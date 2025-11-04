Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Negatív energiák lengnek körül? Ezek a növények segítenek az energiatisztításban

Negatív energiák lengnek körül? Ezek a növények segítenek az energiatisztításban

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 19:15
energianegatív energiapozitív energiatisztításnövény
Előfordult már, hogy az otthonod légköre nyomasztóan hatott rád ahelyett, hogy feltöltött volna? Ilyenkor jól jön egy kis energiatisztítás, hogy újra könnyed és harmonikus legyen a lakás hangulata. Cikkünkben öt növényt mutatunk be, amelyek pozitív energiával töltik meg a teret.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Észrevetted már, hogy egy növényekkel teli otthon mennyivel barátságosabbnak tűnik, szemben egy olyannal, ahonnan hiányzik a zöld? A növényeknek rendkívüli képességük az energiatisztítás, amivel üdítő légkört teremtenek. Jelenlétük hozzájárul a stressz és a szorongás csökkentéséhez, a levegő minőségének javításához, valamint általános jóllétünkhöz. Mutatjuk, milyen növényt válassz!

Rituálé energiatisztítást segítő növényekkel
Egyes növényen nagy segítséget nyújtanak az energiatisztításban
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Energiatisztítás – ezeket a növényeket hívd segítségül, ha valódi nyugalomra vágysz

Bár a negatív energiákat nem láthatjuk, sokan úgy érzékelik, mintha egyfajta nyomasztó érzés nehezedne rájuk. A növények, főként egyes fajok képesek ezeket a rossz energiákat elnyelni és semlegesíteni. Íme tehát 5 növény és virág, melyek segítségével otthonod újra a nyugalomszigetévé válhat.

Levendula

A levendulát már az ókorban is előszeretettel alkalmazták tértisztításra, valamint védelmi célokra. Úgy tartották, hogy a növény elűzi a negatív energiákat és segít a belső egyensúly visszaállításában, a lelkünkben tomboló viharok lecsillapításában. Édes illata emellett csökkenti a stresszt, ezért gyakran alkalmazzák relaxációhoz is.

Békeliliom

Amellett, hogy nagyon szép, a békeliliom az egyik leghatásosabb légtisztító szobanövény, ami kiszűri a káros anyagokat a levegőből. Ez pedig nemcsak tisztább, hanem energetikailag szabadabb légkört eredményez. A virágról úgy tartják, hogy hozzájárul a harmónia és a nyugalom megteremtéséhez, ezért nem árt, ha gyorsan beszerzel egyet.

Zsálya

A zsálya, különösen a fehér, az egyik legrégebbi energiatisztító növény, melynek füstölése az indián kultúrákra vezethető vissza. Az őslakosok hite szerint ugyanis képes volt megtisztítani a teret, a tárgyakat, sőt még az embert is a negatív energiáktól, átkoktól és betegségektől. Sokan a mai napig használják meditációhoz és jógához.

Rozmaring

A rozmaring szintén nagyon népszerű energiatisztító hatása révén, amely frissítő illatával és élénkítő tulajdonságával javítja a mentális tisztaságot, segít fókuszba kerülni, valamint lecsendesíteni a gondolatokat. Amennyiben ezt a gyógynövényt választod, elősegíted pozitív életszemléletedet és produktivitásodat.

Jázmin

A megnyerő külleméről és mesés illatáról ismert jázmin vonzza a pozitív energiákat, ezzel együtt pedig elűzi a bánatot és a szorongást. Illata erősen nyugtató hatású, oldja a stresszt. Harmonikus tulajdonsága révén lakásodban is békét és egyensúlyt teremt, segítségével a nyomasztó légkörnek örökre búcsút inthetsz.

Az alábbi videóban további szobanövényeket ismerhetsz meg, amelyek blokkolják a negatív energiákat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu