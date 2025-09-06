Telefonfüggő a gyerek? Íme annak jelei és megoldási lehetőségei – Pszichológus Pasi válaszol

A gyerekek hétköznapjai sokszor szerveződnek a képernyők köré. Ez önmagában nem baj, hiszen tanulnak, kapcsolatot tartanak és szórakoznak is az okoseszközökön keresztül. Ezzel pedig nem csak a gyerekek vannak így, hiszen valljuk be, mi felnőttek sem mindig tudunk elszakadni a telefonunktól, amivel akarva-akaratlanul is rossz példát mutatunk. Nem csoda, ha egyre több szülőben felmerül a kérdés: vajon hol húzódik az egészséges határ, és mikortól beszélhetünk valódi telefonfüggőségről? Mit tehetünk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt? Ebben segít nekünk Tóth Dániel pszichológus, közismertebb nevén a Pszichológus Pasi, aki a digitális világ szakértője.

Sok szülő tanácstalan, ha a telefonfüggőség jeleit látja a gyereken

Telefonfüggőséggel küzd a gyerek? Ezek a figyelmeztető jelek

A gyerekeknél a digitális függőség sokszor nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem lassan szivárog be a mindennapokba. Néhány árulkodó jel, ami intő lehet:

ha nem tudja abbahagyni a játékot, dühös vagy szorong, ha le kell tennie a telefont;

a barátokkal, családdal való találkozás helyett inkább a képernyőt választja;

az iskolai teljesítménye romlik, nem figyel az órákon, fáradt, mert éjszaka is gépezik;

elhanyagolja a hobbijait, sportot vagy olyan tevékenységeket, amelyeket korábban szeretett;

a beszélgetések során csak a digitális élményeiről tud mesélni.

Ha a képernyőtől való eltiltás heves ellenállást, sírást, agressziót vált ki, akkor már nem egyszerű rajongásról vagy hobbiról van szó – ez is a függőség jele lehet.

Sokszor keresnek meg azzal, hogy a gyerek nem eszik kütyü nélkül. Ha a szülők leteszik elé a mesét, úgy minden elfogy: brokkoli, bogyós gyümölcs, bármi. Ha azonban lemerül a telefon, a gyerek semmit sem hajlandó enni. Ugyanez a helyzet az öltözködésnél: hisztizik, nem azt a ruhát akarja, amelyet ráadnak, de ha odatartják a telefont, akkor enged. Ez a módszer rövid távon működik, de hosszú távon visszaüt, mert a gyerek annyira hozzászokik a képernyőhöz, hogy nélküle semmire sem hajlandó. Olyankor jönnek a megvonási tünetek: ordít, tombol, üt-vág, mintha ördögűzés zajlana. Ez az a pont, amikor a szülő függőségként kezd a képernyőhasználatra tekinteni. Szerencsére a gyerek idegrendszere rugalmas, és pár nap alatt vissza tud állni a normális működésre, ha leállítják a kütyüzést. Csakhogy sok szülő ilyenkor megnyugszik és visszaengedi a telefont, így újraindul a hullámvasút: tiltás, pokoljárás, megnyugvás, aztán az egész kezdődik elölről

– magyarázta Tóth Dániel pszichológus.