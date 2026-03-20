Személyiségteszt: ezt árulja el rólad az, ahogyan szakítasz

Nincs két egyforma szakítás, és nincs két egyforma ember, aki ugyanúgy élné át egy kapcsolat végét. Valaki szembe néz a fájdalommal, valaki elfut előle, valaki pedig feléget maga mögött minden hidat. Hogy megtudd, a te szakítási szokásaid mi mindent árulnak el a személyiségedről, válaszolj őszintén az alábbi személyiségtesztben feltett kérdésekre. Jegyezd fel a válaszaid betűjelét, és a végén olvasd el a rád vonatkozó kiértékelést! Induljon a teszt!
Megtapasztaltad már azt a furcsa nyugalmat, ami akkor jár át, amikor egy kapcsolat végén képes vagy a másik szemébe nézve mosolyogva elköszönni? Vagy annyira elvakít a düh és a hirtelen harag, hogy keresetlen szavak kíséretében örökre száműzöd a másikat az életedből? Netán a lassú eltávolodásban hiszel és azt reméled, hogyha elég messzire kerültök egymástól, a továbblépés búcsúszó nélkül is sikerül majd? Bárhogy is legyen, a szakítási módszered többet elárulhat rólad, mint gondolnád. Személyiségtesztünk kitöltésével megtudhatod, milyen mélyebb okok rejtőznek a továbblépési stratégiád mögött.
1. Hogyan közlöd a másikkal, hogy vége a kapcsolatnak?
A) Szemtől szembe, még ha fáj is, őszintén elmondom az okokat.
B) Írok egy hosszabb üzenetet vagy levelet, mert élőben túl feszült lennék.
C) Addig generálom a feszültséget, amíg a másik mondja ki, hogy elég.
2. Mi a legelső dolgod a szakítás utáni órákban?
A) Felhívom a legjobb barátomat, és kibeszélem a fájdalmamat.
B) Azonnal törlöm vagy archiválom a közös képeket a közösségi médiából.
C) Elmegyek bulizni vagy belevetem magam a munkába, hogy ne kelljen gondolkodnom.
3. Hogy állsz a „maradjunk barátok” kérdéshez?
A) Hiszek benne. Ha mindketten túl vagyunk a nehezén, működhet.
B) Udvariasságból rábólintok, de valójában eszem ágában sincs tartani a kapcsolatot.
C) Kizárt dolog, aki egyszer kikerült az életemből, annak nincs helye a barátaim között.
4. Mit teszel az exednél maradt cuccaiddal?
A) Megbeszélünk egy időpontot, és gyorsan odaadjuk egymásnak a másik holmijait.
B) Megkérek egy közös ismerőst, hogy hozza el nekem a cuccaimat, csak ne kelljen találkoznom az exemmel.
C) Otthagyok mindent, az ő cuccait pedig dühömben kidobom.
5. Mennyire jellemző rád a „ghosting”, azaz a szó nélküli eltűnés?
A) Sosem tennék ilyet, tisztelem a másikat annyira, hogy elköszönjek.
B) Csak akkor, ha úgy érzem, a magyarázkodás újabb veszekedéshez vezetne.
C) Előfordult már, főleg ha úgy éreztem, nincs értelme bármit is megbeszélni.
6. Hogyan beszélsz az exedről az új ismerőseidnek?
A) Tárgyilagosan, elismerve a közös szép emlékeket és a hibákat is.
B) Próbálom kerülni a témát, mintha az illető sosem létezett volna.
C) Panaszkodom rá és felsorolom az összes sérelmet, amit okozott.
7. Mit érzel a szakítás utáni harmadik héten?
A) Hullámzó a kedvem, de tudatosan próbálok a gyógyulásra koncentrálni.
B) Erősnek mutatom magam, de titokban néha rákeresek a profiljára.
C) Megkönnyebbülést, vagy épp ellenkezőleg: hatalmas dühöt és bosszúvágyat.
8. Mi a véleményed a szakítás utáni utolsó szexről?
A) Rossz ötlet, csak összezavarja az érzelmeket.
B) Néha beleesem ebbe a csapdába, mert nehéz az elszakadás.
C) Ez a legjobb módja a feszültséglevezetésnek és a végső búcsúnak.
9. Mennyire vagy hajlamos az exed utáni kémkedésre a neten?
A) Egyáltalán nem, lezártam, a saját életemre figyelek.
B) Megnézem a sztorijait, de szigorúan csak álnéven vagy „véletlenül”.
C) Mindent tudni akarok róla: kivel van, hova megy, boldogabb-e nálam.
10. Mi a legfőbb tanulságod a szakításaidból?
A) Minden kapcsolat tanított valamit önmagamról.
B) Legközelebb óvatosabb leszek az érzelmeimmel.
C) Az emberekben nem lehet megbízni, csak magamra számíthatok.
Számodra a szakítás nem háború, hanem egy fejezet lezárása. Fontos neked az egyenesség és az empátia. Még ha fáj is, törekszel a tiszta búcsúra, mert hiszed, hogy a tisztelet az út végén is jár. Erősséged az érzelmi intelligencia, de vigyázz, ne akard mindenáron te cipelni a másik fájdalmát is!
Irtózol a drámától és a hangos jelenetektől. Számodra a szakítás egy túlélési feladat, amit szeretnél a lehető legkevesebb sérüléssel megúszni. Gyakran választod a digitális utat a személyes találkozó helyett, mert úgy nagyobb biztonságban érzed magad. Próbálj meg bátrabban kiállni az érzéseid mellett, néha ugyanis a konfrontáció a fejlődés záloga.
Nálad a szakítás olyan, mint egy tavaszi nagytakarítás: mindent kisöpörsz. Ha megbántanak, azonnal védekező üzemmódba kapcsolsz, és falat húzol magad köré. Szenvedélyes vagy, de ez a lángolás gyakran romboló is lehet. Tanulj meg lassítani és elcsendesedni a búcsúkor, hogy ne sebeket, hanem hasznos tapasztalatokat hagyj magad után.
Nézd meg, hogyan segít a pszichológia feldolgozni a szakítást:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.