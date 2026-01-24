„Törtem-zúztam, a falat fejeltem!” – Sokkoló magyar kutatás: a mobilfüggőség nem csak a lelket, a testet is eltorzítja

Magyarországon is eljött a digitális apokalipszis? Míg a Semmelweis Egyetem kutatói a laboratóriumok steril falai között próbálják megfejteni az okostelefon-függőség hátulütőit, hogy miért láncoljuk magunkat az okostelefonokhoz, addig a valóság a tini rehabokon ennél sokkal véresebb és kíméletlenebb.



Digitális póráz vagy ablak a világra? Amikor a görgetés már fontosabb az evésnél is, az okostelefon-függőség nem egy rossz szokás, hanem a valóság elől való menekülés / Fotó: AntGor / Shutterstock

Okostelefon-függőség egyértelmű jelei és hátulütői

„Nagyon megalázom saját magamat vele”

A függőség nem ott kezdődik, hogy valaki sokat nézi a netet. Ott kezdődik, amikor az agy átveszi az irányítást a józan ész felett. Ildikó 14 évesen már a falat fejelte üvöltve, ha elvették tőle a játékot:

Már törtem-zúztam, a falat fejeltem idegembe, csak mert nem értem el, amit akartam

- emlékszik vissza a lány, aki napi 14 órát tolt a virtuális világban, miközben elfelejtett enni, és a fürdőszoba felé sem nézett.

Dóri, a 17 éves felépülő függő vallomása talán még ennél is megrázóbb. Ő a közösségi média lájkjaiért a saját méltóságát áldozta fel:

Kényszeresen posztoltam saját magamról, hogy a külvilág felé azt mutassam, minden rendben van. Közben rá kellett jönnöm, hogy nagyon megalázom saját magamat vele

- meséli Dóri. Ezek a fiatalok nem csupán unatkoztak: ők a digitális drog áldozatai, akiknél a megvonás ugyanolyan remegéssel és dührohammal jár, mint a heroinistáknál.

Semmelweis: Nem az idő a legnagyobb ellenségünk!

A Semmelweis Egyetem legfrissebb kutatása, melyet 18–35 év közötti fiatalok körében végeztek, rávilágított egy döbbenetes tényre: nem az a legfőbb baj, ha sokat nyomkodjuk a telefont, hanem az, hogyan tesszük azt. Dr. Takács Johanna kutatásvezető szerint a „mérgező” tartalomfogyasztás az igazi gyilkos.

Az úgynevezett „erős folyamat jellegű” felhasználók – akik napi 4-5 órát csak passzívan görgetnek, „reelseket” és rövid videókat pörgetnek – kognitív képességei látványosan romlanak. Olyan figyelmi és emlékezeti zavarokkal küzdenek, mintha évtizedekkel öregebbek lennének! Az agyukat a folyamatos, gyors ingerek egyszerűen kivégzik.

A félelem, hogy kimaradsz: A FOMO-csapda

A kutatás szerint a függőség hátterében a FOMO (Fear of Missing Out), vagyis a rettegés attól, hogy lemaradunk valamiről, a legerősebb motor. Ha gyenge az önkontrollod, és állandóan a mások életét lesed, egyenes út vezet a függőséghez. Ildikó és Dóri története pontosan ezt igazolja: a valódi fájdalom elől menekültek egy olyan világba, ahol minden pillanatban történik valami, mégis üres marad az ember.