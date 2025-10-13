Egy gyakori telefonhasználati hiba fokozhatja a szorongást és a stresszt

A telefonhasználat nem megfelelő módja sajnos sokkal több kárt okoz, mint gondolnánk. Azonban vannak megoldások, amikkel elkerülhetjük a ránk nehezedő negativitást.

Telefonhasználat: odakell figyelni, mert ha nem megfelelően használjuk, felerősíti a mentális betegségeket Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A telefonhasználat rosszul megválasztott módja erősítheti a mentális problémákat

Dr. Raj Arora, az NHS háziorvosa és orvosi oktató tanácsokat osztott meg azoknak, akik rendszeresen használják a közösségi médiát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a „doomscrolling” – amikor valaki megszokásból folyamatosan görgeti a negatív híreket – jelentősen ronthatja a mentális egészséget. Sokan a közösségi oldalakat pihenésre használják, de ha ez állandó negatív tartalom fogyasztásához vezet, az inkább árt, mint segít. Dr. Raj, aki az ITV This Morning műsorából is ismert, az Instagram-oldalán is rendszeresen oszt meg egészségügyi tanácsokat. - írja a Mirror.

Egy friss bejegyzésében ezt írta: "Normális, ha időnként rosszkedvűek leszünk a negatív hírektől, de a folyamatosan negatív tartalmaknak való kitettség ártalmas lehet a mentális egészségünkre."

Elmagyarázta:

A doomscrolling – vagyis a negatív hírek vég nélküli olvasása – fokozhatja a szorongás és a stressz érzését. A Lelki Egészség Világnapján különösen fontos hangsúlyozni, hogyan őrizhetjük meg a lelki egyensúlyt, még akkor is, ha éppen nem vagyunk válsághelyzetben.

Ezután hat tanácsot adott, hogyan lehet „kikapcsolni” a doomscrollingból:

Tudatos tartalomfogyasztás – „Szabj időkorlátokat, kapcsold ki az értesítéseket, és csak meghatározott időpontokban olvasd el a híreket. Így tájékozott maradsz, de nem merülsz el a negatívumokban.”

Digitális méregtelenítés – „Tarts rendszeres szünetet a képernyőktől. Foglalkozz olyan tevékenységekkel, amelyekhez nincs szükség technológiára – olvass, sportolj, sétálj, vagy tölts időt a szeretteiddel.”

Pozitív tartalmak keresése – „Egyensúlyozd a hírfogyasztást pozitív vagy semleges tartalommal. Keresd azokat a történeteket, amelyek a jóságról, újításról vagy gyógyulásról szólnak.”

Lazító technikák gyakorlása – „Használj grounding-gyakorlatokat, légzéstechnikákat vagy meditációt, hogy csökkentsd a szorongást és jelen maradj a pillanatban.”