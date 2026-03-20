Személyiségteszt: ezt árulja el rólad az, ahogyan szakítasz

szakítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 17:15
személyiségtesztpárkapcsolat
A szakítás mindig fáj. Van, aki csendben próbálja elengedni a másikat, más sosem képes végleg pontot tenni a kapcsolat végére. Személyiségtesztünkből kiderítheted, hogy mit árul el rólad az, ahogy egy szakítás során viselkedsz.
Bódogh Gabriella
  • A szakítás módja sokat elárul a személyiségedről: van, aki méltósággal zár le egy kapcsolatot, más kerüli a konfrontációt, megint más radikálisan megszakít minden kapcsolatot.
  • A teszt kérdései azt vizsgálják, hogyan kommunikálsz, hogyan kezeled az érzelmeidet és a lezárást, illetve mennyire keresed vagy kerülöd a kapcsolat utáni kötődést.
  • A válaszok alapján három személyiségtípus rajzolódik ki, amelyek leírásából megtudhatod, hogy egy szakítás feldolgozási módja alapján milyen erősségeid vannak, illetve milyen kockázatokkal szembesülhetsz.

Nincs két egyforma szakítás, és nincs két egyforma ember, aki ugyanúgy élné át egy kapcsolat végét. Valaki szembe néz a fájdalommal, valaki elfut előle, valaki pedig feléget maga mögött minden hidat. Hogy megtudd, a te szakítási szokásaid mi mindent árulnak el a személyiségedről, válaszolj őszintén az alábbi személyiségtesztben feltett kérdésekre. Jegyezd fel a válaszaid betűjelét, és a végén olvasd el a rád vonatkozó kiértékelést! Induljon a teszt!

Megtapasztaltad már azt a furcsa nyugalmat, ami akkor jár át, amikor egy kapcsolat végén képes vagy a másik szemébe nézve mosolyogva elköszönni? Vagy annyira elvakít a düh és a hirtelen harag, hogy keresetlen szavak kíséretében örökre száműzöd a másikat az életedből? Netán a lassú eltávolodásban hiszel és azt reméled, hogyha elég messzire kerültök egymástól, a továbblépés búcsúszó nélkül is sikerül majd? Bárhogy is legyen, a szakítási módszered többet elárulhat rólad, mint gondolnád. Személyiségtesztünk kitöltésével megtudhatod, milyen mélyebb okok rejtőznek a továbblépési stratégiád mögött.

1. Hogyan közlöd a másikkal, hogy vége a kapcsolatnak? 
A) Szemtől szembe, még ha fáj is, őszintén elmondom az okokat.

B) Írok egy hosszabb üzenetet vagy levelet, mert élőben túl feszült lennék.

C) Addig generálom a feszültséget, amíg a másik mondja ki, hogy elég.

2. Mi a legelső dolgod a szakítás utáni órákban? 
A) Felhívom a legjobb barátomat, és kibeszélem a fájdalmamat.

B) Azonnal törlöm vagy archiválom a közös képeket a közösségi médiából.

C) Elmegyek bulizni vagy belevetem magam a munkába, hogy ne kelljen gondolkodnom.

3. Hogy állsz a „maradjunk barátok” kérdéshez? 
A) Hiszek benne. Ha mindketten túl vagyunk a nehezén, működhet.

B) Udvariasságból rábólintok, de valójában eszem ágában sincs tartani a kapcsolatot.

C) Kizárt dolog, aki egyszer kikerült az életemből, annak nincs helye a barátaim között.

4. Mit teszel az exednél maradt cuccaiddal? 
A) Megbeszélünk egy időpontot, és gyorsan odaadjuk egymásnak a másik holmijait.

B) Megkérek egy közös ismerőst, hogy hozza el nekem a cuccaimat, csak ne kelljen találkoznom az exemmel.

C) Otthagyok mindent, az ő cuccait pedig dühömben kidobom.

5. Mennyire jellemző rád a „ghosting”, azaz a szó nélküli eltűnés?
A) Sosem tennék ilyet, tisztelem a másikat annyira, hogy elköszönjek.

B) Csak akkor, ha úgy érzem, a magyarázkodás újabb veszekedéshez vezetne.

C) Előfordult már, főleg ha úgy éreztem, nincs értelme bármit is megbeszélni.

6. Hogyan beszélsz az exedről az új ismerőseidnek? 
A) Tárgyilagosan, elismerve a közös szép emlékeket és a hibákat is.

B) Próbálom kerülni a témát, mintha az illető sosem létezett volna.

C) Panaszkodom rá és felsorolom az összes sérelmet, amit okozott.

7. Mit érzel a szakítás utáni harmadik héten? 
A) Hullámzó a kedvem, de tudatosan próbálok a gyógyulásra koncentrálni.

B) Erősnek mutatom magam, de titokban néha rákeresek a profiljára.

C) Megkönnyebbülést, vagy épp ellenkezőleg: hatalmas dühöt és bosszúvágyat.

8. Mi a véleményed a szakítás utáni utolsó szexről? 
A) Rossz ötlet, csak összezavarja az érzelmeket.

B) Néha beleesem ebbe a csapdába, mert nehéz az elszakadás.

C) Ez a legjobb módja a feszültséglevezetésnek és a végső búcsúnak.

9. Mennyire vagy hajlamos az exed utáni kémkedésre a neten? 
A) Egyáltalán nem, lezártam, a saját életemre figyelek.

B) Megnézem a sztorijait, de szigorúan csak álnéven vagy „véletlenül”.

C) Mindent tudni akarok róla: kivel van, hova megy, boldogabb-e nálam.

10. Mi a legfőbb tanulságod a szakításaidból? 
A) Minden kapcsolat tanított valamit önmagamról.

B) Legközelebb óvatosabb leszek az érzelmeimmel.

C) Az emberekben nem lehet megbízni, csak magamra számíthatok.

Kiértékelés

Ha a legtöbb válaszod „A”: A méltóságteljes diplomata

Számodra a szakítás nem háború, hanem egy fejezet lezárása. Fontos neked az egyenesség és az empátia. Még ha fáj is, törekszel a tiszta búcsúra, mert hiszed, hogy a tisztelet az út végén is jár. Erősséged az érzelmi intelligencia, de vigyázz, ne akard mindenáron te cipelni a másik fájdalmát is!

Ha a legtöbb válaszod „B”: A csendes menekülő

Irtózol a drámától és a hangos jelenetektől. Számodra a szakítás egy túlélési feladat, amit szeretnél a lehető legkevesebb sérüléssel megúszni. Gyakran választod a digitális utat a személyes találkozó helyett, mert úgy nagyobb biztonságban érzed magad. Próbálj meg bátrabban kiállni az érzéseid mellett, néha ugyanis a konfrontáció a fejlődés záloga.

Ha a legtöbb válaszod „C”: A hídfelégető

Nálad a szakítás olyan, mint egy tavaszi nagytakarítás: mindent kisöpörsz. Ha megbántanak, azonnal védekező üzemmódba kapcsolsz, és falat húzol magad köré. Szenvedélyes vagy, de ez a lángolás gyakran romboló is lehet. Tanulj meg lassítani és elcsendesedni a búcsúkor, hogy ne sebeket, hanem hasznos tapasztalatokat hagyj magad után.

Nézd meg, hogyan segít a pszichológia feldolgozni a szakítást:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
