekeztünk több témából is hozni egy-egy kérdést. 10 emberből 7 mindig elbukik rajta. Neked menni fog?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Műveltségi kvíz csak az igazán bátraknak! Az ünnepi hajtásban biztos neked is jól jön egy kis szórakoztató kihívás, ami egyszerre feltölt, kikapcsol és megmozgatja az agytekervényeket. Bár a modern technológia és a mesterséges intelligencia manapság nagyban megkönnyíti az életünket, a klasszikus műveltség, a széleskörű tudás továbbra is elengedhetetlen ahhoz, hogy ne vesszünk el felgyorsult világunk forgatagában: legyen szó irodalomról, történelemről, művészetről vagy földrajzról.

Egy férfi, aki épp a műveltségi kvízen gondolkodik.
Nehéz műveltségi kvíz: készen állsz a megmérettetésre?
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock
  • Klasszikus műveltségi kérdések több témakörből.
  • 8 kérdés, amely próbára teszi a memóriád.
  • Most kiderül, mennyire vagy igazán művelt.

Kőkemény műveltségi kvíz: ez még a legnagyobb zseniket is megizzasztja

Tudod például, hogy mi volt Lev Tolsztoj egyik leghíresebb regénye? Meg tudod mondani az egyes rendszámokról, hogy melyik országhoz tartoznak? Hány éves évforduló pontosan a centenárium? Ha tudod a válaszokat, kicsit félre tennéd a mobilodat, szívesen próbára tennéd meglévő lexikális tudásodat és érdekel, mennyire vagy jártas a kultúra, a történelem és az általános műveltség területén, akkor ezt a kvízt egyenesen neked írtuk. De vigyázz, mert nem kegyelmezünk senkinek: ezúttal nyolc igazán kemény kérdést hoztunk, ami alaposan megdolgoztatja az elméd. Vajon hányra tudod gondolkodás nélkül a helyes választ? Ha sikerül hibátlanul kitölteni, bátran dicsekedj el az eredménnyel a barátaidnak is! Felkészültél? Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hány éves évforduló a centenárium?

További izgalmas és szórakoztató kvízekért nézd meg az alábbi videót is:

Ezeket a műveltségi kvízeket kitöltötted már?

 

