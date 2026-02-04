Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Személyiségtesztben szereplő kép egy vidáman zenét hallgató nőről

Személyiségteszt: te hogyan tudsz a leggyorsabban feltöltődni?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 14:15
Van, aki egy csendes estén töltődik fel, más egy pörgős bulival, a gond csak az, hogy sokszor nem azt választjuk, amire valóban szükségünk lenne. A személyiségteszt megadja a választ arra, hogy mi az, ami téged a leggyorsabban feltölt.
  • A személyiségteszt kérdéseinek segítségével jobban megismerheted önmagad.
  • Kiderül, mi az, ami a leggyorsabban feltölt, hogy újult erővel állhass neki a feladatoknak.
  • Megtudhatod, hogyan előzheted meg a kimerülést tudatosan.

Legújabb személyiségtesztünk abban segíthet neked, hogy amikor gyors feltöltődésre van szüksége a testednek és a lelkednek, olyan módszert válassz, amely valóban beválik a számodra, és ne abból indulj ki, hogy másnak mi szokott működni. A valódi feltöltődés alapfeltétel a kiegyensúlyozott élethez, ám ha rosszul választod meg a módját, megeshet, hogy épp az ellenkezőjét éred el annak, amit szeretnél, és végül még fáradtabban, nyúzottabban próbálsz majd nekiveselkedni a halomnyi tennivalódnak.

Személyiségtesztben szereplő kép két boldog, táncoló fiatal nőről
Hogyan tudsz a leggyorsabban feltöltődni? A személyiségtesztből megtudhatod.
Fotó: Look Studio /  Shutterstock 

Személyiségteszt – Te hogyan töltődsz fel a leggyorsabban?

Ez a teszt segít felismerni, mi az, ami igazán működik nálad. Nem teljesítményt mér, szóval nem kell attól félned, hogy rossz lesz az eredmény, itt nem kapsz egyest. Válaszolj és engedd, hogy az ösztöneid vezessenek. Olvasd el a kérdéseket és írd fel egy papírra annak a válasznak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Egy kimerítő nap után mire vágysz leginkább?

A) Csend, egyedüllét, kuckózás
B) Beszélgetés, társaság, kapcsolódás
C) Mozgás, változás, élmény

2. A hétvégét legszívesebben így képzeled el:

A) Otthon, lassú reggelekkel
B) Barátokkal, közös programmal
C) Kirándulással vagy más aktív pihenéssel, spontán tervvel

3. Ha stresszes vagy, mi segít a legtöbbet?

A) Egyedül átgondolni a dolgokat
B) Kibeszélni valakivel
C) Elterelni a figyelmemet valamilyen tevékenységgel

4. Váratlanul felszabadul egy délutánod. Mivel töltöd?

A) Olvasással vagy pihenéssel 
B) Találkozót szervezek
C) Belevágok valamibe, amit régóta halogatok

5. Melyik jelmondat illik hozzád leginkább? 

A) „A kevesebb néha több.”
B) „Kapcsolódás nélkül elsorvadunk.”
C) „Az élet folyamatos mozgásban van.”

6. Milyen környezet nyugtat meg leginkább?

A) Letisztult, csendes tér
B) Meleg, emberközeli hangulat
C) Inspiráló, változatos közeg

7. Ha elfáradsz mentálisan, mit teszel ösztönösen?

A) Visszavonulok
B) Társas megerősítést keresek
C) Fizikailag próbálom levezetni a bennem felgyülemlett érzéseket

8. Mi okoz igazi örömöt?

A) Elmélyülés, befelé figyelés
B) Megosztani a gondolataimat, érzéseimet, örömömet, bánatomat valakivel, akivel jól érzem magam.
C) Felfedezni, kipróbálni új dolgokat

9. Melyik szó jut eszedbe elsőként a feltöltődés szó hallatán?

A) Befelé figyelés
B) Kapcsolódás
C) Kimozdulás

10. Ha magadra kellene tetováltatnod egy szót, a három közül melyik lenne az?

A) Nyugalom
B) Barátság
C) Szabadság

Készen állsz, hogy elolvasd a személyiségteszt eredményét?

Add össze, hogy melyik betűjelből mennyit gyűjtöttél össze, és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében „A” válaszok – A csendből töltődő típus

Te akkor regenerálódsz a leggyorsabban, ha teret adsz magadnak a lelassulásra. A belső világod gazdag, és szükséged van időre, hogy rendezd a gondolataidat. Nem vagy antiszociális, egyszerűen mélyebb szinten kapcsolódsz önmagadhoz, ha csend vesz körül. Ha túl sok inger ér, hamar kimerülsz, ezért fontos, hogy tudatosan iktass be egyedüllétet. A valódi feltöltődés nálad minőség kérdése.

Zenét hallgatva meditáló fiatal nő
Ha a legtöbb válaszod „A" volt, akkor érdemes elmélyülnöd a meditációban, jógában.
Fotó: Miljan Zivkovic /  Shutterstock 

Többségében „B” válaszok – A kapcsolódásból töltődő típus

Számodra az energia az emberi kapcsolatokból áramlik. Egy jó beszélgetés, nevetés vagy közös élmény szó szerint életre kelt. Ha elszigetelődsz, gyorsan csökken az energiaszinted, még akkor is, ha fizikailag pihensz. A feltöltődés nálad akkor a legerősebb, ha megoszthatod magad másokkal. Fontos, hogy olyan társaságot válassz, amelyben önmagad lehetsz. Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálnod a „winter arc” koncepciót.

Hóembert építő barátok
Ha a legtöbb válaszod „B" volt, akkor neked szinte mindegy, mit csinálsz, csak a barátaiddal lehess.
Fotó: Gorgev /  Shutterstock 

Többségében „C” válaszok – Az élményből töltődő típus

Téged a mozgás, az újdonságok, és a folyamatos változás frissít fel igazán. Ha túl sokáig egy helyben maradsz, elfáradsz – még akkor is, ha látszólag pihensz. Az aktív feltöltődés nem menekülés számodra, hanem természetes szükséglet. A tested és az elméd egyszerre regenerálódik, amikor lendületben vagy. Fontos, hogy rendszeresen érjenek új impulzusok.

Síelő család
Ha a legtöbb „C" választ adtad, akkor a téli sportok pont neked valók.
Fotó: anatoliy_gleb /  Shutterstock 

Tudtad?

A pszichológiai kutatások szerint a „rosszul megválasztott pihenés” ugyanúgy fárasztó lehet, mint a túl sok munka. Ha nem a személyiségedhez illő módon próbálsz feltöltődni, a szervezeted stresszként érzékeli a szabadidős tevékenységet is, és ez a stressz jobban lemeríti az energiakészleted, mintha lefutnád a maratont. Sőt mi több, ha rosszul választod meg az ételeidet, szintén fáradtabbnak érezheted magad. Ha ellenben olyan finomságokat fogyasztasz, amelyek jók neked, azok valósággal feltöltenek energiával.

