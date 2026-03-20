Személyiségteszt: ezt árulja el rólad az, ahogyan szakítasz

A szakítás módja sokat elárul a személyiségedről: van, aki méltósággal zár le egy kapcsolatot, más kerüli a konfrontációt, megint más radikálisan megszakít minden kapcsolatot.

A teszt kérdései azt vizsgálják, hogyan kommunikálsz, hogyan kezeled az érzelmeidet és a lezárást, illetve mennyire keresed vagy kerülöd a kapcsolat utáni kötődést.

A válaszok alapján három személyiségtípus rajzolódik ki, amelyek leírásából megtudhatod, hogy egy szakítás feldolgozási módja alapján milyen erősségeid vannak, illetve milyen kockázatokkal szembesülhetsz.

Nincs két egyforma szakítás, és nincs két egyforma ember, aki ugyanúgy élné át egy kapcsolat végét. Valaki szembe néz a fájdalommal, valaki elfut előle, valaki pedig feléget maga mögött minden hidat. Hogy megtudd, a te szakítási szokásaid mi mindent árulnak el a személyiségedről, válaszolj őszintén az alábbi személyiségtesztben feltett kérdésekre. Jegyezd fel a válaszaid betűjelét, és a végén olvasd el a rád vonatkozó kiértékelést! Induljon a teszt!

Személyiségteszt: vajon mit árulnak el rólad a szakítási szokásaid?

Megtapasztaltad már azt a furcsa nyugalmat, ami akkor jár át, amikor egy kapcsolat végén képes vagy a másik szemébe nézve mosolyogva elköszönni? Vagy annyira elvakít a düh és a hirtelen harag, hogy keresetlen szavak kíséretében örökre száműzöd a másikat az életedből? Netán a lassú eltávolodásban hiszel és azt reméled, hogyha elég messzire kerültök egymástól, a továbblépés búcsúszó nélkül is sikerül majd? Bárhogy is legyen, a szakítási módszered többet elárulhat rólad, mint gondolnád. Személyiségtesztünk kitöltésével megtudhatod, milyen mélyebb okok rejtőznek a továbblépési stratégiád mögött.

1. Hogyan közlöd a másikkal, hogy vége a kapcsolatnak?

A) Szemtől szembe, még ha fáj is, őszintén elmondom az okokat.

B) Írok egy hosszabb üzenetet vagy levelet, mert élőben túl feszült lennék.

C) Addig generálom a feszültséget, amíg a másik mondja ki, hogy elég.

2. Mi a legelső dolgod a szakítás utáni órákban?

A) Felhívom a legjobb barátomat, és kibeszélem a fájdalmamat.